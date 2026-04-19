Pantalones emblemáticos: colores, lujo y revolución en la historia de la moda

Desde el patchwork audaz de Rihanna hasta el cuero rosa de Gwyneth Paltrow, las celebridades apuestan por siluetas, materiales y colores que transforman el pantalón en la prenda estrella

A lo largo de la historia de la moda, el pantalón trascendió su función utilitaria para convertirse en un símbolo de transformación, identidad y experimentación para las celebridades y para la vida cotidiana. Desde la solidez atemporal del denim hasta la sofisticación de la lana o el magnetismo del cuero, esta prenda se reinventa en cada contexto.

El color, el material y el corte definen su impacto: juegan con la nostalgia, desafían convencionalismos y marcan presencia tanto en escenarios cotidianos como en momentos de lujo y estatus. Las distintas siluetas y acabados, inspirados en décadas pasadas, en la elegancia formal o en la rebeldía contemporánea, demuestran la capacidad inagotable del pantalón para renovar el lenguaje visual de cada época.

El clásico denim: tradición, versatilidad y reinvención

El jean de corte recto y cintura alta, acompañado de básicos atemporales, reafirma el poder del denim clásico en el estilo urbano de Kendall Jenner (Backgrid/The Grosby Group)

El denim, tejido de algodón resistente y textura reconocible, ha sido el lienzo sobre el que la moda ha dibujado múltiples siluetas y estilos. Unos jeans de tono intermedio y corte recto, como los que llevó Kendall Jenner, evocaban la pureza del diseño original, con cintura alta y caída recta que cubría parte del calzado. El conjunto, reforzado por un cinturón negro, camiseta sin mangas y suéter azul, reforzaba el carácter atemporal del vaquero tradicional.

La apuesta por los jeans holgados de tiro bajo y azul claro muestra cómo Hailey Bieber reinterpreta la comodidad noventera con un aire juvenil y relajado (Backgrid/The Grosby Group)

En contraste, la ligereza y el color azul claro de los jeans holgados de Hailey Bieber proponían una lectura relajada, con tiro bajo, perneras anchas y una clara inspiración noventera. Sin desgastes ni roturas, este pantalón fluía con naturalidad junto a un top ajustado y gafas oscuras.

El vaquero acampanado de lavado oscuro y cintura alta evoca la moda setentera, mientras Jennifer Lopez reinventa la silueta con toques sofisticados y actuales (Backgrid/The Grosby Group)

El lavado oscuro y el efecto deslavado frontal definieron los jeans acampanados de Jennifer Lopez, donde el tiro alto y la amplitud desde la cadera hasta el bajo trajeron ecos de la moda setentera. El cinturón negro, la camisa azul y el blazer beige acompañaron la prenda en una composición de matices suaves y líneas marcadas.

La mezcla de jeans rectos con dobladillo doblado, saco negro y zapatos planos revela el estilo desenfadado y elegante que caracteriza a Meghan Markle (Grosby)

Por su parte, la textura ligeramente rígida y el dobladillo vuelto de los jeans de Meghan Markle aportaron un aire desenfadado y clásico, dejando los tobillos al descubierto y sumando un saco negro con botones dorados y zapatos planos.

El pantalón cargo de mezclilla negra con detalles utilitarios resalta la faceta más industrial y contemporánea del look de Margot Robbie (Backgrid UK/The Grosby Group)

Finalmente, la superficie oscura y los elementos utilitarios marcaron los pantalones cargo de mezclilla negra de Margot Robbie. Las tiras, hebillas y cremalleras visibles dieron un giro industrial y contemporáneo, acentuado por un corsé rosado y chaqueta de cuero negra.

El pantalón de patchwork en distintos tonos de azul convierte a Rihanna en referente de vanguardia y creatividad dentro del universo denim (Splash News/The Grosby Group)

Rihanna también se destacó por su capacidad para reinventar el denim, como lo demuestra el look en el que luce un jean de textura patchwork en distintos tonos de azul. Este pantalón, de silueta relajada y cintura baja, presentó una construcción a partir de bloques geométricos que aportaron un efecto visual distintivo y moderno.

