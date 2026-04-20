Sociedad

Impactante choque en Luján: una camioneta chocó a toda velocidad contra un utilitario que terminó volcado

El siniestro ocurrió en una intersección de Lavalle y Colón en el centro de la ciudad. No se registraron heridos de gravedad

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Este video documenta un accidente de tránsito registrado en la intersección de Lavalle y Colón, Luján. Las imágenes captan un furgón blanco circulando por la calle y una camioneta oscura que ingresa rápidamente a la intersección, provocando una colisión. Posteriormente, se observa a dos personas salir de un vehículo estacionado para dirigirse hacia el lugar del impacto. El incidente resultó en el vuelco del furgón, que era un Mercedes Benz Sprinter dedicado a la distribución de mercadería. Servicios de emergencia fueron alertados.

Un brutal choque en el centro de la ciudad de Luján alteró la tranquilidad de la mañana del último sábado cuando una camioneta 4x4 impactó en un cruce a un utilitario que terminó volcado. Sin embargo, a pesar de la violencia del siniestro, no se registraron heridos de gravedad.

Todo sucedió alrededor de las 06:30, en la intersección de Lavalle y Colón, cuando una camioneta tipo pick-up ingresó a la esquina sin reducir la velocidad e impactó de lleno contra un Mercedes Benz Sprinter.

Este último trabajaba en la distribución de mercadería en ese momento. El golpe resultó tan intenso que el utilitario terminó volcando sobre la calzada, quedando atravesado y bloqueando el paso de otros vehículos.

De inmediato, vecinos y automovilistas que se encontraban en las cercanías se acercaron para auxiliar a los ocupantes de ambos rodados y alertaron a los servicios de emergencia.

El Mercedes Benz Sprinter quedó volcado sobre la calzada luego del choque en el centro de Luján
El Mercedes Benz Sprinter quedó volcado sobre la calzada luego del choque en el centro de Luján

Pocos minutos después del accidente, arribaron al lugar bomberos y personal médico para evaluar la situación y atender a los involucrados.

Pese a la magnitud del choque y los daños materiales evidentes en ambos vehículos, no se registraron víctimas de gravedad. La rápida intervención de quienes transitaban por la zona resultó clave para brindar la primera asistencia y evitar consecuencias mayores.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para esclarecer cómo se produjo el siniestro y determinar si el conductor de la camioneta se encontraba apto para manejar al momento del hecho.

Se esperan peritajes y declaraciones testimoniales que permitan reconstruir con precisión la secuencia de los acontecimientos. La escena, marcada por el utilitario volcado y la presencia de los servicios de emergencia, generó demoras y un clima de inquietud entre quienes circulaban por el centro de la ciudad. Por el momento, el caso permanece bajo análisis, con el foco puesto en determinar las causas y eventuales responsabilidades del episodio.

De Retiro a la General Paz: varios heridos por distintos choques en la Ciudad de Buenos Aires

Este video muestra la cobertura de un accidente de tránsito en el barrio de Retiro. Las imágenes registran un colectivo verde de la línea 70 y un automóvil blanco con la parte delantera dañada. Un móvil policial y una ambulancia del S.A.M.E. se encuentran en el lugar. Se observa una vía pintada de rojo y un derrame de líquido oscuro en el suelo. Varias personas y un oficial de policía están presentes en la escena.

Una colisión entre un colectivo de la línea 70 y un automóvil en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Santa Fe dejó como saldo cinco personas heridas, según informaron fuentes oficiales del SAME a Infobae. El incidente ocurrió durante esta mañana y motivó la intervención de cuatro unidades de emergencia.

De acuerdo con el reporte, entre las personas atendidas se encuentran dos hombres (uno de ellos, de 70 años, fue trasladado al Hospital Rivadavia con diagnóstico de politrauma) y tres mujeres (una de ellas, de 22 años, fue derivada también al Hospital Rivadavia). El parte oficial no reportó la presencia de menores.

El procedimiento de emergencia incluyó la presencia de cuatro móviles sanitarios y no fue necesaria la participación de helicópteros o unidades aéreas. El parte no especificó la gravedad de las lesiones sufridas por los involucrados, aunque se confirmó que todos permanecieron bajo observación médica hasta el alta en el lugar.

El incidente, que ocurrió en el barrio porteño de Retiro, se registró en una de las zonas de mayor tránsito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en pleno centro porteño. Las autoridades no informaron cortes totales de tránsito en la zona, aunque sí señalaron demoras y desvíos temporales mientras duraron las tareas de asistencia y control vehicular.

Hasta el momento, no se han difundido detalles sobre las causas que originaron el siniestro ni la identidad de los implicados. El caso quedó a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.

Previamente, pasadas las 6 de la mañana, dos automóviles protagonizaron un choque en la intersección de la avenida Juan de Garay y La Rioja, también en la capital argentina. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos terminó chocando contra un poste, lo que requirió la intervención de los servicios de emergencia.

Según el parte oficial, el móvil 426 asistió a un hombre de 40 años, quien fue trasladado al Hospital Ramos Mejía para su atención. Por su parte, el móvil 411 atendió a un hombre de 50 años, derivado al Hospital Penna. Ambos conductores sufrieron heridas producto del choque.

A las 7 de la mañana, en tanto, se registró otro choque entre dos vehículos en la intersección de la avenida General Paz y Jorge Chávez, mano al Río de la Plata. Dejó como saldo el traslado de un hombre de 35 años al Hospital Santojanni con politraumatismos.

Según el parte oficial, uno de los automóviles involucrados, en el que se trasladaban tres menores, no se detuvo tras el accidente y abandonó el lugar. El otro vehículo quedó cruzado sobre la calzada, lo que motivó la intervención de los servicios de emergencia y generó demoras en el tránsito en una de las principales vías de acceso de la ciudad.

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