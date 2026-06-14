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Las estrategias que transforman un pasillo angosto en una zona con personalidad

La decoración de estos espacios gana protagonismo con ideas sencillas que aportan orden y estilo, desde piezas livianas hasta recursos de color y luz, para que el recorrido sume personalidad sin recargar

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Ilustración en acuarela de un pasillo luminoso con paredes claras, un aparador rojo, obras de arte, una alfombra a cuadros y un espejo. Se ven dos puertas blancas.
Los pasillos dejan de ser zonas secundarias y ganan protagonismo en la decoración del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decoración de pasillos ha dejado de ser un asunto secundario en el diseño de interiores. Según Elle Decor, actualmente diseñadores de renombre muestran cómo incluso los espacios más angostos pueden convertirse en zonas llenas de estilo y funcionalidad para el hogar.

Decorar un pasillo, sin importar sus dimensiones, es posible si se emplean estrategias como mobiliario a medida, uso de color, arte en las paredes y una buena iluminación. Colocar una consola estrecha, un estante empotrado o elegir una alfombra de pasillo aportan almacenaje y personalidad sin recargar el área.

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Pintar la pared del fondo en un tono más oscuro que las laterales es una estrategia eficaz para acortar visualmente la longitud del pasillo y romper el efecto túnel. Los expertos de Idealista recomiendan mantener el techo en colores claros y apostar por alfombras a medida, espejos grandes o composiciones de cuadros para ampliar la percepción del espacio y aportar puntos de interés visual sin perder amplitud.

Entrada de casa con una puerta de madera oscura, paredes blancas, planta grande en maceta de terracota, y un banco con espejo y lámpara. La luz del sol proyecta sombras.
El mobiliario a medida aporta almacenaje sin recargar el recorrido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, una distribución de luces repartidas a lo largo del recorrido, en lugar de una sola lámpara central, contribuye a alargar ópticamente y ganar profundidad en pasillos largos y angostos, según lo publicado por Idealista.

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La clave está en seleccionar elementos prácticos y visualmente ligeros que optimicen el paso y eleven la decoración, ofreciendo estilo y orden allí donde antes solo había un corredor vacío.

Lejos de ser simples zonas de tránsito, los pasillos pueden convertirse en ejes que conectan y realzan toda la vivienda. Como destaca el medio citado, dejar atrás la idea de simple corredor es fundamental para aprovechar su potencial decorativo y aportar valor al diseño del hogar.

Un hombre asiático de espaldas, vestido con camisa verde y jeans, ajusta un difusor negro sobre una consola gris en un pasillo con arte moderno. Visible una nevera a la derecha.
El arte en las paredes convierte el tránsito en un punto de interés visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos funcionales y recursos para aprovechar el espacio del pasillo

Más allá del aspecto visual, la funcionalidad es fundamental. Muebles como una consola bien elegida, bancos auxiliares y estantes a medida aportan almacenaje sin interferir con el flujo del espacio.

El equipo de Nicole Fuller diseñó, en Manhattan, una estantería de mármol con cajones ocultos que permite guardar zapatos o dejar pantuflas para invitados, manteniendo el orden con discreción.

Un pasillo con paredes de madera clara y oscura, un gran espejo vertical a la derecha, un cuadro abstracto reflejado y una planta de hojas verdes oscuras en un jarrón rojo.
Los espejos grandes multiplican la luz y amplían la percepción del espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el pasillo es ancho, se puede crear un rincón de lectura, como hizo Georgia Tapert Howe en un apartamento de Park Avenue, sumando bancos de diseño orgánico y detalles florales. Una minibiblioteca es posible mediante estanterías empotradas o montadas sobre la pared, optimizando el almacenaje de libros y objetos decorativos.

La iluminación marca la diferencia. Lámparas colgantes, apliques escultóricos y aprovechar la luz natural amplían el espacio y resaltan los detalles. Cuando el pasillo es más estrecho, los espejos y colores claros ayudan a multiplicar la luminosidad y evitan el efecto de encierro.

Tendencias y detalles clave para lograr un pasillo estilizado

Pasillo interior con paredes claras, estanterías blancas llenas de libros y arte enmarcado. Suelo de madera con alfombra decorativa rojiza.
La mezcla de texturas y materiales define pasillos con identidad propia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tendencias apuntan a la mezcla de texturas y materiales para lograr pasillos con identidad propia. El papel tapiz o paneles de cuero, como en el apartamento del Upper West Side destacado por el medio, aportan sofisticación sin sobrecargar el ambiente.

En tanto, una alfombra de pasillo bien elegida añade confort y delimita el recorrido, recurso visible en proyectos de Houston y Manhattan.

Los pequeños detalles son decisivos: espejos, esculturas o fotografías estratégicamente ubicadas convierten el pasillo en una extensión del estilo general de la casa. Obras de arte de gran formato al final del espacio y bancos de uso múltiple logran impacto visual y añaden practicidad.

Pasillo moderno con pared de madera laminada, dos bancos grises, gran ventanal central a árboles exteriores y un cuadro oscuro en pared derecha.
Pequeños detalles decorativos elevan el estilo y refuerzan la continuidad de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personalizar el pasillo implica adaptar los elementos a las dimensiones y el estilo de la vivienda, como recomiendan los expertos consultados por Elle Decor. Cada elección cuenta para crear un ambiente único.

Para transformar un pasillo, no hay que subestimar el poder de una obra de arte destacada o un banco funcional. Basta con ubicar estos elementos al final del recorrido para lograr que el pasillo se convierta en un espacio tan útil como atractivo.

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