De la Met Gala a Ibiza: los looks que consagran a Dua Lipa y Callum Turner como pareja icónica de la moda

Accesorios, maquillaje y peinados cuidadosamente elegidos completan cada aparición, reflejando la atención al detalle y el espíritu vanguardista de Dua Lipa y Callum Turner (Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

Durante los últimos meses, Dua Lipa y Callum Turner llamaron la atención por su habilidad para combinar elegancia, originalidad y una marcada personalidad en cada aparición o alfombra roja.

La pareja se consolidó como referente de moda, al alternar entre atuendos relajados para sus vacaciones y elecciones sofisticadas en eventos de gala. El contraste entre el estilo llamativo de Dua Lipa y la elegancia sobria de Callum Turner marcó tendencia, con apuestas tanto por la comodidad como por la sofisticación.

A continuación, algunos de los estilismos más destacados que lucieron juntos.

Vacaciones y estilismo casual de Dua Lipa y Callum Turner

La pareja luce prendas cómodas y accesorios dorados en sus vacaciones por Ibiza, mostrando cómo la moda casual puede ser sofisticada y relajada a la vez (Instagram: @dualipa)

Durante sus vacaciones por Ibiza, Brasil, París, la Costa Amalfitana y un safari, la pareja eligió prendas cómodas con detalles cuidadosamente seleccionados. Dua Lipa llevó una camisa negra de manga larga con cuellos satinados y escote cruzado por cintas, shorts de mezclilla azul claro deshilachados y cinturón negro de hebilla dorada; complementó con gafas de sol negras y anillos dorados.

Callum Turner, por su parte, optó por una camisa blanca de algodón con rayas finas azules y botones, combinada con una gorra beige. En otra ocasión, eligió una camiseta amplia marrón oscuro en letras blancas y un sombrero pescador beige.

Desde la Met Gala hasta vacaciones en Ibiza, la pareja sorprende con atuendos que mezclan detalles llamativos, texturas y accesorios (Instagram: @dualipa)

La cantante lució un top blanco de tirantes bajo una camisa abierta de rayas azul y beige, sumando un collar dorado y un reloj de pulsera negro, con el cabello recogido y maquillaje natural. El estilo casual de ambos, aunque relajado, destacó por los accesorios y la combinación de texturas, proyectando una imagen fresca pero cuidada.

Brillo, textura y elegancia clásica

El brillo y la elegancia se apoderan de la alfombra roja de Vanity Fair, donde Dua Lipa deslumbra con un vestido de flecos y Callum Turner elige un traje clásico (REUTERS/Danny Moloshok)

En una de sus apariciones en la alfombra roja del “after party” de Vanity Fair en los Premios Oscar 2026, ella eligió un vestido largo de escote halter en terciopelo negro en la parte superior, con cintura estructurada y falda de flecos y lentejuelas doradas en capas. El look se completó con un collar metálico grueso, pendientes colgantes, varios anillos y el cabello suelto y liso con raya al medio, junto a maquillaje natural y labios en tono neutro.

Él acompañó el estilismo con un traje negro de corte clásico, solapa tradicional, camisa gris y corbata satinada oscura, junto a zapatos negros de piel lisa y cabello corto peinado de forma sencilla.

Azul metálico y sobriedad

En la fiesta de la Fundación Elton John, el azul metálico y los tonos oscuros se convierten en protagonistas del estilo de la pareja (REUTERS/Aude Guerrucci)

En la fiesta de la Fundación Elton John contra el SIDA para ver los Premios de la Academia, en West Hollywood Dua Lipa apostó por un vestido midi azul metálico de manga larga, con textura de hilos brillantes y fruncidos que marcaban la silueta, así como una abertura lateral. Combinó el atuendo con sandalias plateadas de pulsera fina, uñas negras y maquillaje suave, mientras que su cabello permaneció suelto y peinado con raya al medio.

Callum Turner repitió un traje negro de dos piezas, acompañado de camisa gris y corbata negra satinada, así como zapatos negros de piel lisa y cabello corto con acabado natural.

Estilismos urbanos nocturnos: encaje y cuero

Para una salida nocturna urbana, Dua Lipa opta por encaje y cuero, mientras que Callum Turner suma chaqueta de borrego y prendas deportivas (@callummturner/IG)

Para una salida nocturna urbana, la cantante escogió un vestido corto negro de manga larga, ajustado, acompañado por medias de encaje floral y botas altas de cuero negro. Llevó un bolso pequeño con tachuelas plateadas, pulsera y el cabello suelto con ondas suaves; el maquillaje tuvo un acabado natural.

El actor eligió prendas de inspiración deportiva y urbana: pantalón deportivo, camiseta oscura y chaqueta de cuero negra con cuello de borrego, junto a zapatillas blancas y cabello peinado de forma relajada.

Presencia en Berlín: encaje negro y cortes clásicos

El Festival de Cine de Berlín ve a la pareja combinar transparencias, encaje y cortes clásicos, consolidando su imagen de referentes de la moda internacional (REUTERS/Nadja Wohlleben)

En el Festival Internacional de Cine de Berlín 2026, ella lució un vestido largo de encaje negro con hombros descubiertos, transparencias y aplicaciones de pelo en la parte inferior. Llevó el cabello recogido, un collar grueso plateado y maquillaje marcado en los ojos.

Él vistió un traje marrón claro de corte clásico, camisa celeste y corbata pastel con textura sutil, junto a zapatos negros de piel, manteniendo una línea formal y sobria.

Estilo veraniego y casual

El estilismo veraniego destaca con camisetas de tirantes, polos de punto y una apuesta por la naturalidad y la sencillez (Instagram/Dua Lipa)

En uno de sus paseos diurnos, Dua Lipa optó por una camiseta de tirantes blanca, gafas de sol en la cabeza y maquillaje natural con labios rosados, sin accesorios llamativos; el cabello lució suelto y con textura natural.

Callum Turner apostó por un polo de punto verde claro con rayas sutiles y cuello clásico, sumando un aire relajado con el cabello despeinado y gesto informal. La sencillez y naturalidad marcaron el tono de este encuentro.

Transparencias y joyería

En la Met Gala, Dua Lipa brilla con transparencias y aplicaciones geométricas, mientras Callum Turner recurre a un esmoquin negro con detalles elaborados (AP, archivo)

Durante la Met Gala 2025, Dua Lipa destacó con un vestido negro de tul con transparencias y aplicaciones brillantes en patrón geométrico, acompañado de largos guantes a juego y un collar de diamantes en varias vueltas. Su peinado recogido con mechones ondulados pegados a la frente y maquillaje luminoso completaron el look.

Para la gala de moda Callum Turner vistió un esmoquin negro de doble botonadura con solapas anchas, camisa blanca y corbata de brocado blanco, con detalles de botones blancos y bordados discretos en el saco, junto a zapatos negros de piel.

Looks invernales: texturas gruesas y tonos tierra

Los looks invernales de la pareja fusionan texturas gruesas, tonos tierra y accesorios llamativos, ideal para climas fríos y eventos informales (Backgrid/The Grosby Group)

En climas fríos, Callum Turner llevó un suéter de punto grueso verde oliva de cuello alto, pantalones amplios marrón claro y zapatillas blancas, destacando la textura abrigada del suéter como prenda principal.

Dua Lipa optó por un abrigo negro largo sobre una camisa blanca y pantalón ancho beige, complementando con clutch negro metalizado, uñas y labios en rojo oscuro, cabello recogido en coleta alta teñida de rojo, pendientes grandes y maquillaje definido.