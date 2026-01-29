Por qué es tan difícil dejar de comer papas fritas, según la ciencia

La combinación de grasa, sal y carbohidratos refinados en las papas fritas industriales potencia el placer y dificulta dejar de comerlas (Imagen Ilustrativa Infobae)Ilustrativa Infobae)

Abrir una bolsa de papas fritas y no poder dejar de comer responde a mecanismos científicos. Estos productos están formulados para estimular de manera intensa los centros de placer del cerebro, gracias a una combinación específica de grasa, sal y carbohidratos refinados. Elcrujido, el aroma y la rápida disolución en la bocageneran una experiencia sensorial de alto impacto, que dificulta resistirse. Especialistas explican queno se trata de falta de voluntad, sino de una estrategia de formulación destinada a impulsar el consumo más allá del hambre real.

Por qué es tan difícil dejar de comer papas fritas industriales

El médico y divulgador español Manuel Viso sostiene que este comportamiento responde a un diseño intencionado de estos alimentos, orientado a estimular de manera intensa los centros cerebrales del placer. “No es tu culpa. Están diseñadas para que no puedas parar”, explicó Viso.

Las papas fritas industriales están diseñadas para engañar al cerebro sobre su aporte calórico, facilitando el consumo excesivo sin saciedad real

Las papas fritas logran un efecto gratificante particular al combinar grasa, sal y carbohidratos refinados. Además, la textura crujiente, el aroma tostado y la rápida disolución en la boca intensifican el placer percibido. Viso indica que el crujido característico activa la liberación de dopamina, neurotransmisor clave en el sistema de recompensa cerebral, lo que incentiva el deseo de seguir comiendo.

La mezcla de sal y grasa potencia el sabor, incrementando el placer y el impulso de continuar. Al deshacerse rápidamente en la boca, el cerebro subestima el aporte calórico: una bolsa de 150 gramos puede alcanzar hasta 800 kilocalorías, similar a una comida completa.

El diseño especial de las papas fritas industriales

Las papas fritas industriales presentan un diseño calibrado para maximizar el placer sensorial y, con ello, el consumo. No resulta casual que el crujido, el color dorado y el aroma tostado resulten atractivos. Cada elemento —desde el sonido que produce la textura crujiente hasta la rapidez de disolución— está medido para crear una experiencia sensorial gratificante. Este diseño estimula de forma intensa los centros de placer del cerebro, generando un círculo de satisfacción inmediata y deseo de seguir comiendo.

El sabor intenso proviene de la combinación precisa de grasa, sal y carbohidratos refinados. Esta fórmula no solo incrementa el gusto, sino que también estimula el deseo de consumir más, superando la sensación de saciedad física. Además, la rápida disolución engaña al cerebro, que subestima el aporte calórico. Incluso con el estómago lleno, la señal de satisfacción se retrasa, lo que facilita el consumo excesivo.Los ingredientes que hacen difícil dejar de comer papas fritas industriales

El glutamato monosódico y otros aditivos intensifican el sabor de las papas fritas industriales y refuerzan la sensación placentera al comerlas

Los ingredientes que dificultan dejar de comer papas fritas industriales

Las empresas alimentarias formulan estos productos para maximizar el deseo de seguir comiendo. Utilizan combinaciones exactas de sal, grasa y carbohidratos refinados que activan con fuerza los receptores cerebrales del placer. La doctora Thais Aliabadi asegura que esta sinergia genera una palatabilidad mayor que la de cada ingrediente por separado. Estas combinaciones pueden eludir los mecanismos corporales de saciedad.

Aliabadi explica: “En el caso de las papas fritas, también suele añadirse glutamato monosódico, uno de los potenciadores del sabor más potentes que existen, que refuerza el deseo de seguir comiendo”. El glutamato monosódico refuerza aún más la experiencia sensorial.

Las empresas alimentarias formulan estos productos para maximizar el deseo de seguir comiendo

La Organización de Etiqueta Limpia Anti Aditivos identifica a los alimentos ultraprocesados por la presencia de colorantes, emulsionantes, aromas y azúcar añadido, además del alto contenido calórico, grasas saturadas y sal, y la ausencia de fibra y vitaminas. Estos ingredientes y aditivos influyen directamente en el cerebro y en la generación de placer, facilitando patrones de consumo difíciles de controlar.

Los peligros de una dieta con alimentos ultraprocesados

Consumir habitualmente alimentos ultraprocesados como las papas fritas tiene consecuencias que van más allá del placer inmediato. Al ingerir estos productos, el cerebro libera dopamina, neurotransmisor asociado al placer y la motivación, reforzando la conducta de comer e impulsando a repetirla aun cuando no existe hambre real.

Los alimentos ultraprocesados como las papas fritas contienen colorantes, emulsionantes y azúcar añadido, aumentando su atractivo sensorial

A diferencia de los alimentos naturales, las papas fritas industriales concentran muchas calorías en poco volumen y carecen prácticamente de fibra, proteína o agua, componentes fundamentales para la sensación de saciedad. Así, el estómago puede estar lleno, pero el cerebro continúa demandando más.

La Organización Panamericana de la Salud advierte sobre los riesgos del consumo excesivo de ultraprocesados, especialmente cuando se combinan grasa, sal y carbohidratos refinados. Esta mezcla altera los hábitos alimentarios y aumenta la probabilidad de desarrollar conductas de sobrealimentación y antojos compulsivos.

Con el tiempo, el cerebro asocia estos alimentos con una recompensa rápida, lo que puede favorecer episodios de atracones y una relación adictiva leve, dificultando controlar el consumo incluso cuando se reconocen sus efectos negativos.

Diseño sensorial, aditivos y recompensa cerebral: tres claves que explican por qué resulta tan difícil dejar de comer papas fritas industriales.