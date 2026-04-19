Sociedad

Cinco muertos en un choque en Brasil: dos de ellos eran una madre y su hijo argentinos

El siniestro, ocurrido en el estado de Santa Catarina, se produjo al impactar el vehículo en el que circulaban las víctimas y un camión de gran porte

Guardar
Un camión blanco con la parte frontal severamente dañada está detenido en el costado de una carretera, con escombros dispersos. Varias personas observan cerca, y el sol brilla intensamente en el cielo despejado
El accidente en la ruta SC-110 de Santa Catarina provocó la muerte de cinco personas, incluidos los dos argentinos (Comunicado de Prensa del Departamento de Bomberos Militares de Santa Catarina, Brasil)

Dos ciudadanos de nacionalidad argentina, madre e hijo, murieron en un accidente de tráfico ocurrido en Brasil, que dejó como saldo total cinco personas fallecidas. El hecho se produjo sobre la ruta estadual SC-110, a pocos kilómetros de la localidad de Ituporanga, estado de Santa Catarina.

El siniestro ocurrió en la mañana de este sábado cuando un automóvil y un camión de gran porte chocaron de manera frontal, informaron a la prensa autoridades brasileñas.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, en la región de Alto Vale de Itajaí, cuando por causas aún no establecidas el Fiat Uno en el que viajaban las cinco personas impactó de frente contra el camión.

Según los partes oficiales, todos los ocupantes del automóvil, incluidos los dos argentinos, perdieron la vida en el lugar, mientras que el conductor del camión resultó ileso.

Circunstancias del choque y operativo de rescate

Un camión blanco con la parte frontal severamente dañada está detenido en el costado de una carretera, con escombros dispersos. Varias personas observan cerca, y el sol brilla intensamente en el cielo despejado
El conductor del camión, único sobreviviente del siniestro, fue sometido a una prueba de alcoholemia con resultado negativo (Comunicado de Prensa del Departamento de Bomberos Militares de Santa Catarina, Brasil)

Según informó Misiones Online, el automóvil habría invadido el carril opuesto, originando el impacto contra el vehículo de gran porte. A causa del fuerte impacto, el rodado menor quedó completamente destruido y sus ocupantes atrapados entre los hierros retorcidos.

Personal de bomberos intervino en la extracción de los cuerpos, mientras que agentes de la Policía Científica y efectivos de la Policía Militar de Carreteras realizaron las tareas específicas en la escena. Asimismo, los organismos de emergencia y personal sanitario participaron en el operativo.

Quiénes eran las víctimas argentinas y brasileñas

Las personas fallecidas fueron identificadas como Lucía Elizabeth Pedroso, de 41 años, y su hijo Luciano Ezequiel Cordeiro Pedroso, de 19 años, ambos de nacionalidad argentina, residentes en la localidad de San Pedro, Misiones, una comuna situada a unos 600 kilómetros al oeste del lugar del accidente.

Junto a ellos, murieron Rodson de Souza, Tamires Gomes Souza y José Nilton Gomes de Souza. Ninguna de las personas que iba en el coche sobrevivió a la colisión, debido a la magnitud del impacto, según detalló el medio brasileño NSC Total.

Un camión blanco con la parte frontal severamente dañada está detenido en el costado de una carretera, con escombros dispersos. Varias personas observan cerca, y el sol brilla intensamente en el cielo despejado
Los bomberos y la Policía Científica participaron en el operativo de rescate tras la colisión frontal entre un automóvil y un camión (Comunicado de Prensa del Departamento de Bomberos Militares de Santa Catarina, Brasil)

La Policía Militar de Carreteras mantiene bajo investigación las circunstancias exactas del siniestro, según informó Misiones Online. Al conductor del camión de gran porte, único sobreviviente, se le practicó una prueba de alcoholemia con resultado negativo.

El chófer fue examinado en el sitio del accidente, donde no se encontraron elementos que lo vincularan con la causa del siniestro. Hasta el momento, no se han detectado factores adicionales relacionados con su estado físico.

Tres jóvenes misioneros murieron en un choque frontal en Brasil

En un hecho anterior, tres jóvenes argentinos también de Misiones murieron en un choque en el sur de Brasil (Servicio Auxiliar Civil de Bomberos de Casca)
En un hecho anterior, tres jóvenes argentinos también de Misiones murieron en un choque en el sur de Brasil (Servicio Auxiliar Civil de Bomberos de Casca)

En marzo pasado, cuatro jóvenes argentinos murieron en un accidente frontal ocurrido en la ruta ERS-324, en la localidad de Casca, al sur de Brasil. El hecho sucedió por la noche cuando un Volkswagen Fox y un Ford Focus impactaron de frente.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Jonathan Gabriel Hubscher, de 22 años, quien conducía el Volkswagen Fox; Jennifer Celeste Prosin, de la misma edad; y Lautaro Daniel Mattive, de 17 años, todos oriundos de Campo Grande, Misiones. Hubscher y Mattive eran hermanos, mientras que Prosin era la pareja del conductor. Los tres residían en Brasil desde hacía aproximadamente cuatro años y viajaban para reencontrarse con familiares en Misiones.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 238, en la zona de Linha 20 Parizzi. Según los informes policiales y de bomberos, los tres jóvenes fallecieron en el lugar, mientras que el conductor del Ford Focus, un hombre de 50 años de Casca, resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Santa Lúcia de esa localidad. En el operativo intervinieron bomberos voluntarios, ambulancias del SAMU y efectivos policiales, lo que obligó a restringir el tránsito sobre la ruta durante varias horas.

