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Jamie Murray conquista siete Grand Slam y se retira como leyenda del dobles mundial

El mayor de los hermanos cerró una carrera, hace escasos días, marcada por la versatilidad, la regularidad y el compromiso con la disciplina, dejando una huella que impulsó el crecimiento del tenis de dobles en el Reino Unido

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Jamie Murray anunció su retiro del tenis profesional tras 19 años de carrera y siete títulos de Grand Slam en dobles (EFE/EPA/JAMES GOURLEY/Archivo)
Jamie Murray anunció su retiro del tenis profesional tras 19 años de carrera y siete títulos de Grand Slam en dobles (EFE/EPA/JAMES GOURLEY/Archivo)

El exnúmero uno del mundo en dobles, Jamie Murray, anunció el 15 de abril de 2026 su retiro del tenis profesional a los 40 años, tras una carrera de 19 años en la que conquistó siete títulos de Grand Slam, 34 trofeos en total y fue clave en la histórica victoria de Gran Bretaña en la Copa Davis, según detalló Mundo Deportivo.

Su salida representa el cierre de una etapa central para el tenis de dobles y abre debates sobre el futuro de los especialistas en equipo.

El peso del apellido Murray y el hito de la Copa Davis

El mayor logro de la carrera de Jamie Murray se produjo en 2015, cuando junto a su hermano Andy Murray ganó el partido decisivo de dobles en la final de la Copa Davis. Ese triunfo otorgó a Gran Bretaña su primer título en la competición tras 79 años.

El histórico triunfo de los hermanos Murray en la Copa Davis 2015 fue clave para el tenis británico tras 79 años sin título (Jordan Pettitt/PA via AP)
El histórico triunfo de los hermanos Murray en la Copa Davis 2015 fue clave para el tenis británico tras 79 años sin título (Jordan Pettitt/PA via AP)

La gesta fue considerada un punto de inflexión para el tenis británico, según Mundo Deportivo, y consagró a los Murray como una dupla emblemática en la historia del deporte nacional.

La combinación de esfuerzo familiar y excelencia competitiva consolidó la imagen de los hermanos Murray como símbolos de éxito y resiliencia para el público británico. El apellido se transformó en sinónimo de logros deportivos, inspirando a una nueva generación de tenistas en el Reino Unido.

Un recorrido profesional marcado por la regularidad y la innovación

A lo largo de sus 19 años como profesional, Jamie Murray se caracterizó por su capacidad para adaptarse a diferentes compañeros de equipo y superficies, demostrando una versatilidad que lo convirtió en pieza clave en los principales torneos internacionales.

La carrera de Jamie Murray se definió por su versatilidad y su capacidad de adaptación a diferentes compañeros y superficies en el circuito ATP (Mandatory Credit: Katie Stratman-USA TODAY Sports)
La carrera de Jamie Murray se definió por su versatilidad y su capacidad de adaptación a diferentes compañeros y superficies en el circuito ATP (Mandatory Credit: Katie Stratman-USA TODAY Sports)

De acuerdo con Mundo Deportivo, su última aparición relevante fue en el torneo de Belgrado, Serbia, en noviembre de 2024, donde puso fin a un recorrido iniciado en 2007 y que lo mantuvo como referente en el circuito ATP.

Durante su carrera, Murray no solo acumuló títulos, sino que también fue un promotor activo de la especialización en dobles y del reconocimiento profesional de los doblistas dentro de la estructura del tenis internacional. Su legado influye tanto en el circuito ATP como en la percepción pública de la modalidad de dobles.

El mensaje de despedida y el futuro de los especialistas en dobles

El retiro de Jamie Murray abrió un debate sobre el futuro de los especialistas en dobles y la visibilidad de esta modalidad en grandes torneos (REUTERS/Hannah Mckay)
El retiro de Jamie Murray abrió un debate sobre el futuro de los especialistas en dobles y la visibilidad de esta modalidad en grandes torneos (REUTERS/Hannah Mckay)

En su comunicado oficial, Jamie Murray expresó gratitud hacia quienes lo acompañaron en su carrera, poniendo especial énfasis en el apoyo de su familia.

“¡Estoy emocionado por entrar en el mundo real!”, afirmó el tenista escocés, dejando claro su deseo de afrontar nuevos desafíos fuera de la competencia profesional.

La salida de Murray ha abierto un debate entre jugadores y analistas sobre el futuro de los especialistas en dobles, en un contexto donde el circuito tiende a priorizar la proyección de figuras individuales. Según la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), la modalidad de dobles ha experimentado un crecimiento sostenido en audiencia y premios desde 2010, aunque persisten desafíos para igualar la visibilidad del singles en los grandes torneos.

El legado de Jamie Murray y el impacto en las próximas generaciones

El legado de Jamie Murray continuará influyendo en el desarrollo del tenis de dobles y en las próximas generaciones de especialistas británicos (REUTERS/Androniki Christodoulou)
El legado de Jamie Murray continuará influyendo en el desarrollo del tenis de dobles y en las próximas generaciones de especialistas británicos (REUTERS/Androniki Christodoulou)

La influencia de Jamie Murray trasciende los resultados deportivos. Su ejemplo de compromiso, ética profesional y pasión por el juego ha sido destacado por entrenadores y colegas. Para la Federación Británica de Tenis, Murray representa “un modelo de dedicación y excelencia, tanto dentro como fuera de la pista”.

La huella del exnúmero uno mundial se refleja en la cantidad de jóvenes británicos que eligen especializarse en dobles y en la creciente presencia de equipos británicos en competencias internacionales. Según datos de la Federación Internacional de Tenis (ITF), el número de inscriptos británicos en torneos de dobles aumentó un 18% entre 2015 y 2025, en parte debido al impulso generado por los logros de los Murray.

La despedida de Jamie Murray cierra una etapa en la historia del tenis de dobles, pero su legado seguirá marcando el desarrollo de la especialidad y el destino de los futuros especialistas.

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