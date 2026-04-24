Pamela Pombo denunció a su expareja, Patricio Albacete, por violencia de género: “Le decía ‘me quiero ir’, pero no me dejaba”

La exvedette no pudo contener las lágrimas la hablar de lo que vivió con ex jugador de Los Pumas (Video: SQP-América TV)

Pamela Pombo, conocida años atrás por su paso mediático y su incursión en el mundo fitness, estuvo en SQP (América TV), el programa que conduce Yanina Latorre, para denunciar públicamente a Patricio Albacete, su exmarido y exjugador de Los Pumas, por violencia de género. La modelo y exvedette presentó como prueba la denuncia realizada y compartió uno de los videos que grabó la cámara de seguridad instalada en el departamento que compartían.

Yanina Latorre contextualizó: “En enero, Karina Iavicoli, en Infama, tuvo una primicia sobre la separación de Pamela y Albacete. Se casaron en junio del 2023, fue un romance divino, mega fiesta, pero todo terminó en mega también. Fue una historia fugaz, siete meses de relación que derivó en una separación muy delicada. Pamela no hablaba con los medios, pero entre ayer y hoy, harta de la situación y viviendo bajo el mismo techo por no llegar a un acuerdo de separación, hizo una denuncia por violencia familiar, con una carátula casi de femicidio”.

El video mostrado en el programa expuso el nivel de violencia doméstica que Pamela dice haber soportado. En él se escuchan gritos, golpes, forcejeos y ruegos para que la deje en paz. El testimonio fue contundente: “La mayoría de los episodios eran discusiones por infidelidades de él. Yo pedía explicaciones y él me decía que estaba fabulando, que estaba loca, que inventaba. Ese día encontré una tanga en el auto, y él en vez de contestarme me golpeó. Su respuesta fue que llevaba tres años ahí, pero la prenda estaba nueva. No sé, me subestimó. No me gusta hablar, me meto para adentro y le decía ‘me quiero ir’, pero él no me dejaba”.

El video que presentó Pamela como prueba de la violencia que recibió por parte de su expareja (Video: SQP-América TV)

Pamela relató que la violencia comenzó poco después del casamiento, en agosto de 2024, y se fue intensificando con el tiempo. “Al principio intenté sostener la relación, con miedo, frustración y ganas de creer que podía cambiar. Hicimos terapia de pareja, puse todo de mí, pero llegué a un límite. Me daba miedo”, confesó al aire. Consultada sobre si el video era el único registro de violencia, aclaró: “Ese es el más tranquilo que tengo”.

La abogada de Pamela, Ivana Lorena Crea, confirmó en el programa que la justicia dictó una cautelar que excluye a Albacete del hogar por 90 días, con orden de alejamiento y la obligación de fijar un nuevo domicilio. La letrada subrayó la gravedad de los hechos: “Los hechos de violencia vividos por Pamela comprometen su integridad física, psicológica y emocional. Pamela intentó salvar su matrimonio hasta que realmente vio su integridad física comprometida. Pudo pedir asistencia psicológica y legal. La denuncia fue por violencia y tentativa de homicidio”.

Pamela reconoció que su estado actual es de angustia y miedo, con ataques de pánico y depresión, y que solo pudo llevar adelante la denuncia gracias al apoyo de amigas, su abogado y su mejor amigo. “Hace siete meses que vivo en alerta, no duermo, no como bien”, dijo, y explicó que intentó proteger a Albacete, pero que la situación la superó. “Siempre cuento que cuando decidimos separarnos, él me pidió que no diga nada hasta que me vaya de casa, pero después me enteré por mis alumnas que ya lo había contado en el gimnasio. Evidentemente, él quería que yo no contara para él dar su versión”.

La letrada contó que su clienta se encuentra sin hogar y con botón antipánico (Video: SQP-América TV)

El vínculo entre ambos comenzó tras años de cruzarse en un gimnasio, compartiendo charlas, rutinas y, finalmente, viajes y coincidencias en la vida cotidiana. Antes de cruzar sus vidas en el amor, tanto Pombo como Albacete ya eran figuras públicas. Pamela, que hoy tiene 43 años, irrumpió en los medios en 2011 como una de Las hermanas Pombo, el falso número que montó junto a Johanna Villafañe. Recorrieron los programas de la época, desde Showmatch a Animales sueltos el de Guido Kaczka, como parte de una trama que no tardó en quedar al descubierto.

El flechazo fue inmediato: tras apenas dos meses de noviazgo, la pareja decidió dar el gran paso y se casó por civil el 28 de diciembre de 2023.Siete meses después, organizaron una fastuosa fiesta en un salón de Pilar, con espectáculos de comedia, bandas en vivo, luces de colores y menús de alta cocina.