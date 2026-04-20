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Receta de salsa de tuco con pollo, rápida y fácil

Esta opción equilibra practicidad y sabor, manteniendo la esencia de la tradición argentina y ofreciendo un acompañamiento versátil, apto para diferentes tipos de platos

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La salsa de tuco con pollo destaca como receta tradicional argentina y aporta una opción abundante y nutritiva (Imagen Ilustrativa Infobae)
La salsa de tuco con pollo destaca como receta tradicional argentina y aporta una opción abundante y nutritiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salsa de tuco con pollo forma parte de la tradición culinaria argentina y suele elegirse para acompañar pastas secas, ñoquis o polenta. Su origen se remonta a la inmigración italiana, que introdujo el hábito de preparar salsas a base de tomate, cebolla y morrón, ingredientes que se adaptaron al paladar y a las costumbres locales. La incorporación de pollo permite obtener una salsa más abundante y sumar proteínas de manera sencilla, característica que facilitó su popularidad en los hogares.

Receta de salsa de tuco con pollo

Para preparar esta salsa se utilizan ingredientes básicos: pollo trozado, tomate, cebolla, morrón, ajo, laurel, aceite, sal y pimienta. El proceso comienza sellando los trozos de pollo en una olla con aceite caliente. Una vez dorados, se retiran y en el mismo fondo de cocción se rehogan la cebolla, el morrón y el ajo picados. Cuando las verduras alcanzan un punto tierno y translúcido, se reincorpora el pollo y se añade tomate triturado o puré de tomate. Se completan los sabores con hojas de laurel y el condimento elegido.

La cocción continúa a fuego bajo durante 40 a 60 minutos. Este tiempo permite que el pollo se ablande, los sabores se integren y la salsa adquiera cuerpo, con la mezcla justa de acidez y dulzor. Es recomendable remover ocasionalmente para evitar que la preparación se adhiera al fondo de la olla. El resultado es una salsa espesa, de color rojizo, con trozos de pollo jugosos que aportan textura y sabor.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 500 gr de pollo (muslos, pata-muslo deshuesado o pechuga en cubos)
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 cebolla grande
  • 1 morrón rojo
  • 2 dientes de ajo
  • 1 lata de tomate triturado (400 gr) o 4 tomates frescos maduros
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de ají molido (opcional)
  • 1 cubito de caldo de gallina o pollo
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 puñado de perejil fresco (opcional)
Su origen se remonta a la influencia italiana, fusionando tomate, cebolla y morrón con ingredientes locales (Imagen Ilustrativa Infobae)
Su origen se remonta a la influencia italiana, fusionando tomate, cebolla y morrón con ingredientes locales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer salsa de tuco con pollo, paso a paso

  1. Cortar el pollo en trozos de bocado. Salpimentar.
  2. Picar la cebolla, el morrón y los ajos en cubos chicos.
  3. En una olla grande, calentar el aceite a fuego medio. Dorar el pollo hasta que esté apenas dorado. Retirar y reservar.
  4. En la misma olla, agregar la cebolla y el morrón. Cocinar 5 minutos hasta que la cebolla esté transparente.
  5. Sumar el ajo y cocinar 1 minuto más sin que se queme.
  6. Incorporar el tomate triturado, el laurel, el pimentón, el ají molido y el cubito de caldo desgranado.
  7. Volver a agregar el pollo a la olla. Revolver bien para cubrir los trozos con la salsa.
  8. Tapar y cocinar a fuego bajo por 25 minutos, revolviendo de vez en cuando. Si la salsa se seca, agregar un chorrito de agua caliente.
  9. Rectificar sal y pimienta. El tuco está listo cuando el pollo está bien tierno y la salsa espesa.
  10. Apagar el fuego y agregar el perejil picado antes de servir, si se desea.

Consejo clave: Cocinar siempre a fuego bajo y tapado para que el pollo quede jugoso y la salsa no se evapore rápido.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal aprox.
  • Grasas: 8 g
  • Carbohidratos: 12 g
  • Proteínas: 25 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, la salsa de tuco con pollo se conserva hasta 3 días en recipiente hermético. En el freezer, hasta 2 meses. Para recalentar, hacerlo a fuego suave y agregar un chorrito de agua si la salsa se espesa demasiado.

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