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Juana Viale brilló con un vestido dorado y contó cómo está la salud de Mirtha Legrand: “Ya empezó a picar la aguja”

En el tercer sábado consecutivo reemplazando a su abuela, la conductora deslumbró con un look de alta costura con escote profundo

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La conductora dio detalles de la salud de su abuela y deslumbró con un vestido con detalles en dorado (Video: La Noche de Mirtha-El Trece)

Por tercer sábado consecutivo, Juana Viale estuvo al frente de La Noche de Mirtha en El Trece, convirtiéndose en anfitriona del histórico ciclo mientras su abuela, Mirtha Legrand, continúa con su recuperación. Con su estilo cercano y natural, la actriz abrió el programa saludando a la audiencia, transmitiendo tranquilidad sobre la salud de al diva, mostrando, una vez más, cómo imprime su sello propio en la conducción y en la elección de su look.

“¿Cómo están con esta fresca que está sucediendo? Hermoso que estén ahí del otro lado acompañándonos y yo acá aún cuidando este lugar, que es el de mi abuela, pero yo ya tengo mi público, así que abuelita, no te demores mucho”, expresó Juana al iniciar la transmisión.

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Además, llevó calma a los televidentes al contar: “Estuve con ella, para todos, les sigo contando para que nadie se preocupe. Estuve con ella el miércoles en la noche, porque tomamos el té de noche y estaba divina, toda montadísima como es ella, espléndida. Y ya empezó la aguja a picar, así que en cualquier momento, seguramente el sábado que viene esté acá entre nosotros. Así que veremos, después lo sabremos. Si no, me tendrán a mí, me tendrán que aguantar otro sábado más. Los que quieran sentarse conmigo, por supuesto”.

El look elegido se robó gran parte de la atención. “Tengo un vestido muy bonito de encaje negro con laminado oro y escote profundo. Muy bonito este vestido. Miren lo que es, de señor Gabriela Lage. Es un alta costura, por supuesto. Y tiene las manguitas japonesas. El vestido, de silueta larga, escote en V y mangas cortas con estructura, combinó la sobriedad del negro con detalles dorados que aportaron sofisticación y modernidad.

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Una mujer de cabello recogido, con un vestido largo negro y dorado de manga corta y escote en V, posa de pie en un estudio
Juana Viale luce un deslumbrante vestido largo negro con detalles dorados y escote pronunciado (Story lab)

El estilismo se completó con un recogido pulido realizado por Juan Foho para Infinito Estudio. El maquillaje, a cargo de Cris Sepúlveda con productos Juleriaca, acompañó el dorado del vestido con un trabajo de ojos luminoso y natural. “Me peinó Juan Foho y me hizo un recogido ¿torcido era? ¿Arrugado? Anudado. Bueno, sí, sí, sí, también soy media abuela a veces y me maquilló Cris Sepúlveda acompañando este doré de vestido en los ojos. Así que muy bonito. Muchas gracias, mi equipo”, agradeció Juana en pantalla.

Las imágenes del programa retrataron a Juana cómoda y segura en su rol de anfitriona, luciendo el vestido tanto de pie como sentada en la mesa emblemática de Mirtha, rodeada de flores, fotos familiares y el clásico campanillo. Cada plano resaltó el trabajo de Gabriela Lage y la actitud distendida de la conductora, que logró imprimir su propio sello mientras el público aguarda el regreso de la histórica diva al frente del ciclo.

Juana Viale, con vestido negro y dorado de escote, sentada en un escritorio oscuro. Sobre la mesa hay flores, una bandera argentina y un cartel que dice 'La noche de Mirtha'
Sobre el icónico escritorio de Mirtha, Juana lució sus dos premios Martín Fierro de la Moda

Este programa se dio luego de que Viale se convirtiera en la ganadora del Martín Fierro de Moda de Oro. La noche del domingo 26 de abril la animadora, asombrada, tomó el micrófono y expresó: “Gracias. No me lo esperaba, pero en lo más mínimo. No me esperaba el primero y mucho menos este”. Agradeció especialmente a su equipo y puso el foco en el apoyo de su familia, con una especial mención para Mirtha Legrand y Marcela Tinayre: “Quiero agradecer nuevamente a mi equipo y principalmente a mis hijos que son los que aguantan a tener una madre laburadora y que muchas veces no puede estar en la casa. Quiero agradecer a mi madre, ella trabajó muchos años en la moda y me enseñó muchísimo, muchísimo, muchísimo. A mi abuela, que es lo más coqueta de estilo y que no se ha visto, no se ve y no se verá jamás en la faz de la Tierra”.

“Heredé algo que no sé qué es, pero que acá está y está premiado. Así que muchísimas gracias”, resaltó. Cerró su discurso defendiendo la industria nacional: “Aguante la moda. El diseño argentino, que repito, es un manifiesto, es arte, es cultura. No abandonemos nada de todo esto, que es lo que nos representa acá y en el mundo”.

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