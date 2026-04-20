“El problema estructural de Argentina no se resuelve de la noche a la mañana”: el análisis de un economista sobre el ajuste

El economista Alfredo Romano advierte que el ajuste fiscal en Argentina sin reformas estructurales profundiza la crisis económica y social

Alfredo Romano advirtió en Infobae al Regreso que la economía atraviesa una transición frágil, con desempleo en aumento, inflación persistente y ausencia de reformas, bajo la presión de sostener el equilibrio fiscal.

Durante el debate en vivo en Infobae al Regreso —Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Matías Barbería, Gustavo Lazzari y Mica Mendelevich—, Romano trazó un diagnóstico severo sobre los límites del programa económico actual. “Argentina tiene un problema estructural grave que no se resuelve de la noche a la mañana. Los milagros no existen”, afirmó, al ser consultado por los riesgos del desempleo en el actual contexto.

Romano: “El equilibrio fiscal es fundamental, pero no alcanza sin reformas”

Al abordar el dilema entre superávit fiscal y daño social, Romano se mostró contundente: “Mantener un superávit fiscal sostenidamente, mientras en el medio estás haciendo una transición económica, donde hay muchos sectores que son dinámicos, pero hay otros muchos que no son dinámicos y les está costando, porque todavía no se bajan muchos impuestos importantes, porque todavía no hay cambios significativos para que vos te puedas reinventar”.

Según Romano, el esfuerzo fiscal es tan grande que amenaza la subsistencia de muchas empresas: “Todo el esfuerzo fiscal que se está haciendo en la Argentina es monstruoso y se está llevando puesto a muchísimas empresas, pero no causado por este gobierno, causado por una indisciplina histórica argentina. Si se echa a la basura otra vez en 2027, sería lamentable”.

El economista propuso una mirada menos rígida sobre el ajuste: “Conviene ser un poco más benigno, mantener el equilibrio, que es lo importante y que ojalá que después del 27, si no es esta fuerza política, también lo haga otra fuerza política y lo respete en el tiempo”.

La persistente inflación en Argentina mantiene altos niveles históricos, afectando salarios y profundizando la falta de confianza en la moneda local (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

Para Romano, la clave está en evitar que la transición fiscal se traduzca en una crisis social. “De nada te sirve seguir manteniendo un superávit fiscal tan duro y tan estricto cuando tenés muchos sectores de la economía que realmente están empezando a sufrir, que lo estás viendo en la micro, en la economía real”.

Inflación, oportunidad perdida y el dilema de la dolarización

Romano no dudó en señalar la inflación como un obstáculo persistente. “Hoy estás después de 24 meses con una inflación altísima, con una inflación estructuralmente en niveles históricos”, advirtió. Insistió en que el gradualismo monetario no alcanza: “Matar la inflación con un programa monetario gradualista como es este, hiperlaxo, es difícil. Es difícil porque hoy mucho economista te va a decir: ‘No es un tema cambiario’, pero el minorista sigue comprando dos mil millones de dólares por mes”.

El entrevistado lamentó la salida de Emilio Ocampo y la renuncia a la dolarización: “El día que lo corrieron a Emilio Ocampo fue el acta de función de la dolarización. Argentina perdió una oportunidad única e histórica, como fue el año pasado, el Tesoro americano defendiendo al peso”.

En ese sentido, Romano advirtió sobre la falta de confianza en la moneda local. “El argentino compra dólares porque dice: ‘Está barato’. Así es imposible desarrollar un mercado de capital y generar crédito a la economía real”.

Microeconomía, impuestos y el drama de la falta de crédito

Consultado por la desconexión entre la macroeconomía y la vida cotidiana, Romano trazó la siguiente analogía: “Cuando ves la macro, ves que hay muchos sectores dinámicos y la economía crece. Pero cuando vas a lo micro, hay muchos sectores que claramente están sufriendo las consecuencias de una economía que sigue con impuestos altos”.

Romano señala que el aumento del desempleo y la tensión social amenazan la transición económica de Argentina bajo la presión del ajuste (Infobae en Vivo)

Detalló la falta de avances en materia tributaria: “El impuesto a los débitos y créditos, un impuesto heredado desde 2001 con Cavallo, más distorsivo, más destructor de valor que ese impuesto no hay, veinticinco o veintiséis años después, sigue acá presente en la economía argentina distorsionando todo. IVA, que le pega directamente al consumo, a los sectores más bajos, no se tocó. Ingresos brutos, el cuarto grande, ni se discute”.

Romano describió los límites para la inversión privada: “Si vos no tenés crédito y no tenés una baja de impuestos, para el privado, que no es tan sofisticado, que no tiene millones de dólares para invertir o que tiene la capacidad para reinventarse rápidamente, es difícil, es muy difícil”.

Al analizar la secuencia de políticas, insistió: “Si vos no resolvés la inflación en la Argentina y generás crédito, es muy difícil que todo lo otro, en el tiempo a lo que un gobierno tiene que hacerlo y que además después en las urnas eso te lo convaliden, lo puedas lograr y llegues a la meta”.

Sobre el impacto en los salarios y el empleo, Romano fue categórico: “Si vos no lográs bajar mucho más rápido la inflación de los niveles en los que estás conviviendo hoy y hace diez meses viene subiendo, eso pega todo el tiempo en salario real. Los márgenes de las empresas se achican cada vez más y los despidos se aceleran”.

En su diagnóstico sobre el futuro del mercado laboral, Romano concluyó: “El empleo en el sector privado está bastante estabilizado, pero los tiempos para que la economía genere nuevos puestos de trabajo dependen de reformas que todavía no llegaron. Los desafíos sociales pueden complicar el futuro político del oficialismo si no se amortigua la transición”.

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