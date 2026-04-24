Crimen y Justicia

Golpe al narcotráfico en Mar del Plata: cayó una banda tras un operativo con 30 allanamientos y 17 detenidos

El procedimiento se realizó en distintos barrios de la ciudad balnearia. Las autoridades además secuestraron drogas y armas

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Operativo antidrogas en Mar del Plata
Más de 15 detenidos en Mar del Plata acusados de integrar una banda narco

Un megaoperativo policial en Mar del Plata terminó con la desarticulación de una banda dedicada a la venta de drogas al menudeo, el secuestro de estupefacientes, armas y dinero, y la detención de 17 acusados.

Según fuentes policiales, el procedimiento se realizó este jueves y abarcó 30 allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad balnearia, especialmente en Belisario Roldán y Monte Varela.

Operativo antidrogas en Mar del Plata
Varias de las mujeres detenidas en los allanamientos

Como resultado, la policía secuestró 771 gramos de cocaína fraccionada en 792 envoltorios, más de 43 kilos de marihuana entre plantas, ladrillos y porciones listas para la venta, además de 10 armas de fuego de distintos calibres (revólveres, pistolas y un rifle de aire comprimido), municiones, un arma de fuego casera tipo revólver, dinero en efectivo (386.650 pesos argentinos y 125 dólares), 38 teléfonos celulares, cinco balanzas digitales y un inhibidor de señal.

También fueron incautados una cámara filmadora, una tablet, un vehículo Volkswagen Gol, prendas policiales, ocho bicicletas y autopartes, entre otros elementos.

Operativo antidrogas en Mar del Plata
En los operativo se hallaron 10 armas de fuego de distintos calibres

Durante los allanamientos, las autoridades detuvieron a una mujer con captura activa, identificada como Oriana Cesariny, de 27 años.

A ella se les sumaron otras 16 personas que quedaron aprehendidas: Mauricio Ángel Vázquez (63), Lucas Ezequiel Toledo (27), Ariana Morales Pierini (24), Ivana Soledad Amadeo (40), Marcelo Braian Daniel Fernández (30), Dylan Agustín Ibarra (20), Adriana Belén Luna (36), Marcelo Toribio Acosta (49), Braian Adrián Suranittis (29), Alicia Elizabeth Lezcano (30), Maribel Aldana Farías (40), Rubén Grave (43), Erica Roxana Elisabet Miño (40), Santiago Héctor Suárez (24), Yanina Caviglia (32) y Maximiliano Rubén Melo (32).

Además, una mujer de 50 años y tres hombres de 29, 28 y 21 fueron notificados en el marco de la causa que lleva adelante la UFI de Estupefacientes marplatense a cargo de la fiscal Daniela Ledesma.

Operativo antidrogas en Mar del Plata
Parte de la droga secuestrada en los procedimientos

A todos ellos se los acusa de integrar una organización que tenía una estructura compleja y estaba vinculada no solo al narcomenudeo, sino también a robos agravados, delitos con armas, robo y hurto de vehículos, y desguace de autopartes.

También se la señala por amedrentar a los vecinos y dificultar el acceso policial a los barrios donde operaba, con antecedentes de violencia armada.

La investigación reunió pruebas como filmaciones, registros de llamadas al 911, interceptaciones a compradores y secuestro previo de estupefacientes. Se utilizaron drones equipados con cámaras térmicas para vigilar los movimientos de los integrantes de la banda durante la noche y se elaboró un mapa del delito en base a estadísticas regionales, lo que facilitó la identificación de los puntos de venta y acopio de drogas.

Operativo antidrogas en Mar del Plata
Fueron 30 los allanamientos que se realizaron en simultáneo

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N°4, encabezado por el juez Juan Francisco Tapia, del Departamento Judicial de Mar del Plata. La coordinación estuvo a cargo de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, junto con varias divisiones policiales, entre ellas la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), Infantería y equipos de comunicaciones que utilizaron drones con cámaras térmicas para tareas de vigilancia nocturna.

Operativo antidrogas en Mar del Plata
La investigación continúa en busca de más sospechosos

La búsqueda de sospechosos sigue, ya que todavía hay tres que permanecen prófugos.

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