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Receta de salsa de champiñones con crema de leche, rápida y fácil

Una preparación que se adapta a cualquier ocasión y convierte la rutina en un momento especial por la suavidad y el aroma de los hongos

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Una sartén de hierro fundido contiene salsa de champiñones cremosa con trozos de hongos, hierbas frescas y un trozo de mantequilla derretida, emitiendo vapor.
La salsa de champiñones con crema de leche combina el sabor suave de los hongos frescos con la cremosidad clásica de la cocina argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay sabores que logran despertar recuerdos y crear momentos en cuestión de minutos. La salsa de champiñones con crema de leche es uno de esos clásicos que, al probarla, remite al placer simple y reconfortante de la buena mesa argentina. Su aroma, entre manteca y hongos frescos, invita a sentarse y disfrutar, sin importar si se la sirve sobre pastas, un bife jugoso o unas papas al vapor.

En muchas casas y restaurantes de Argentina, esta salsa aparece cuando hay que improvisar algo rico, o cuando hace falta darle un toque especial a un plato cotidiano. Es una de esas recetas que van de la abuela a la madre, y de ahí a los hijos, adaptándose a lo que haya en la heladera, pero siempre conservando ese perfil cremoso que la hace irresistible. Se disfruta tanto en cenas de semana —por su rapidez— como en reuniones de domingo, cuando la comida se comparte y una buena salsa marca la diferencia.

Receta de salsa de champiñones con crema de leche

Primer plano de una sartén plateada sobre una estufa, conteniendo salsa cremosa de champiñones con perejil y vapor ascendente. Se ve una cuchara de madera.
Esta receta fácil y rápida aporta una textura espesa y untuosa, perfecta para acompañar pastas, carnes, papas o arroz blanco (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salsa de champiñones con crema de leche es una preparación fácil y rápida, que se basa en el salteado de champiñones frescos, cebolla y ajo, ligados con crema de leche y un toque de manteca. El resultado es una salsa espesa, untuosa y de sabor suave, que acompaña desde pastas y carnes hasta arroz blanco o papas. No requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir: el secreto está en el punto de cocción y en elegir champiñones frescos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  • 250 gr de champiñones frescos
  • 1 cebolla chica
  • 1 diente de ajo
  • 30 gr de manteca
  • 200 ml de crema de leche
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharada de aceite de girasol (opcional)
  • Perejil fresco picado (opcional)

Cómo hacer salsa de champiñones con crema de leche, paso a paso

Salsa cremosa de champiñones rebanados y ajo picado burbujeando en una sartén de hierro fundido negra. Ramitas de tomillo fresco flotan en la superficie.
El secreto de la salsa de champiñones con crema de leche reside en elegir hongos frescos y respetar el punto de cocción para resaltar el sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Limpiar y filetear los champiñones con un paño húmedo, evitando mojarlos bajo el agua para no sumarles líquido.
  2. Picar la cebolla y el ajo bien chiquitos.
  3. En una sartén amplia, derretir la manteca junto al aceite a fuego medio. Agregar la cebolla y el ajo, saltear hasta que estén transparentes.
  4. Subir el fuego, sumar los champiñones y saltearlos hasta que pierdan el líquido y empiecen a dorar. Esto potencia el sabor y evita una salsa aguada.
  5. Salpimentar y bajar el fuego. Incorporar la crema de leche y mezclar bien. Cocinar sin que hierva, apenas hasta que la salsa espese un poco y tome cuerpo.
  6. Probar y ajustar sal y pimienta. Si se prefiere, agregar perejil fresco picado justo antes de apagar el fuego.
  7. Servir caliente sobre la pasta, carne, pollo o acompañamiento elegido.

Consejos técnicos clave:

Si la salsa queda muy espesa, sumar un chorrito de leche o caldo caliente. Para un sabor más intenso, podés sumar un toque de queso rallado al final. No dejes hervir la crema porque puede cortarse y perder textura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones generosas. Si la usás como salsa para acompañar carnes, puede alcanzar para 5 a 6 platos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180 kcal
  • Grasas: 14 gr
  • Carbohidratos: 7 gr
  • Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Se recomienda conservar la salsa de champiñones con crema de leche en la heladera hasta tres días, o en el freezer durante un mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En heladera, bien tapada, se conserva hasta 3 días. Si se desea freezar, podés hacerlo hasta 1 mes, pero es posible que la crema cambie algo su textura al descongelarla; en ese caso, batí bien la salsa mientras la recalentás a fuego bajo, agregando un poco de leche si hiciera falta para recuperar cremosidad.

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