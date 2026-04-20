La presentación oficial de Alpha 54, la escudería argentina que competirá en la F4 Italiana: “Es un sueño hecho realidad”

Federico Díaz Quaglia y Thiago Palotini serán los pilotos encargados de representar a la escudería

La escudería Alpha 54 Racing tuvo su presentación oficial en la sede central del Automóvil Club Argentino, que remarca el regreso institucional del ACA como patrocinador principal en la escena del automovilismo europeo. El equipo, gestado por los mecánicos cordobeses Nicolás Bianco y Gregorio Mandrini —ambos con experiencia en la estructura Racing Bulls de la Fórmula 1—, competirá en la Fórmula 4 Italiana.

La presentación oficial del equipo incluyó el anuncio de sus dos pilotos: el monteboyense Federico Díaz Quaglia, de 17 años —cumplirá 18 el 1° de mayo—, y el necochense Thiago Palotini, de 15, quienes debutarán en la fecha de Misano el 10 de mayo. El objetivo del proyecto es “facilitar la adaptación de jóvenes pilotos en el exterior, reduciendo barreras idiomáticas y culturales, y promoviendo un entorno de trabajo más cercano y eficiente”. Esto representa la primera iniciativa en más de cinco décadas en la que el ACA coloca su nombre y colores en un equipo de formación de pilotos en Europa.

La estructura Alpha 54 Racing contará con el respaldo directo del ACA, junto a YPF y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como aliados estratégicos en la promoción de nuevos exponentes argentinos. Este enfoque busca replicar el modelo de desarrollo que permitió la llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1, reeditando un proceso que, tras 23 años sin pilotos argentinos en la máxima categoría, reactivó los proyectos de base para jóvenes promesas nacionales.

Thiago Palotini y Federico Díaz Quaglia, los dos jóvenes pilotos que representarán a Alpha 54 (@alpha54racing)

Thiago Palotini, de Necochea, fue seleccionado por Alpha 54 tras una carrera destacada en el karting argentino e internacional. Comenzó a competir profesionalmente a los 12 años, ingresó en 2024 a la categoría Junior y obtuvo el título de la Copa Rotax Junior Max en Ecuador. Además, representó a la Argentina en el Mundial Rotax de Baréin a fines de 2025.

“Es un orgullo tremendo representar a un equipo argentino. Nunca pensé que en tan poco tiempo iba a estar formando parte de un equipo tan prestigioso y de una categoría tan difícil como es la Fórmula 4 italiana. Súper feliz y con mucha confianza porque el equipo trabaja muy bien. Muchas expectativas para este año”, comentó el joven de 15 años en diálogo con Infobae.

A esto, sumó: “Me dan una gran ayuda Grego y Nico. Voy a estar unos días viviendo con ellos. En unos días ya viajo para Italia y en unos días vamos a probar en Misano. Me tengo mucha confianza. Uno siempre va con la expectativa de ganar una carrera, pero aspiro a un top 10. Todo lo que sea correr es un logro tremendo”.

Gregorio Mandrini, Nicolás Bianco y los dos pilotos que representarán a Alpha 54 (@alpha54racing)

Por su parte, Federico Díaz, de Monte Buey, logró visibilidad primero en el karting y luego al competir en la Fórmula Renault Plus durante 2024 y 2025. También integró el equipo TMG Racing, campeón en la Fórmula 4 Brasileña, experiencia que marcó su inicio en las carreras de monoplazas internacionales. Díaz sumó rodaje en certámenes estadounidenses de alto nivel como el Skusa Winter Tour Pro x30 Senior 2025 y el Skusa Súper Nats Junior 2023, ambos referentes en el kartismo de Estados Unidos.

“Muy contento y agradecido por la oportunidad que estoy teniendo. Es un día muy importante. Va a ser un año complicado, de trabajo en conjunto para lograr los objetivos”, relató Federico Díaz en diálogo con Infobae.

Al mismo tiempo, agregó: “Tengo que estar top 10 o top 5 como mejor resultado. Es pasito a pasito. Tengo que aprender de mi parte con los chicos para lograr esos resultados. Estoy muy contento por el apoyo que estoy teniendo. Me siento como en casa, es todo argentino. Tengo un estilo agresivo, pero con calma. Pienso bien las decisiones antes de ejecutarlas”.

El render de cómo se verá el monoplaza en las carreras de la Fórmula 4 Italiana (@alpha54racing)

Alpha 54 Racing tendrá como director técnico a Gregorio Mandrini, con antecedentes en equipos de la Fórmula 1, y se apoya en una estructura de profesionales argentinos radicados en Italia. “Día histórico, emocionante. Se trabajó muchísimo para llegar de esta forma, muy emocionado. Es un sueño hecho realidad. Se trabajó muchísimo”, comentó Mandrini con Infobae.

Respecto a la elección de los pilotos, destacó: “Fue un trabajo en silencio que se hizo durante varios meses. Se prueban distintos pilotos y se evaluaron distintas carreras deportivas. Tuvimos la elección de estos dos chicos que son fantásticos y van a tener un gran año. Los objetivos son crecer durante todo el año haciendo un trabajo profesional”. Gregorio Mandrini también confirmó que el contrato con la organización es por un año “con opción para una renovación”.

Alpha 54 debutará el 10 de mayo en Misano (@alpha54racing)

La Fórmula 4, regulada por la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), es la competición de monoplazas destinada a pilotos que han superado la etapa del karting y aspiran a progresar hacia la Fórmula 3 y, eventualmente, la Fórmula 1.

El sistema de Fórmula 4 involucra múltiples campeonatos nacionales y regionales: los principales torneos se desarrollan en Italia, España, Gran Bretaña, Francia y Alemania, así como en América (México, Brasil, Estados Unidos) y Asia/Oceanía (India, Sudeste Asiático, Japón). Al no existir un torneo mundial único, la competencia sirve de plataforma transversal para evaluar y proyectar nuevos talentos de distintas latitudes.

La última vez que la entidad desempeñó un rol deportivo e institucional comparable fue en la década de 1970, cuando acompañó la proyección internacional de Carlos Alberto Reutemann y Benedicto Caldarella en la Fórmula 2 europea. En ese entonces, bajo la dirección de Héctor Staffa, la estructura nacional incursionó en el campeonato continental con sendos Brabham BT30-Cosworth adquiridos por 2.950 libras esterlinas cada uno, debutando en Hockenheim en abril de 1970.

El desembarco del Automóvil Club Argentino como patrocinador principal en la Fórmula 4 Italiana a partir de 2026 significa el relanzamiento de una línea histórica de integración entre el automovilismo formativo europeo y la representación argentina, con Alpha 54 Racing como eje de una estructura binacional preparada para facilitar la transición de pilotos jóvenes a las grandes ligas del deporte motor.