Cinco muertos en un choque en Brasil: dos de ellos eran una madre y su hijo argentinos

El accidente en la ruta SC-110 de Santa Catarina provocó la muerte de cinco personas, incluidos los dos argentinos (Comunicado de Prensa del Departamento de Bomberos Militares de Santa Catarina, Brasil)

Dos ciudadanos de nacionalidad argentina, madre e hijo, murieron en un accidente de tráfico ocurrido en Brasil, que dejó como saldo total cinco personas fallecidas. El hecho se produjo sobre la ruta estadual SC-110, a pocos kilómetros de la localidad de Ituporanga, estado de Santa Catarina.

El siniestro ocurrió en la mañana de este sábado cuando un automóvil y un camión de gran porte chocaron de manera frontal, informaron a la prensa autoridades brasileñas.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, en la región de Alto Vale de Itajaí, cuando por causas aún no establecidas el Fiat Uno en el que viajaban las cinco personas impactó de frente contra el camión.

Según los partes oficiales, todos los ocupantes del automóvil, incluidos los dos argentinos, perdieron la vida en el lugar, mientras que el conductor del camión resultó ileso.

Circunstancias del choque y operativo de rescate

El conductor del camión, único sobreviviente del siniestro, fue sometido a una prueba de alcoholemia con resultado negativo (Comunicado de Prensa del Departamento de Bomberos Militares de Santa Catarina, Brasil)

Según informó Misiones Online, el automóvil habría invadido el carril opuesto, originando el impacto contra el vehículo de gran porte. A causa del fuerte impacto, el rodado menor quedó completamente destruido y sus ocupantes atrapados entre los hierros retorcidos.

Personal de bomberos intervino en la extracción de los cuerpos, mientras que agentes de la Policía Científica y efectivos de la Policía Militar de Carreteras realizaron las tareas específicas en la escena. Asimismo, los organismos de emergencia y personal sanitario participaron en el operativo.

Quiénes eran las víctimas argentinas y brasileñas

Las personas fallecidas fueron identificadas como Lucía Elizabeth Pedroso, de 41 años, y su hijo Luciano Ezequiel Cordeiro Pedroso, de 19 años, ambos de nacionalidad argentina, residentes en la localidad de San Pedro, Misiones, una comuna situada a unos 600 kilómetros al oeste del lugar del accidente.

Junto a ellos, murieron Rodson de Souza, Tamires Gomes Souza y José Nilton Gomes de Souza. Ninguna de las personas que iba en el coche sobrevivió a la colisión, debido a la magnitud del impacto, según detalló el medio brasileño NSC Total.

Los bomberos y la Policía Científica participaron en el operativo de rescate tras la colisión frontal entre un automóvil y un camión (Comunicado de Prensa del Departamento de Bomberos Militares de Santa Catarina, Brasil)

La Policía Militar de Carreteras mantiene bajo investigación las circunstancias exactas del siniestro, según informó Misiones Online. Al conductor del camión de gran porte, único sobreviviente, se le practicó una prueba de alcoholemia con resultado negativo.

El chófer fue examinado en el sitio del accidente, donde no se encontraron elementos que lo vincularan con la causa del siniestro. Hasta el momento, no se han detectado factores adicionales relacionados con su estado físico.

Tres jóvenes misioneros murieron en un choque frontal en Brasil

En un hecho anterior, tres jóvenes argentinos también de Misiones murieron en un choque en el sur de Brasil (Servicio Auxiliar Civil de Bomberos de Casca)

En marzo pasado, cuatro jóvenes argentinos murieron en un accidente frontal ocurrido en la ruta ERS-324, en la localidad de Casca, al sur de Brasil. El hecho sucedió por la noche cuando un Volkswagen Fox y un Ford Focus impactaron de frente.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Jonathan Gabriel Hubscher, de 22 años, quien conducía el Volkswagen Fox; Jennifer Celeste Prosin, de la misma edad; y Lautaro Daniel Mattive, de 17 años, todos oriundos de Campo Grande, Misiones. Hubscher y Mattive eran hermanos, mientras que Prosin era la pareja del conductor. Los tres residían en Brasil desde hacía aproximadamente cuatro años y viajaban para reencontrarse con familiares en Misiones.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 238, en la zona de Linha 20 Parizzi. Según los informes policiales y de bomberos, los tres jóvenes fallecieron en el lugar, mientras que el conductor del Ford Focus, un hombre de 50 años de Casca, resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Santa Lúcia de esa localidad. En el operativo intervinieron bomberos voluntarios, ambulancias del SAMU y efectivos policiales, lo que obligó a restringir el tránsito sobre la ruta durante varias horas.