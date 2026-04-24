Daniel Filmus: “El costo político para Reino Unido crece cada vez que el mundo debate Malvinas”

En una entrevista durante Infobae al Regreso, Daniel Filmus sostuvo que el reciente debate internacional sobre las Malvinas representa una oportunidad para Argentina y advirtió que “cada vez que el mundo discute Malvinas, el costo político para Reino Unido aumenta”.

En la charla con el equipo de Infobae al Regreso, Filmus repasó las consecuencias de la neutralidad de Estados Unidos en el escenario global. “Estados Unidos nunca tuvo una posición a favor de Reino Unido salvo en la guerra de Malvinas. La posición de Estados Unidos siempre fue neutral”.

El impacto de la neutralidad estadounidense en el reclamo argentino

Filmus remarcó que, para la Argentina, la reaparición de Malvinas en la agenda internacional es un logro relevante. “Es un negocio redondo para la Argentina esto que acaba de ocurrir, porque se ha colocado de vuelta en el tema y en el escenario internacional el tema de Malvinas”, subrayó. Recordó que el interés del Reino Unido es que el tema “nunca más aparezca”, mientras que la visibilidad del reclamo dificulta la posición británica.

La reaparición del tema Malvinas en la agenda internacional aumenta la presión diplomática sobre el Reino Unido, según Daniel Filmus (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el rol de Estados Unidos, Filmus fue categórico: “El beneficio para Argentina sería votar con Argentina”, aunque aclaró que el Reino Unido preferiría un respaldo explícito de Washington. “Estados Unidos no lo hace porque también tiene otra doctrina que es: América para los americanos, que entra en contradicción con esta mirada de que Reino Unido, un país europeo, tenga una parte del territorio americano”.

Según Filmus, la última declaración oficial del Departamento de Estado fue: “Estados Unidos sigue siendo neutral”. Rememoró que la última vez que se confió en un apoyo norteamericano fue durante la dictadura militar: “El último que creyó que, en una cuestión de confrontación entre Reino Unido y Argentina, Estados Unidos iba a estar del lado de Argentina, fue Galtieri. Y no nos fue bien”.

Las Malvinas en la Constitución y el consenso político argentino

Consultado por la vía diplomática, Filmus insistió en que la única opción válida es el diálogo: “Las Malvinas son argentinas por derecho y aparte porque todos los organismos multilaterales así lo vienen diciendo y que tiene que haber un diálogo bilateral”.

Filmus subrayó que la neutralidad de Estados Unidos modifica el escenario y abre oportunidades para el reclamo argentino por Malvinas (Infobae en Vivo)

Filmus puso de relieve que existe un consenso interno transversal respecto al reclamo de soberanía: “El tema Malvinas está zanjado en la política argentina”. Recordó un viaje a Ushuaia donde participaron diputados y senadores de diferentes fuerzas, que se unieron frente a las amenazas británicas de militarización: “Yo lo convoqué porque era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, cuando Reino Unido había amenazado con colocar muchas más armas allí”.

Resoluciones internacionales, recursos estratégicos y desafíos para Argentina

Filmus señaló el impacto de las resoluciones de Naciones Unidas, aunque reconoció su falta de obligatoriedad. Citó el caso de Chagos, donde Reino Unido accedió a devolver un archipiélago a Mauricio tras resoluciones y presión internacional, pero Estados Unidos intervino para mantener su base militar: “Estados Unidos le prohibió a Reino Unido, no es que le prohibió, Trump dijo: ‘No se la devolvés’”.

Advirtió sobre las consecuencias de que el tema vuelva a ser debatido globalmente: “El costo que tiene para el Reino Unido este debate es enorme porque vuelve a aparecer como un país colonialista. Los propios británicos cuando uno le pregunta y vos las encuestas no quieren ser colonialistas”.

El ex secretario de Malvinas destacó que el debate global sobre la soberanía de las Islas Malvinas agrava el costo político para el Reino Unido (Infobae en Vivo)

En cuanto a la política exterior de Javier Milei, Filmus alertó sobre los riesgos de votar en contra de aliados históricos en foros multilaterales: “Milei, cuando vota en Naciones Unidas, vota contra todos los países que nos apoyan... Todas las votaciones argentinas y el retiro de los organismos internacionales nos van en contra, porque nosotros tenemos el voto de las grandes mayorías de Naciones Unidas, que son países descolonizados. Vota contra el G77, que son 133 países. Entonces, ¿cómo le vamos a ir a pedir nosotros el voto por Malvinas si al mismo tiempo estamos votando en contra de ellos durante todo el tiempo?”.

Por último, expuso la actualidad de los recursos naturales en la zona en disputa: “Se está volviendo a tratar de explotar hidrocarburos en Sea Lion, la cuenca norte de Malvinas, porque es una empresa israelí la que puso los capitales, porque la empresa británica no los tenía. Si se extrae hidrocarburos de Malvinas, tenemos que saberlo, va a ser casi imposible recuperarlas, porque eso es una riqueza enorme que no se puede hacer con un precio del petróleo muy bajo, pero el precio del petróleo empieza a ser atractivo”.

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