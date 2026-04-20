El entrenador que venció al cáncer y enseña a no rendirse: de los videos virales a guiar a Duki y Campazzo

El coach trabaja junto a deportistas e influencers como Duki y Facundo Campazzo en entrenamientos personalizados y apoyo mental

En una entrevista en Infobae a la Tarde, Matías “Coco” Bevegni, influencer y coach motivacional, expuso los desafíos que enfrentan los jóvenes y deportistas ante la ansiedad y la búsqueda de satisfacción inmediata, marcando la influencia de la tecnología y la importancia del bienestar emocional.

Durante su paso por Infobae, donde compartió una charla con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Gallo Bevegni relató: “El ritmo del mundo se rompió, se nos fue de las manos. Esto de las redes sociales, ahora la inteligencia artificial y todo lo que está pasando... El ser humano no fue diseñado para esto”.

El impacto de la ansiedad tecnológica en los jóvenes

Para Matías “Coco” Gallo Bevegni, el fenómeno de la ansiedad atraviesa a todas las generaciones, pero se potencia en los más chicos: “Hoy hay una ansiedad proyectada en todos prácticamente. Los chicos llegan a mí ya con un cierto problema, buscando ayuda para manejar ese apuro constante. Nosotros, que vimos cómo era el mundo antes, todavía podemos decir: ‘Tenemos que tocar el pasto, salir a respirar, aburrirnos un rato’. Ellos no entienden ese proceso natural”, explicó.

El entrenador sostiene que la demanda de gratificación instantánea, impulsada por la tecnología y la cultura de las redes sociales, dificulta a los jóvenes tolerar la frustración y enfrentar adversidades. “Veo que hay una generación de lo sencillo, es decir: ‘Si no lo obtengo, mañana renuncio’. Los sueños grandes llevan tiempo, pero muchos chicos, si las cosas no salen rápido, se rinden. Hay que combatir, hay que persistir. No se me rindan tan temprano, chicos”, pidió.

Gallo Bevegni remarcó que el deporte puede ser una vía para salir de ese círculo: “El deporte hackea un poco este sistema de tecnología y ocio. Cuando hacés deporte, el mundo desaparece por un instante y eso te conecta con el presente. Eso le hace bien al cuerpo y a la salud”.

Gallo Bevegni destaca la función del deporte como antídoto ante la presión de las redes sociales y la ansiedad juvenil (Infobae en Vivo)

El rol de los padres y el valor del ejemplo

El coach no solo trabaja con jóvenes y deportistas, sino que también dialoga con familias. “Muchas veces los padres son parte de la solución y muchas veces son parte del problema”, describió. Y profundizó: “Lo que más les pido es que no le exijan cosas a sus hijos que ellos no saben hacer. Les digo: ‘Fíjense lo injusto que es que les pidan confianza a sus hijos cuando ustedes todavía dudan de ustedes mismos’. Los chicos aprenden primero por percepción, por lo que ven en sus padres. No sirve pedirle tranquilidad a un hijo si uno no la puede sostener”, sentenció.

Gallo Bevegni relató cómo en una de sus giras un padre se acercó preocupado por la falta de confianza de su hijo. “Le pregunté: ‘¿Y vos cómo estás? ¿Tu confianza cómo está?’. Me dijo que él era el padre. Y ahí está el punto: los chicos copian lo que sienten y perciben, no lo que se les dice”.

El especialista también se refirió a la presión de la competencia y la búsqueda de resultados inmediatos en el deporte, muchas veces alimentada por el entorno familiar. “El jugador tiene que buscar su estado de flujo, el flow state. Eso se alcanza cuando disfrutás lo que hacés. Pero muchas veces el entorno transmite ansiedad y presión, y eso bloquea a los chicos”.

De la adversidad personal al mensaje colectivo

Gallo Bevegni compartió que su mirada sobre el deporte y la vida cambió tras atravesar una enfermedad grave. “El deporte me enseñó cosas que después apliqué en una batalla de salud. El esfuerzo no se negociaba; me tiraba de cabeza por la pelota. Un médico me dijo: ‘Si combatimos, lo podemos sacar adelante. Si te caés anímicamente, el sistema inmunológico se cae’. Cuando me dijo ‘combatir’, entendí que yo conocía eso por el deporte”, recordó.

Matías 'Coco' Bevegni utiliza su experiencia al vencer el cáncer para motivar a jóvenes en el deporte y en la vida (Infobae en Vivo)

Señaló que las herramientas que se adquieren en una cancha pueden salvar en otros momentos: “Intento enseñarle a los chicos que esas herramientas sirven para superar un desamor, un problema de trabajo, un examen. El deporte te enseña a no rendirte, y eso lo necesitamos en la vida, porque las adversidades son muchas”.

Al analizar los valores del deporte, Gallo Bevegni fue claro: “Es el amor como principio. El amor es la pasión por lo que hacés, por tus sueños; es cómo tratás a tus compañeros, saber jugar en equipo. Siempre tenés la posibilidad de tomar decisiones desde el ego o desde el amor”. Y resaltó la diferencia entre pedirle al deporte más de lo que se le da: “Todos quieren jugar en primera, pero el esfuerzo tiene que estar a la altura del sueño. Muchas veces los sueños son enormes, pero el esfuerzo está muy abajo y así el sueño se abandona”.

El coach también narró su vínculo con deportistas como Facundo Campazzo, con quien realiza entrenamientos a medida, y con el cantante Duki, a quien acompañó en procesos de entrenamiento y contención emocional. “Con Duki trabajamos mucho el factor mental. Me contó que, en un recital, pudo aplicar una de mis frases para volver a la armonía cuando se sintió perdido”, relató.

La conversación en el estudio de Infobae a la Tarde dejó en claro el valor de la palabra, la paciencia y el ejemplo, tanto en el deporte como en la vida cotidiana, y cómo la exposición y la inmediatez desafían a las nuevas generaciones.

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