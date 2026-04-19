El insólito error de Donnarumma que puso en riesgo el triunfo del Manchester City ante el Arsenal en la carrera por la Premier

El Manchester City logró una victoria clave por 2 a 1 ante el Arsenal en la carrera por la Premier League 2025-2026, en el marco de la fecha 33, pero el foco de la noche estuvo en el grave error de Gianluigi Donnarumma, que por poco complica el rumbo del partido y deja en suspenso la lucha por el título, en el decisivo duelo disputado en el Etihad Stadium.

La jugada que alteró el ánimo de los espectadores ocurrió poco después del tanto inicial de los locales. Rayan Cherki había adelantado al City con una acción individual de gran calidad que descolocó a la defensa de los Gunners. La alegría para los Ciudadanos, sin embargo, se diluyó en apenas dos minutos.

Pese al falló de Gianluigi Donnarumma, el City recuperó la ventaja y complicó el presente del Arsenal en la liga inglesa (Reuters/Lee Smith)

El equipo dirigido por Pep Guardiola tenía el control y buscaba ampliar la ventaja con su característico juego desde el fondo. En ese contexto, Donnarumma recibió un pase atrás desde el lateral realizado por Matheus Nunes dentro del área chica. Sin presión inmediata, el arquero italiano pareció confiarse y demoró la salida. Cuando intentó resolver, Kai Havertz apareció como una sombra, lo acorraló y, en el intento desesperado por rechazar, la pelota rebotó en el atacante alemán y terminó dentro del arco.

La escena fue tan inesperada como silenciosa. Los hinchas del City, que festejaban la superioridad inicial, quedaron mudos ante la insólita secuencia que significó el primer gol de Havertz en la temporada actual del torneo, en 8 partidos disputados. El empate llegó en uno de los tramos de mayor dominio local y, por un instante, el clima se llenó de dudas. A pesar del golpe, el conjunto de Manchester mantuvo la compostura y evitó que el traspié se transformara en un colapso anímico.

Kai Havertz marcó el único tanto a favor del conjunto de Mikel Arteta (REUTERS/Scott Heppell)

El partido cayó en una fase de mayor equilibrio, con menos llegadas y más disputa en el mediocampo. El Arsenal, consciente de la oportunidad, buscó aprovechar el desconcierto rival, pero no logró desnivelar antes del descanso. La segunda mitad trajo la respuesta que esperaban los aficionados locales. Erling Haaland, máximo artillero del torneo, volvió a aparecer en el área para marcar diferencias. El noruego definió de zurda tras una pelota suelta y puso el 2-1 definitivo.

El equipo de Mikel Arteta, actual líder de la liga inglesa, arrastra una larga sequía de veintidós años sin alcanzar el título de la Premier League. Aunque mantiene la esperanza en la Champions League, donde deberá enfrentar al Atlético de Madrid en semifinales, buscando revertir el reciente resultado negativo en el tramo decisivo de la temporada. Mientras tanto, los ciudadanos atraviesan una etapa ascendente que los acerca a la punta del campeonato.

El tanto le devolvió la ventaja a los dirigidos por Guardiola les permitió quedar segundos con 67 puntos y un partido pendiente, mientras que el Arsenal quedó con 70 unidades, pero ya sin depender de sí mismo para consagrarse campeón. Esta situación otorga al City una posición de privilegio de cara al tramo final, que en su próximo compromiso deberá visitar al Burnley el 22 de abril, mientras que los Gunners recibirán al Newcastle el 25.