Una invasión de camalotes bloqueó la planta potabilizadora de Rosario y dejó a la región sin agua durante varias horas

El video documenta trabajos de Aguas Santafesinas para remover elementos vegetales, como camalotes, y otros residuos. Estos materiales obstruyen la toma de la Planta Potabilizadora Rosario. Personal opera desde embarcaciones y estructuras fluviales en el río Paraná. La tarea implica la detención del bombeo de agua potable, afectando el suministro en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Funes por un lapso estimado.

Una imagen insólita dominó el lunes en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Funes: la rutina de miles de hogares se alteró por completo después de que Aguas Santafesinas anunciara un corte del suministro de agua potable en gran parte de la ciudad y sus alrededores. Todo se debió a un insólito motivo: una invasión de camalotes que bloqueó la toma de la planta potabilizadora sobre el río Paraná, forzando la detención del bombeo.

La postal que se formó frente a la toma de agua de la planta de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) superó cualquier antecedente reciente. Según información difundida por la propia compañía, la cantidad de camalotes acumulados fue tan elevada que “los empleados caminan arriba de los camalotes”. Un operativo de quince personas, entre buzos, operarios y conductores de embarcaciones, se desplegó después del mediodía sobre la costa para remover los elementos vegetales y liberar la reja que impide el ingreso de residuos al sistema de potabilización.

El problema no surgió de la nada. Durante el fin de semana se habían registrado bajas de presión en distintos barrios de Rosario, aunque el domingo por la madrugada la situación logró resolverse sin mayores sobresaltos. La verdadera emergencia se desató el lunes, cuando la obstrucción alcanzó tal magnitud que las maniobras habituales ya no bastaron y se tomó la decisión de interrumpir completamente el bombeo.

Buzos y operarios removieron camalotes sobre la toma de agua en el río Paraná

A partir de las 14, el flujo de agua potable hacia los hogares se detuvo en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Funes. Solo quienes contaban con reservas domiciliarias lograron sortear el corte sin ver afectadas sus actividades cotidianas. Los demás, según reconoció Aguas Santafesinas, debieron esperar cerca de una hora y media hasta que los buzos y operarios completaran la limpieza y pudieran reanudar la captación de agua. “Una vez finalizados los trabajos, paulatinamente, a lo largo del día se irá recuperando el nivel habitual del servicio”, informó la empresa.

El medio regional Rosario3 precisó que la normalización del bombeo comenzó a las 15.30, aunque el restablecimiento pleno del servicio se fue dando en forma gradual durante la tarde de este lunes.

En ese tiempo, la prioridad del equipo técnico fue activar primero la Estación B, situada en el barrio Arroyito, la cual abastece al 80% de la ciudad, y luego poner en marcha la Estación C, que cubre la zona sur de Rosario y a los vecinos de Villa Gobernador Gálvez.

La Estación B en barrio Arroyito restableció el servicio al ochenta por ciento de la ciudad tras el operativo

El fenómeno de los camalotes, según portavoces de Aguas Santafesinas, no tiene precedentes en cuanto a volumen y densidad. La empresa aclaró que “es la primera vez que pasa algo así”, y agregó que nunca antes se había visto una obstrucción de estas características en la toma del río Paraná. La intervención requirió el uso combinado de embarcaciones, maquinaria pesada y maniobras de buceo en condiciones de visibilidad limitada.

Durante el corte, ASSA recomendó a los usuarios que tomen precauciones ante eventuales episodios de turbiedad en el agua, una vez restablecido el bombeo. “En caso de registrarse algún episodio de turbiedad, el mismo se supera dejando circular agua por unos minutos hasta que recupere su transparencia habitual”, comunicó la empresa, reiterando la importancia de no almacenar ni consumir agua si se detecta coloración inusual.

La compañía puso a disposición de la ciudadanía sus canales habituales de atención para consultas y reclamos, tanto a través de WhatsApp (número 341-6950008) como por su sitio web oficial.

Embarcaciones de Aguas Santafesinas trabajaron junto a maquinaria pesada en la limpieza de la planta

En su mensaje, reiteró que el corte fue una medida “imprescindible” para garantizar la calidad y seguridad del servicio, y que la recuperación del caudal normal depende del tiempo que demanda purgar las redes y estabilizar las presiones en todos los barrios.

En paralelo al operativo de emergencia, Aguas Santafesinas desligó la interrupción del suministro de los recurrentes problemas de baja presión que suelen afectar a la zona sur de Rosario.

La empresa explicó que esas dificultades se vinculan con la segunda etapa del Acueducto Gran Rosario, una obra en marcha cuyo objetivo es duplicar la producción de agua. Esta ampliación, de acuerdo con los planes oficiales, podría estar concluida en septiembre, y su avance será reportado durante las próximas semanas.