Un pantalón de denim puede ser minimalista, nostálgico o audaz según el corte y los detalles, adaptándose a las personalidades más diversas y a los contextos más cambiantes.

Colores vibrantes y cuero: lujo y magnetismo en la prenda estrella

El rosa claro y el conjunto monocromático elevan la sofisticación de Margot Robbie y demuestran el potencial del color en la moda (Backgrid/The Grosby Group)

El impacto visual es inmediato cuando los pantalones abandonan la paleta neutra. El rosa claro y la textura sutil del jean teñido elegido por Margot Robbie construyeron un look monocromático de alto refinamiento, gracias a un corte recto, tiro alto y pernera clásica, acompañado por una chaqueta y accesorios en la misma gama.

El cuero brillante en rosa y el efecto conjunto muestran la capacidad de Gwyneth Paltrow para marcar tendencia con looks audaces y refinados (Backgrid/The Grosby Group)

En un registro más atrevido, el cuero rosa brillante que vistió Gwyneth Paltrow reflejaba la luz y multiplicaba la presencia escénica. El pantalón, de línea recta y largo por encima del tobillo, se integró a la perfección con una camisa del mismo material, logrando un efecto conjunto difícil de pasar desapercibido.

El traje fucsia de pantalón ancho y pliegues frontales consolida a Yolanda Díaz como símbolo de elegancia y fuerza cromática (José Oliva / Europa Press)

La textura pulida y la estructura de sastrería caracterizaron el traje fucsia de Yolanda Díaz, donde el pantalón de pernera ancha y pliegues frontales alcanzó el suelo, amplificando la fuerza del color y la elegancia de la silueta.

La combinación de cuero marrón holgado y chaqueta oversize refleja la actitud poderosa y moderna de Rihanna en clave sofisticada (Backgrid/The Grosby Group)

En clave rockera y sofisticada, el cuero marrón rojizo de los pantalones holgados de Rihanna sumaba brillo y actitud. El tiro medio y la caída recta se asociaron con una chaqueta oversize y zapatos puntiagudos para consolidar una imagen poderosa y moderna.

Cada apuesta cromática o material como el cuero transforma el pantalón en el foco absoluto del estilismo, canalizando lujo y personalidad a través del color y la textura.

Nostalgia dosmilera: brillo, experimentación y siluetas atrevidas

El pantalón rosa lleno de detalles brillantes y aberturas laterales resume la exuberancia pop y la creatividad de Emilia en cada show (Prensa Emilia Mernes)

Satinados, perforados y con múltiples detalles decorativos, los pantalones inspirados en los años 2000 destilan irreverencia y diversión. El material perforado, los destellos de pedrería y la cascada de cinturones brillantes definieron el pantalón rosa de Emilia Mernes: tiro bajo, aberturas laterales unidas por cordones y un remate de cubrebotas de peluche rosa, todo en sintonía con la exuberancia pop de la era.

El pantalón satinado negro con pedrería plateada encarna el brillo y la esencia escénica de Britney Spears en la moda dosmilera (Frank Micelotta/ImageDirect)

El satén negro de los pantalones de Britney Spears aportaba un brillo especial bajo las luces del escenario. El tiro bajo, la banda de pedrería plateada en la cintura y el corte recto abrazaban la cadera, en perfecta armonía con un top a juego y el espíritu escénico de la década.

El pantalón blanco ajustado con efecto ruched y costuras visibles refuerza la nostalgia y el atractivo juvenil que distingue a Tini Stoessel

Para Tini Stoessel, la elasticidad y el efecto “ruched” a lo largo de la prenda transformaron el pantalón blanco en una segunda piel. Las costuras visibles y la silueta ajustada, combinadas con un top y sandalias de tacón fino, reafirmaban la nostalgia dosmilera reinterpretada en clave actual.

El pantalón de los 2000 se define por la creatividad sin límites: brillos, aberturas, adornos y siluetas que desafían los cánones clásicos.

