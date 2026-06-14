Las 10 mejores tortas del mundo, según un ranking: qué las hace únicas

Desde los dulces conventos de Portugal hasta las mesas festivas de Nicaragua, cada torta narra una parte del legado culinario de su país (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el escenario de la gastronomía internacional, donde los sabores viajan y las recetas se transforman en símbolos de identidad, un ranking elaborado por Taste Atlas puso en primer plano a las 10 mejores tortas del mundo.

Este listado, resultado de la opinión de expertos y entusiastas, celebra especialidades que, por su historia, sus ingredientes emblemáticos y la impronta de la tradición, se han convertido en emblemas de la repostería en Europa y América Latina.

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Desde los dulces conventos de Portugal hasta las mesas festivas de Nicaragua, cada torta seleccionada narra una parte del legado culinario de su país de origen. El ranking no solo reconoce la originalidad y el sabor de estas recetas, sino que también invita a descubrir las raíces y rituales que acompañan su preparación y disfrute.

Las 10 mejores tortas del mundo

1. Pão de Ló de Ovar

El tradicional Pão de Ló de Ovar, un pastel portugués del siglo XVIII (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este pastel portugués, nacido en el siglo XVIII, destaca por su textura cremosa elaborada con huevos, azúcar y harina. Tradicionalmente vinculado a celebraciones religiosas, el pão de Ló de Ovar es popular tanto en la ciudad costera de Ovar como en otras partes de Portugal.

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2. Kladdkaka

Una Kladdkaka sueca tradicional, una tarta de chocolate pegajosa y húmeda (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarta pegajosa de chocolate sueca se caracteriza por un interior húmedo y una fina corteza crujiente. Hecha con huevos, cacao, mantequilla, azúcar y harina, es habitual disfrutarla durante la tradicional pausa del café, conocida como fika, en Suecia.

3. Tarta de queso vasca

Una tarta de queso vasca recién horneada, con su característica corteza caramelizada y un interior cremoso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialidad de San Sebastián, esta tarta surge del Bar La Viña y combina nata, huevos, queso crema y azúcar, sin base de masa. Es reconocida por su superficie tostada y centro cremoso, lo que la ha convertido en un referente de la repostería española.

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4. Marcinek

Un pastel Marcinek polaco, conocido por sus múltiples capas de masa fina y crema batida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Originaria de la región polaca de Podlaskie, esta torta de múltiples capas alterna discos finos de masa con crema de nata montada, aromatizados ocasionalmente con vainilla o almendra. El marcinek es apreciado por su laboriosa preparación y presencia en festividades.

5. Valašský frgál

Este tradicional Valašský frgál de la región de Moravia-Valaquia exhibe cuatro deliciosos rellenos: semillas de amapola, requesón, mermelada de frambuesa y ciruelas frescas, espolvoreado con azúcar glas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Típico de la región de Moravia-Valaquia, en la República Checa, este pastel redondo de unos 30 centímetros se cubre con una generosa capa dulce que puede incluir mermelada, frutas, semillas de amapola o requesón. Es común en celebraciones religiosas.

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6. Sernik

Un apetitoso pastel o tarta con una rica crema, pasas, cubierta de rejilla y un toque de naranja (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel de queso polaco se elabora principalmente con requesón, huevos y azúcar. La variante krakowska se distingue por su corteza enrejada y, en ocasiones, la incorporación de frutas o pasas, reflejando una tradición polaca que data del siglo XVII.

7. Medovik

Un delicioso pastel Medovik, un postre ruso de miel en capas con crema, decorado con nueces molidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este pastel ruso de miel en capas alterna discos de bizcocho empapados en miel con crema que incluye nata montada o leche condensada. Medovik suele decorarse con nueces molidas y es habitual en celebraciones familiares.

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8. Karpatka

Una Karpatka recién hecha, con su característica masa choux irregular y relleno de crema pastelera de vainilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consiste en dos capas de masa choux, una masa de origen francés utilizada en repostería, rellenas de crema pastelera con sabor a vainilla. Su superficie irregular evoca los picos de los Cárpatos, de donde toma su nombre.

9. Kouign-amann

Este pastel de mantequilla se compone de capas superpuestas de masa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Originario de Bretaña, la región ubicada más al noroeste de Francia, este pastel de mantequilla se compone de capas superpuestas de masa, mantequilla y azúcar. Es famoso por su alto contenido graso y por haber surgido del ingenio de un panadero local en el siglo XIX.

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10. Pastel tres leches

Una rebanada de pastel tres leches con glaseado multicolor y una fresa fresca, un postre clásico latinoamericano popular en celebraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Considerado un clásico de Nicaragua, este bizcocho empapado en leche condensada, evaporada y entera es reconocido por su textura jugosa. El pastel tres leches es tradicional en fiestas y celebraciones en toda América Latina y ha ganado popularidad mundial.

Por qué estas tortas son íconos internacionales

La selección revela cómo la repostería tradicional logra un reconocimiento global a partir de recetas transmitidas por generaciones. Predominan preparaciones centenarias cuyas técnicas y sabores representan la identidad cultural de cada región.

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Pasteles como la kladdkaka sueca y el kouign-amann francés demuestran que ingredientes simples pueden transformar una receta en una especialidad apreciada internacionalmente. Asimismo, la tarta de queso vasca y el pastel tres leches reflejan la expansión de postres europeos y latinoamericanos, integrándose en paladares de diversos continentes.

La permanencia y renovada vigencia de estos dulces respalda su relevancia cultural. Cada torta, más allá del sabor, contiene un trasfondo de celebración, hospitalidad y legado familiar que sustenta su posición en la lista.

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El pastel tres leches se ha consolidado como favorito no solo en Nicaragua y América Latina, sino también en otros contextos culturales, reafirmando el lugar de las tortas tradicionales en la mesa contemporánea.