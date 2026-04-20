Receta de budín de limón y amapola, rápida y fácil

El aroma a limón fresco y la textura húmeda invitan a una pausa dulce en cualquier tarde argentina. Un budín de limón y amapola, recién horneado, suele evocar recuerdos de meriendas familiares, charlas y mates compartidos, donde el toque cítrico y el crujido de las semillas sorprenden en cada bocado.
El budín es un clásico de panadería y pastelería casera, ideal para acompañar el desayuno, la merienda o como postre dominguero. Esta versión, con semillas de amapola, suma un giro elegante y una textura inconfundible, muy popular en reuniones y celebraciones por su practicidad y sabor.
Receta de budín de limón y amapola
El budín de limón y amapola es un bizcocho húmedo y esponjoso, preparado a base de manteca, azúcar, huevos, harina leudante, ralladura y jugo de limón, y enriquecido con semillas de amapola. Ofrece una miga suave con pequeños puntos crujientes, y suele llevar un glaseado sencillo de limón. Es una receta rápida y fácil, perfecta para quienes buscan un resultado delicioso sin complicaciones.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora 15 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 1 hora
Ingredientes
- 125 gr de manteca
- 125 gr de azúcar
- 2 huevos
- 185 gr de harina leudante
- 1 pizca de polvo para hornear
- 1 limón (ralladura y jugo)
- 2 cucharadas de semillas de amapola
- ¼ taza de leche (aprox.)
- 4 cucharadas de azúcar impalpable (para el glaseado)
- 2-3 cucharadas de jugo de limón (para el glaseado)
Cómo hacer budín de limón y amapola, paso a paso
- Precalentar el horno a 160°C (suave-mediano). Enmantecar y enharinar una budinera.
- Batir la manteca y el azúcar hasta obtener una crema clara.
- Agregar los huevos de a uno, batiendo bien luego de cada adición.
- Incorporar la ralladura y el jugo de 1 limón y las semillas de amapola.
- Añadir la harina leudante y el polvo de hornear, alternando con la leche, hasta lograr una masa suave y lisa.
- Verter la preparación en el molde y llevar al horno. Cocinar 1 hora, hasta que al pinchar con un palillo en el centro, este salga limpio.
- Mientras tanto, preparar el glaseado mezclando el azúcar impalpable y el jugo de limón.
- Al retirar el budín del horno, pinchar la superficie con un palillo y rociar el glaseado en caliente para que penetre.
- Dejar enfriar en el molde 10 minutos, luego desmoldar sobre una rejilla y dejar enfriar completamente.
Consejo clave: Para un budín más húmedo, no sobrecocinar y controlar el horno en los últimos minutos.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 8 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 280 kcal
- Grasas: 11 gr
- Carbohidratos: 39 gr
- Proteínas: 5 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.