El pantalón blanco: pureza, minimalismo y sofisticación

La combinación de mezclilla blanca y accesorios dorados da como resultado un aire sofisticado y moderno en el look relajado de Karol G (Best Image/The Grosby Group)

Las superficies blancas, desde el denim hasta el lino, ofrecen un lienzo para la creatividad y la elegancia. La mezclilla blanca de corte recto y tiro medio elegida por Karol G aportaba un ajuste relajado y caída amplia, acompañada por un chaleco y accesorios dorados para un aire refinado y moderno.

El pantalón blanco elástico con cordones y tiro bajo refleja el enfoque urbano y contemporáneo del estilo de Kylie Jenner (Backgrid/The Grosby Group)

El denim elástico y los cordones frontales de los pantalones de Kylie Jenner generaban una silueta joven y desenfadada. El tiro bajo, el corte recto y el top ajustado reafirmaron una apuesta contemporánea y urbana.

La estructura rígida y la pernera ancha de los pantalones blancos aportan comodidad y modernidad al look versátil de Jennifer Lawrence (Backgrid/The Grosby Group)

Con una estructura rígida y pernera ancha, los pantalones blancos de Jennifer Lawrence ofrecieron comodidad y modernidad. El talle medio y la silueta holgada se realzaron con un abrigo largo estampado y calzado oscuro.

El conjunto de lino blanco sumado a una chaqueta negra estructurada resalta la elegancia natural y atemporal de Gwyneth Paltrow (REUTERS/Caroline Brehman)

El lino blanco, con su textura arrugada y caída suelta, fue la elección de Gwyneth Paltrow para un conjunto formal, sumado a una chaqueta negra estructurada que aportó contraste y elegancia.

El pantalón blanco de tela fluida y corte recto, combinado con chaqueta azul y tacones plateados, subraya el estilo pulido y regio de la reina Letizia (Antonio Gutiérrez / Europa Press)

En clave de realeza, la tela fluida y el corte recto de los pantalones de la reina Letizia de España acompañaron a una chaqueta corta azul y blanca y zapatos de tacón plateados, cerrando un estilismo pulido para un acto oficial.

El pantalón blanco, según la textura y el corte, puede ser base de looks formales, informales o nostálgicos, superando el mito de ser una prenda solo estival.

Elegancia formal y real: los pantalones de vestir como símbolo de estatus

El pantalón gris de lana con raya diplomática y corte recto revela una imagen sofisticada y profesional en el estilo de Kim Kardashian (Instagram/@kimkardashian)

El tejido de lana con raya diplomática, suave al tacto y estructurado, definió el pantalón gris de Kim Kardashian. El corte recto y la silueta fluida acompañaron a un saco y abrigo largo, consolidando una imagen profesional y sofisticada para entornos académicos.

El pantalón negro brillante con destellos metálicos y blazer entallado equilibra glamour y formalidad en la elección de Kate Moss (Abaca Press/Alamy Live News)

La superficie brillante y los sutiles destellos metálicos distinguieron el pantalón de vestir negro de Kate Moss, que junto a un blazer entallado y zapatos de punta, equilibró formalidad y glamour nocturno.

El pantalón de traje gris claro y talle alto, junto al tejido ligero, enfatiza la tendencia hacia una sastrería relajada en el estilo de Victoria Beckham (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La amplitud y el talle alto marcaron el pantalón de traje gris claro de Victoria Beckham, cuyo largo hasta el suelo y tejido ligero reflejaban la tendencia hacia una sastrería relajada y contemporánea.

El pantalón negro con caída estructurada y blusa blanca decorada demuestra la elegancia sobria y moderna de Jamie Lee Curtis en la alfombra verde (REUTERS/Mario Anzuoni)

El tejido liso y la caída estructurada caracterizaron el pantalón negro de Jamie Lee Curtis, con pernera ligeramente acampanada, saco negro y blusa blanca con adorno en relieve, perfecto para una alfombra verde.

El pantalón azul marino de corte recto hasta el tobillo completa el conjunto monocromático y refinado de Kate Middleton en un acto público (Reuters)

En azul marino y corte recto hasta el tobillo, los pantalones de Kate Middleton, princesa de Gales, integraron un conjunto monocromático con blusa de lazo y abrigo azul claro, logrando la formalidad y el refinamiento esperados en un acto público.