Temas Relacionados

Accidente de TránsitoSanta CatarinaSeguridad VialBrasilDos argentinos muertosúltimas noticias

Últimas Noticias

Entraron a robar a una casa y tomaron a una empleada doméstica como rehén para conseguir más dinero

Los delincuentes se llevaron cinco armas y 120 mil dólares de una caja fuerte. Hay dos detenidos

Entraron a robar a una casa y tomaron a una empleada doméstica como rehén para conseguir más dinero

Cuenta regresiva para la extradición a Argentina de Pequeño J, acusado por el triple femicidio de Florencio Varela

En un plazo de 30 días, el principal acusado del feroz crimen, deberá abordar un avión desde Perú, donde fue detenido en septiembre de 2025, con destino a Buenos Aires

Cuenta regresiva para la extradición a Argentina de Pequeño J, acusado por el triple femicidio de Florencio Varela

Un adolescente sin licencia ni seguro atropelló, arrastró y mató a un motociclista en Mar del Plata

Una fiscalía especializada investiga las circunstancias de un siniestro que terminó con un hombre de 54 años fallecido y el conductor del automóvil detenido, tras confirmarse la falta de la documentación obligatoria

Un adolescente sin licencia ni seguro atropelló, arrastró y mató a un motociclista en Mar del Plata

Interceptan una encomienda con fentanilo, propofol y ketamina

El hallazgo se produjo en la terminal de ómnibus de Puerto Madryn, Chubut. Al rastrear el remitente del envío se procedió al secuestro de más droga e importante cantidad de dinero en Paraná, Entre Ríos. Hay un detenido

Interceptan una encomienda con fentanilo, propofol y ketamina

Un alumno amenazó a docentes en La Pampa y hallaron armas en la casa del padre: “Los voy a matar a tiros”

Un menor de 13 años lanzó amenazas a su escuela de Rancul y la intervención judicial reveló la presencia de armamento sin permisos en la casa paterna

Un alumno amenazó a docentes en La Pampa y hallaron armas en la casa del padre: “Los voy a matar a tiros”
DEPORTES
Ben Shelton ganó el título en Múnich y Arthur Fils festejó en Barcelona: así quedó el ranking ATP con 9 argentinos en el Top 100

Ben Shelton ganó el título en Múnich y Arthur Fils festejó en Barcelona: así quedó el ranking ATP con 9 argentinos en el Top 100

Argentina enfrenta a Colombia en la final del Sudamericano Sub 17: hora, cómo ver en vivo el partido y todo lo que hay que saber

El blooper entre un arquero y un defensor en la MLS que es candidato al gol más insólito del año en el fútbol

El laboratorio del tenis: por qué el Masters de Madrid es el torneo más disruptivo del circuito

Un espectador murió en un impactante accidente en el Rally Sudamericano: un auto perdió el control y volcó contra el público en Córdoba

TELESHOW
El romántico gesto de Thiago Medina a Daniela Celis en medio de los rumores de romance con Nick Sícaro: “No de canje”

El romántico gesto de Thiago Medina a Daniela Celis en medio de los rumores de romance con Nick Sícaro: “No de canje”

El desopilante reencuentro de Lizy Tagliani y Diego Leuco en La Peña de Morfi: “Arrodilate y pedime perdón”

L-Gante abrió las puertas de su nueva casa y presentó el cuarto de su hija Jamaica: la reacción de Tamara Báez

Lolo Tinelli cumplió 12 años: las tiernas dedicatorias de sus hermanos y del conductor al más pequeño de la familia

Las emotivas palabras de Catherine Fulop a Oriana Sabatini por su cumpleaños: “Celebramos tu vida”

INFOBAE AMÉRICA

Los legados de Yves Saint Laurent y Louis Vuitton brillan en nuevas biografías gráficas

Los legados de Yves Saint Laurent y Louis Vuitton brillan en nuevas biografías gráficas

La Policía británica investiga posibles vínculos iraníes en los últimos ataques antisemitas en Londres

Turismo en alza: El Salvador da la bienvenida a su décimo crucero en 2026

Honduras: Médicos en asambleas informativas por falta de acuerdos laborales

Pánico en un circo de Rusia: un tigre saltó hacia el público durante un espectáculo