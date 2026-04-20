7 estrategias para evitar el desgaste emocional en las aplicaciones de citas, según especialistas

Una mujer espera sola en un ambiente moderno y oscuro, con una copa de vino y su celular mostrando una aplicación de citas iluminada, reflejando la tensión de una conexión virtual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la era de las aplicaciones de citas y el exceso de opciones, buscar pareja puede parecer más fácil que nunca. Sin embargo, de acuerdo con la doctora Johanna Degen y estudios citados por la experta, lejos de la felicidad prometida, esta abundancia conduce a frustración y agotamiento emocional, especialmente entre quienes acuden a plataformas como Tinder para encontrar una relación, afirmó en entrevista con el semanario alemán Der Spiegel.

Tener demasiadas opciones puede generar insatisfacción y cansancio, advirtió la experta. A través de un constante desfile de perfiles y posibilidades, la mayoría siente que ninguna conexión tiene valor real y que la búsqueda se vuelve desalentadora. Degen indicó que alrededor del 14 % de los usuarios sufren agotamiento, mientras solo una minoría experimenta satisfacción constante.

Degen, profesora en la Universidad Europea de Flensburg, Alemania, siguió de cerca el fenómeno y afirma que la lógica que domina en las apps convierte el proceso de encontrar pareja en una experiencia decepcionante para muchos. “Desde hace varios años se escucha que Tinder es tóxica para quienes buscan pareja”, expresó Degen a Der Spiegel.

Una joven sonriente explora perfiles en una aplicación de citas desde su smartphone, reflejando la creciente tendencia de buscar pareja a través de plataformas digitales. La imagen ilustra el papel de la tecnología en las relaciones personales y la vida social moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la cantidad de usuarios permanece alta, la mayoría experimenta agotamiento y pierde la fe en que pueda tener éxito en las citas. “Solo un pequeño grupo de personas jóvenes, atractivas y con buena posición económica parece compensar lo negativo y logra cierto éxito”, explicó la experta.

7 estrategias para evitar el desgaste emocional en las aplicaciones de citas

Expresar claramente los deseos y expectativas desde el inicio: Comunicar lo que se busca en la relación ayuda a evitar malentendidos y decepciones. Adoptar un uso paciente y consciente de las apps: No dejarse llevar por la prisa ni la presión; tomarse el tiempo necesario para conocer a los demás. Mantener conversaciones profundas y auténticas: Priorizar el diálogo sincero en lugar de mensajes superficiales o genéricos. Invertir tiempo en actividades presenciales compartidas: Buscar oportunidades para encontrarse en persona, como asistir juntos a eventos o realizar actividades fuera de la app. Ser vulnerable y transparente: Compartir aspectos personales y emociones reales para construir vínculos genuinos. Evitar respuestas hostiles o defensivas por miedo a ser herido: Mantener una actitud abierta, sin dejar que el temor al rechazo o la decepción lleve a la agresividad. Abrirse plenamente a la vida y las emociones, no solo al amor de pareja: Valorar la experiencia emocional en sí misma como parte importante del proceso, más allá del resultado romántico.

Impacto emocional de las aplicaciones de citas

Una persona utiliza una aplicación de citas en su teléfono móvil, explorando perfiles y opciones para conectar con nuevas personas. La imagen refleja la creciente popularidad de las plataformas digitales para establecer relaciones personales en la actualidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sensación de tener un “pasillo de dulces” con tantas opciones a mano genera entusiasmo al principio. Pero, según Degen, la mayoría descubre pronto que las coincidencias no llevan a relaciones duraderas y que todo sigue una lógica orientada al producto, donde el objetivo parece ser la monetización de las necesidades personales.

Esta dinámica contribuye a que las personas experimenten cansancio, desilusión y una pérdida progresiva de confianza en sus posibilidades de éxito dentro del romance digital. “Muchos acaban sintiendo que casi nada tiene ya un significado real”, sostuvo Degen.

El equipo de investigación, incluyendo a la propia Johanna Degen, participó activamente en las plataformas para experimentar de primera mano cómo las personas enfrentan la evaluación constante de sus perfiles. “No queremos señalar con el dedo, sino sentir cómo es ser juzgado por completos desconocidos”, puntualizó la investigadora.

Nuevos hábitos y desilusiones en el mundo digital de las citas

FILE PHOTO: The dating app Tinder is shown on a mobile phone in this picture illustration taken September 1, 2020. Picture taken September 1, 2020. REUTERS/Akhtar Soomro/Illustration/File Photo

Degen pone de manifiesto que la interrupción repentina del contacto, conocida popularmente como ghosting, se generalizó y normalizó. En el pasado era un comportamiento poco habitual, pero ahora es común que personas que se conocen bien, incluso amigos o colegas, dejen de responder abruptamente.

Incluso quienes no usan Internet para conocer gente replican estos patrones, ya que la cultura de las citas online influye en la forma de relacionarse en diferentes ámbitos. Para Degen, este sentimiento de insatisfacción también es alimentado por malentendidos frecuentes; según sus observaciones, nadie termina obteniendo lo que busca.

“Me conmueven los desencuentros. A veces, una mujer de 39 años charla durante un año con alguien que solo desea sexo virtual, y por no expresar sus deseos, ambos resultan decepcionados”, detalló la experta a Der Spiegel.

Una mujer observa su teléfono smartphone mientras se sumerge felizmente en una conversación en una aplicación de chat. En esta escena, se perciben las conexiones que trascienden la distancia, el amor que se nutre a través de las palabras y la complicidad que florece incluso en la era digital. App, citas, sexting. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por ello, recomienda expresar claramente los deseos y necesidades desde el inicio: “Quien no quiera varias citas a la vez, debería anunciarlo sin rodeos. ‘Llevo un tiempo aquí y me gustaría chatear contigo, pero ¿podemos acordar que seamos solo nosotros dos?’”.

Por otra parte, Degen observa que, a pesar de la expansión digital, muchas personas anhelan los encuentros presenciales. Según sus investigaciones, especialmente los hombres heterosexuales sienten que acercarse a una mujer en el mundo real puede percibirse como invasivo, y consideran que los espacios tradicionales se cerraron a los encuentros.

Consejos de la experta para encontrar relaciones más genuinas

Consultada sobre cómo superar la insatisfacción en las apps, Johanna Degen propone una estrategia consciente y paciente. Recomienda deslizar el dedo con calma, conversar en profundidad e invertir tiempo, por ejemplo, yendo juntos a un concierto o realizando actividades compartidas.

Ilustración digital muestra el riesgo de caer en estafas emocionales a través de aplicaciones de citas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Si no hay atracción en los primeros 8 minutos, tal vez a los 180 minutos la percepción cambie”, planteó Degen. Insiste en la importancia de ser vulnerables y transparentes: “Lo peor es compartir poco sobre uno mismo, enviar mensajes genéricos o reaccionar con hostilidad por miedo a salir herido”.

La investigadora remarca que, a pesar del peso de la digitalización, el deseo de ser vistos y encontrar relaciones sinceras sigue siendo predominante. “La soledad es profunda y la mayoría sigue buscando conexiones auténticas, aunque el entorno haya cambiado”, afirmó Degen a Der Spiegel.

Por último, inspirada en su experiencia personal e investigadora, Degen considera que la apertura plena a la vida y sus emociones tiene un valor tan significativo como la búsqueda del amor en pareja.