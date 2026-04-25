Turismo de República Dominicana refuerza el monitoreo de costos ante la volatilidad internacional en precios de combustibles

Zonas urbanas concentran el mayor déficit habitacional y muestran carencias en servicios básicos como agua y energía. (Cortesía: Turismo en república Dominicana)

El turismo de la República Dominicana enfrenta una etapa de vigilancia constante ante la posibilidad de que el aumento de los combustibles provocado por la crisis en Oriente Medio altere la competitividad del país, informó una nota de la agencia EFE.

La preocupación se basa en el efecto directo que el precio del combustible puede tener en las tarifas, lo que podría afectar la posición del destino frente a otros mercados de la región.

Durante la conclusión del Dominican Annual Tourism Exchange (DATE), citada por EFE, la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Aguie Lendor, explicó que el sector mantiene un monitoreo estrecho de la situación junto a las autoridades nacionales: “Estamos trabajando junto a las autoridades sobre ese tema. Lo estamos monitoreando muy de cerca”, subrayó Lendor al cierre del principal evento turístico del Caribe.

Punta Cana es el destino favorito de los colombianos en el exterior para Semana Santa 2026 - crédito Turismo de la República Dominicana/página web oficial

El impacto potencial del alza en los combustibles

Según las explicaciones proporcionadas por los organismos oficiales, el país dispone actualmente de suficiente abastecimiento de combustibles para cubrir la demanda durante el resto del año.

Esta previsión brinda una ventana de estabilidad temporal mientras se evalúa el desarrollo de la crisis internacional.

La ejecutiva de Asonahores remarcó que el diálogo con el Gobierno ha incluido propuestas para, si la situación lo requiere, revisar los impuestos aplicados al combustible con el objetivo de evitar incrementos bruscos en las tarifas: “Hemos hablado con el Gobierno para que, si es necesario, en algún momento revisar los impuestos para no afectar el monto total del combustible y poder mantener la tarifa”, puntualizó Lendor, señalando que un aumento excesivo podría dejar al país fuera de competencia como destino turístico.

Fotografía de archivo de una bomba de petróleo en Alemania. EFE/EPA/RONALD WITTEK

Ante la incertidumbre generada por la coyuntura internacional, el sector turístico dominicano decidió adoptar una estrategia flexible. Evaluará la evolución del contexto y ajustará sus acciones según lo exijan las circunstancias. Esta postura busca proteger la competitividad del destino sin dejar de atender las necesidades del mercado y del entorno global.

Dominio regional del turismo y perspectivas de crecimiento

La República Dominicana se consolidó en 2025 como el destino más visitado del Caribe, al recibir más de 11.7 millones de visitantes. Para el año en curso, las proyecciones apuntan a alcanzar entre 12 y 12.5 millones de turistas, impulsadas por la expansión de rutas aéreas y la diversificación de los mercados emisores.

La impresionante costa de la región de Enriquillo y Pedernales en República Dominicana, con sus montañas verdes, playas de arena y aguas turquesas, ofrece un paisaje de incomparable belleza natural. (Cortesía)

El turismo dominicano genera más de 800,000 empleos, incluyendo puestos directos, indirectos e inducidos, de acuerdo con cifras del Ministerio de Turismo. Esta actividad representa uno de los pilares económicos del país y su estabilidad depende, en gran medida, de factores globales como el precio de los combustibles y la seguridad energética.

Entre 2020 y 2023, el sector turismo en República Dominicana experimentó un crecimiento sostenido, con la llegada de más de 7 millones de visitantes en 2023, una cifra que marca un récord histórico para el país, según datos oficiales del gobierno dominicano.

El aumento de visitantes durante estos años impactó significativamente la economía local, contribuyendo a la generación de empleo y al incremento de ingresos por divisas, de acuerdo con las estadísticas divulgadas por las autoridades de República Dominicana.

La estrategia gubernamental incluyó la diversificación de la oferta turística y el fortalecimiento de la promoción internacional, acciones que permitieron mantener la tendencia alcista incluso frente a los desafíos globales.

El presidente destacó la recuperación del sector tras el impacto de la pandemia e informó que la meta para este 2026 es alcanzar 10 millones de visitantes anuales, objetivo que, según las proyecciones oficiales, podrá cumplirse si se mantiene el ritmo actual de inversión y promoción.