Guillermo Francella, conmovido por la muerte de Luis Brandoni: “Estoy deshecho”

Francella recordó los inicios de su vínculo con Brandoni, desde la admiración juvenil hasta una amistad profunda e inquebrantable (Video: América TV)

La muerte de Luis Brandoni a los 86 años generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo argentino, pero pocas voces reflejaron con tanta claridad el impacto de su partida como la de Guillermo Francella. Compañeros de trabajo en múltiples proyectos y unidos por una amistad que trascendió los escenarios, el actor lo despidió con palabras cargadas de emoción, admiración y gratitud, dejando en evidencia el lugar central que ocupó “Beto” en su vida personal y profesional.

Desde las primeras horas tras conocerse la noticia, Francella se mostró visiblemente afectado. En diálogo con Georgina Barbarossa en A La Barbarossa (Telefe), el actor no dudó en expresar su dolor: “Y bueno, se nos fue el querido Beto, nuestro gran amigo. Para mí ha sido un referente y alguien con quien después generé una amistad hermosa”. Conmovido, relató que siguió de cerca la evolución de su estado de salud en los últimos días: “Todos estos días estuve hablando siempre con Carlitos Rottemberg, con Saula, su señora, para saber el estado. Sabía que desde ayer ya había una involución en su salud y que se esperaba el desenlace”.

Aunque reconoció que el final era previsible, el golpe fue igual de fuerte. “Muy doloroso. Muy, muy doloroso. Un gran amigo, un emblema para mí”, insistió, marcando el peso que tuvo la figura de Brandoni en su recorrido. Esa relación, que comenzó desde la admiración a distancia, se transformó con los años en un vínculo cercano y cotidiano.

La relación profesional y personal entre Francella y Brandoni se forjó en proyectos como 'Durmiendo con mi jefe' y 'Mi obra maestra'

El propio Francella recordó cómo nació ese lazo: “Yo era estudiante de teatro, iba al colegio secundario y con un amigo lo iba a ver al teatro y lo esperaba a la salida. A mí me había marcado”. Ese joven que observaba desde afuera a su ídolo con el tiempo terminaría compartiendo escena con él, en una experiencia que definió como movilizante: “Cuando pude trabajar con él por primera vez, fue un placer”.

A lo largo de los años, coincidieron en numerosos proyectos que quedaron en la memoria del público, como Durmiendo con mi jefe, El hombre de tu vida y Mi obra maestra, además de participaciones cruzadas en ficciones recientes. Sin embargo, para Francella, el vínculo más importante fue el que construyeron fuera de cámara: “Por sobre todas las cosas fuimos amigos, muy amigos. Lo quise mucho y estoy, más allá de que uno intuía este desenlace, deshecho”.

En medio del dolor, también destacó una de las facetas más características de Brandoni: su compromiso político y su permanente interés por la realidad del país. “Él siempre hablaba de que quería que el país esté bien. Estaba tan comprometido. Era su prioridad”, recordó. Y sumó, con una sonrisa que mezclaba ternura y nostalgia: “El chupete para dormir de él era la discusión política. Estábamos en el motorhome y todo el día con el diario. ‘¿Qué me contás de esto, Guillermo?’, me decía”.

La despedida de Guillermo Francella a Luis Brandoni refleja la profunda amistad y admiración entre dos grandes del espectáculo argentino (Video: A La Barbarossa, Telefe)

Con el paso de las horas, el actor también se acercó a la Legislatura porteña para darle el último adiós. Allí, frente a los medios, volvió a profundizar en lo que significó Brandoni en su vida: “Fue mucho en mi vida, desde mi adolescencia. Fue mi referente. El actor que más me movilizaba verlo interpretar era él, el más verosímil de todos, el que más me gustaba, el que más me identificaba”.

Al repasar su trayectoria, no dudó en remarcar la magnitud de su legado: “No hubo una obra que no haya visto de él. Todas: Posdata: tu gato ha muerto, Chúmbale, Convivencia, La gotita, Stéfano…”. Y al hablar de su influencia, fue contundente: “Desde lo interpretativo, no hubo otro que me haya generado lo que él. Tal vez en el mundo hubo otros, pero acá, sin dudas, fue el primero. Quedamos todos atrás de él”.

Más allá de la admiración artística, Francella también puso en palabras el costado más íntimo de la relación. “Siempre me ha marcado mucho y lo he querido mucho porque fui su amigo. Ha sido mi fuente de consulta, yo también he sido la de él. No hubo un solo estreno que no me haya acompañado, como yo los de él. Nos hablábamos mucho”, contó.

Luis Brandoni fue considerado por Francella como el actor más verosímil del país y una fuente constante de consulta y apoyo mutuo (Veronica Guerman/Graphpress)

Finalmente, compartió uno de los últimos recuerdos juntos, que hoy adquiere un significado especial: “El último estreno que me vino a ver fue en Playa de lobos. Vino con su nietita. Y hablé por teléfono hace poco con él, nos encontramos en el bar de la esquina de su casa. En ese momento estaba bien, pero ese golpe adelantó algo muy doloroso para todos”.

Las palabras de Guillermo Francella sintetizan el sentimiento de toda una generación de actores y espectadores que crecieron con Luis Brandoni como referencia. En su despedida no solo hubo tristeza, sino también un reconocimiento profundo a quien, como él mismo definió, fue “el actor”. Una figura irrepetible, cuyo legado seguirá marcando el pulso de la cultura argentina.