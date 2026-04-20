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Receta de budín de limón y amapola, rápida y fácil

Con una textura húmeda y un sabor fresco, este plato se ha convertido en una de las opciones preferidas para quienes buscan una receta simple y llena de aroma cítrico para acompañar el desayuno o la merienda

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Budín de limón y amapola glaseado, una rebanada, limones partidos y semillas de amapola en tabla de madera. Tarjeta de receta borrosa al fondo.
La combinación de limón fresco y semillas de amapola aporta un sabor cítrico y una textura crocante al clásico budín casero - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma a limón fresco y la textura húmeda invitan a una pausa dulce en cualquier tarde argentina. Un budín de limón y amapola, recién horneado, suele evocar recuerdos de meriendas familiares, charlas y mates compartidos, donde el toque cítrico y el crujido de las semillas sorprenden en cada bocado.

El budín es un clásico de panadería y pastelería casera, ideal para acompañar el desayuno, la merienda o como postre dominguero. Esta versión, con semillas de amapola, suma un giro elegante y una textura inconfundible, muy popular en reuniones y celebraciones por su practicidad y sabor.

Receta de budín de limón y amapola

El budín de limón y amapola es un bizcocho húmedo y esponjoso, preparado a base de manteca, azúcar, huevos, harina leudante, ralladura y jugo de limón, y enriquecido con semillas de amapola. Ofrece una miga suave con pequeños puntos crujientes, y suele llevar un glaseado sencillo de limón. Es una receta rápida y fácil, perfecta para quienes buscan un resultado delicioso sin complicaciones.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora 15 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 1 hora

Ingredientes

  • 125 gr de manteca
  • 125 gr de azúcar
  • 2 huevos
  • 185 gr de harina leudante
  • 1 pizca de polvo para hornear
  • 1 limón (ralladura y jugo)
  • 2 cucharadas de semillas de amapola
  • ¼ taza de leche (aprox.)
  • 4 cucharadas de azúcar impalpable (para el glaseado)
  • 2-3 cucharadas de jugo de limón (para el glaseado)
Budín de limón y amapola con glaseado y ralladura, con una rebanada. Rodeado de limones, semillas de amapola, azúcar, harina y menta sobre una mesa de madera.
Cocinar el budín a 180 °C durante 35 a 40 minutos asegura una cocción pareja y una corteza dorada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer budín de limón y amapola, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 160°C (suave-mediano). Enmantecar y enharinar una budinera.
  2. Batir la manteca y el azúcar hasta obtener una crema clara.
  3. Agregar los huevos de a uno, batiendo bien luego de cada adición.
  4. Incorporar la ralladura y el jugo de 1 limón y las semillas de amapola.
  5. Añadir la harina leudante y el polvo de hornear, alternando con la leche, hasta lograr una masa suave y lisa.
  6. Verter la preparación en el molde y llevar al horno. Cocinar 1 hora, hasta que al pinchar con un palillo en el centro, este salga limpio.
  7. Mientras tanto, preparar el glaseado mezclando el azúcar impalpable y el jugo de limón.
  8. Al retirar el budín del horno, pinchar la superficie con un palillo y rociar el glaseado en caliente para que penetre.
  9. Dejar enfriar en el molde 10 minutos, luego desmoldar sobre una rejilla y dejar enfriar completamente.

Consejo clave: Para un budín más húmedo, no sobrecocinar y controlar el horno en los últimos minutos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 280 kcal
  • Grasas: 11 gr
  • Carbohidratos: 39 gr
  • Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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