7 tips para eliminar el mal olor del baño con rutinas y productos simples

El baño reduce los olores cuando se intervienen de forma constante sus puntos críticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mal olor en el baño es un problema frecuente incluso en espacios limpios y bien mantenidos. Según la guía de AD Magazine, revista dedicada al diseño de interiores, eliminar estos olores requiere intervenir en siete áreas clave del baño con acciones específicas y sostenidas.

1. Cómo limpiar las tuberías para eliminar el mal olor en el baño

Las tuberías acumulan residuos que sostienen aromas persistentes si no se limpian con regularidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tuberías suelen ser el origen de los olores persistentes. Según el medio citado, conviene revisar coladeras y desagües del lavabo, regadera y WC para asegurarse de que estén limpios.

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Se deben retirar cabellos y restos de jabón o pasta dental. Un método eficaz consiste en espolvorear 100 gramos de bicarbonato en la coladera, verter encima medio litro de agua hirviendo con 200 mililitros de vinagre blanco y tapar la salida por la noche.

2. Importancia de la ventilación y el uso de extractores

La ventilación diaria evita que la humedad y los gases se queden atrapados en el ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ventilación insuficiente favorece el estancamiento de malos olores que pueden extenderse por la vivienda. El medio recomienda abrir la ventana después de la ducha y, si es necesario, dejar la puerta entreabierta para evitar la acumulación de humedad y gases.

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Cuando las ventanas no son suficientes, instalar un extractor de olores colocado por un especialista es una alternativa efectiva. Este dispositivo se activa sólo cuando el baño está en uso y no representa un gasto elevado.

3. El rol de las toallas y su correcto cuidado

Las toallas retienen humedad y pueden concentrar olor si no se cambian con frecuencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las toallas pueden convertirse en un foco de malos olores debido a la humedad que retienen. AD Magazine aconseja cambiarlas cada tres días para evitar acumulación de bacterias y aromas desagradables.

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Es mejor colgarlas en barras de acero inoxidable que permiten un secado completo, a diferencia de los aros. También pueden emplearse toalleros eléctricos para acelerar el secado y mantener los tejidos libres de olores.

4. Aromatizantes y neutralizadores de olores

Los neutralizadores caseros aportan un apoyo adicional sin saturar el ambiente con fragancias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de aromatizantes caseros o productos comerciales ayuda a neutralizar olores. El medio citado sugiere colocar arroz crudo y esencias en frascos de vidrio, utilizar jabones perfumados o velas como neutralizadores naturales.

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Entre las opciones disponibles figuran pastillas aromatizantes para WC, sprays, pastas y dispositivos automáticos de fragancia. Las plantas aromáticas contribuyen a purificar el ambiente y aportan un frescor adicional.

5. Productos y mezclas caseras para limpieza del baño

El bicarbonato, el vinagre y el limón se usan como aliados habituales en la limpieza doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los remedios naturales potencian la higiene y combaten los malos olores. El jugo de limón desinfecta y da brillo a accesorios y superficies blancas, mientras el bicarbonato de sodio neutraliza olores si se combina con jabón y desinfectante; debe dejarse actuar cinco minutos antes de enjuagar.

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El vinagre es útil en tuberías o esquinas húmedas para controlar el moho y reforzar la limpieza del entorno, según indica AD Magazine.

6. Cómo prevenir el mal olor limpiando el tacho de basura del baño

El cesto de basura requiere lavado periódico para que no se vuelva una fuente de olor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpiar el cesto de basura semanalmente es fundamental, incluso si la bolsa se cambia con frecuencia. El medio aconseja lavarla a fondo con agua, jabón y vinagre, asegurándose de llegar a todos los pliegues.

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Una vez seca, es útil espolvorear bicarbonato en el interior para neutralizar futuros residuos. Vaciar y asear la papelera cada tres días ayuda a evitar que los malos olores se extiendan al baño.

7. Rutina de limpieza semanal

Una rutina semanal de higiene sostiene el buen estado del sanitario, la ducha y el lavabo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Establecer una rutina de limpieza semanal —o dos veces por semana si es posible— previene la acumulación de suciedad y mal olor. El medio sugiere limpiar el WC, incluidas la taza, el asiento, la tapa y el área tras el tanque.

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La ducha debe higienizarse en canceles, rieles, jabonera y grifería para evitar capas jabonosas y bacterias. El lavabo requiere atención para eliminar residuos y prevenir fugas; el acabado con jugo de limón aporta brillo y frescura.