Receta de budín de limón y amapola, rápida y fácil

La combinación de limón fresco y semillas de amapola aporta un sabor cítrico y una textura crocante al clásico budín casero - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma a limón fresco y la textura húmeda invitan a una pausa dulce en cualquier tarde argentina. Un budín de limón y amapola, recién horneado, suele evocar recuerdos de meriendas familiares, charlas y mates compartidos, donde el toque cítrico y el crujido de las semillas sorprenden en cada bocado.

El budín es un clásico de panadería y pastelería casera, ideal para acompañar el desayuno, la merienda o como postre dominguero. Esta versión, con semillas de amapola, suma un giro elegante y una textura inconfundible, muy popular en reuniones y celebraciones por su practicidad y sabor.

Receta de budín de limón y amapola

El budín de limón y amapola es un bizcocho húmedo y esponjoso, preparado a base de manteca, azúcar, huevos, harina leudante, ralladura y jugo de limón, y enriquecido con semillas de amapola. Ofrece una miga suave con pequeños puntos crujientes, y suele llevar un glaseado sencillo de limón. Es una receta rápida y fácil, perfecta para quienes buscan un resultado delicioso sin complicaciones.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora 15 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 1 hora

Ingredientes

125 gr de manteca

125 gr de azúcar

2 huevos

185 gr de harina leudante

1 pizca de polvo para hornear

1 limón (ralladura y jugo)

2 cucharadas de semillas de amapola

¼ taza de leche (aprox.)

4 cucharadas de azúcar impalpable (para el glaseado)

2-3 cucharadas de jugo de limón (para el glaseado)

Cocinar el budín a 180 °C durante 35 a 40 minutos asegura una cocción pareja y una corteza dorada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer budín de limón y amapola, paso a paso

Precalentar el horno a 160°C (suave-mediano). Enmantecar y enharinar una budinera. Batir la manteca y el azúcar hasta obtener una crema clara. Agregar los huevos de a uno, batiendo bien luego de cada adición. Incorporar la ralladura y el jugo de 1 limón y las semillas de amapola. Añadir la harina leudante y el polvo de hornear, alternando con la leche, hasta lograr una masa suave y lisa. Verter la preparación en el molde y llevar al horno. Cocinar 1 hora, hasta que al pinchar con un palillo en el centro, este salga limpio. Mientras tanto, preparar el glaseado mezclando el azúcar impalpable y el jugo de limón. Al retirar el budín del horno, pinchar la superficie con un palillo y rociar el glaseado en caliente para que penetre. Dejar enfriar en el molde 10 minutos, luego desmoldar sobre una rejilla y dejar enfriar completamente.

Consejo clave: Para un budín más húmedo, no sobrecocinar y controlar el horno en los últimos minutos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 280 kcal

Grasas: 11 gr

Carbohidratos: 39 gr

Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.