Katy Perry llevó el glamour futurista a la última ceremonia inaugural del Mundial 2026

Katy Perry aportó sofisticación y emotividad, consolidando su perfil como referente global del pop (Reuters/Gary Vasquez)

Y finalmente llegó la tercera y última ceremonia inaugural del Mundial 2026. Fue este viernes en Estados Unidos, luego de las presentaciones en México y Canadá. Esta vez, el escenario fue el SoFi Stadium de Los Ángeles, que combinó el peso de la música pop internacional, la cultura urbana y la proyección global del torneo de fútbol más importante.

Con más de 70.000 personas en las tribunas y millones conectados por televisión, el show dio inicio oficial con una apertura protagonizada por figuras de la talla de Future, Anitta, LISA, Rema y por último, Katy Perry junto al joven Tius Luka, marcando un cruce de caminos entre continentes y géneros musicales.

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La ceremonia inaugural antecedió al partido entre Estados Unidos y Paraguay por el Grupo D, en un estadio colmado de banderas y tecnología de última generación.

Katy Perry: glamour plateado y emotividad en el centro del estadio

La cantante lució un vestido de alta costura en plata, con flecos cromados y corpiño estructurado (REUTERS/Daniel Cole)

La participación de Katy Perry en la ceremonia inaugural aportó el mayor despliegue de sofisticación pop y emotividad. La superestrella estadounidense, reconocida por sus presentaciones en eventos globales de máxima audiencia, actuó como el anclaje del pop clásico en un cartel dominado por figuras de la escena urbana, el K-pop y el Afrobeats. Su presencia transmitió una atmósfera de celebración universal y solemnidad capaz de conectar con todas las generaciones presentes en el SoFi Stadium.

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El estilismo de la cantante se destacó por su glamour futurista en plata. La artista lució un vestido de alta costura confeccionado en flecos cromados, con un corpiño estructurado y ajustado que desembocaba en una falda voluminosa de miles de tiras metálicas, generando un efecto de cascada brillante bajo los reflectores del estadio.

La falda, con una abertura lateral pronunciada, dejaba ver unos zapatos de tacón plateados a juego. Perry mantuvo su clásica cabellera negra suelta, acentuando el contraste con el brillo del vestido y reforzando su perfil escénico mientras sostenía un micrófono cromado.

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LISA: la primera estrella femenina del K-pop en un Mundial

LISA, de BLACKPINK, hizo historia al convertirse en la primera solista tailandesa y mujer del K-pop en una apertura mundialista (EFE/EPA/CHRISTOPHER TORRES)

La presentación de LISA, integrante de BLACKPINK, marcó un momento histórico en la música y el deporte. La artista tailandesa se convirtió en la primera solista de su país y la primera mujer del K-pop en liderar una ceremonia de apertura mundialista. Su aparición, con un conjunto blanco de alta costura y botas bucaneras, acaparó la atención de la prensa de moda y de los fanáticos en redes sociales.

La cantante interpretó “Goals”, el himno oficial del torneo, acompañada por Anitta y Rema. La combinación de pop global, afrobeats y matices urbanos le dio a la canción una textura única, capaz de representar la nueva geografía musical del mundo. La sincronización coreográfica y la química entre los artistas mantuvo al público en constante euforia.

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La artista sostuvo un micrófono cromado que se volvió tendencia en las plataformas digitales, enmarcando una presencia visual poderosa.

Anitta y Rema: el triángulo cultural del pop global

Anitta, Rema y LISA encarnaron la diversidad musical global bajo una coreografía sincronizada y vestuario blanco total (REUTERS/Lisi Niesner)

La unión en el escenario de Anitta (Brasil), Rema (Nigeria) y LISA (Tailandia) funcionó como un manifiesto pop de alcance global. La FIFA buscó deliberadamente reunir a artistas que encarnan los mercados musicales más dinámicos del mundo. La actuación conjunta, desarrollada sobre una plataforma elevada y frente a una réplica gigante del trofeo de la Copa, unió afrobeats, pop latino y K-pop bajo una misma coreografía y paleta visual.

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Los looks de las celebridades (REUTERS/Daniel Cole)

Rema aportó el ritmo y la cadencia africana con un look de streetwear urbano, mientras Anitta sostuvo el costado latino con su habitual sensualidad y carisma. El vestuario blanco total de los tres permitió una cohesión visual que resaltó sobre el fondo colorido del estadio y, al mismo tiempo, preservó la identidad de cada artista.

Future y Tyla: encuentro entre el hip-hop y el Amapiano

El segmento protagonizado por Future y Tyla ofreció un contraste marcado respecto a la energía pop anterior. El rapero estadounidense, referente del trap, actuó como embajador de la escena urbana local, mientras Tyla —revelación sudafricana y ganadora del Grammy— llevó el Amapiano y la estética Y2K al centro del escenario. La interacción entre ambos proyectó un diálogo visual y musical entre generaciones y estilos.

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Future y Tyla ofrecieron un segmento que contrastó con la energía pop, cruzando hip-hop y Amapiano (REUTERS/Matthew Childs)

El vestuario de Future, dominado por una bomber reflectante con cristales incrustados, y el de Tyla, inspirado en los colores de la bandera estadounidense, reforzaron la intención de conectar con el público local sin perder el guiño a la diversidad global. La presencia de un animador vestido en tonos amarillo y negro sumó dinamismo visual y subrayó la dimensión festiva del evento.

El vestuario de Future y Tyla reforzó la conexión con el público local y la diversidad global (REUTERS/Daniel Cole)

La ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 consolidó el mensaje de que el fútbol y la música comparten el poder de unir culturas y romper fronteras. La elección de artistas de tres continentes, la producción escénica de alto impacto y la transmisión global posicionaron a este show inaugural como uno de los más comentados y vistos en la historia reciente del torneo.

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El Mundial arrancó con una declaración de modernidad y pluralidad, abriendo una nueva etapa en la relación entre el fútbol y el espectáculo global.