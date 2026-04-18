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Las mejores 10 salchichas del mundo: qué lugar ocupa el chorizo argentino

Cada país tiene su receta, pero algunas lograron trascender fronteras y posicionarse entre las favoritas de los amantes de la gastronomía

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Variedad de carnes procesadas sobre mesa de madera: salami, jamón, panceta, salchichas enrolladas y nuggets en cuenco negro, con romero y cebolla.
El ranking de Taste Atlas posicionó a diez salchichas de Europa, Medio Oriente y Sudamérica como las mejores del mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La competencia por la mejor salchicha del mundo es furor, y este año el ranking de Taste Atlas —el reconocido atlas global de sabores— puso en primer plano a diez protagonistas de Europa, Medio Oriente y Sudamérica. Esta selección no solo celebra los sabores y tradiciones más emblemáticos, sino que también revela historias de ingenio, resistencia y comunidad. Entre las diez mejores, el chorizo argentino a la parrilla se destaca con un lugar privilegiado, compartiendo la mesa con especialidades de Portugal, Turquía, Polonia, España, Italia, Rumania y Alemania.

1- Alheira de Mirandela (Portugal): ingenio y supervivencia

Un plato oscuro sobre una mesa de madera con una Alheira de Mirandela frita y cortada, un huevo frito de yema brillante y una rebanada de pan rústico.
La alheira de Mirandela nació como una estrategia de supervivencia de los judíos conversos durante la Inquisición (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alheira de Mirandela tiene origen en una época de persecución. Los cristianos nuevos, judíos conversos durante la Inquisición, crearon esta salchicha a base de pan, aves y aceite de oliva para aparentar que seguían las costumbres alimentarias cristianas. Su textura cremosa y su sabor la han convertido en un emblema de la cocina portuguesa. Hoy suele servirse frita y acompañada de huevo, conservando su historia de ingenio.

2- Kiełbasa Wędzona (Polonia): ahumado nacional

Salchicha Kiełbasa Wędzona rebanada sobre tabla de madera, revelando cerdo, mejorana y ajo. Encurtidos, pan de centeno y una jarra de cerveza de fondo.
La kiełbasa wędzona es la salchicha ahumada emblemática de Polonia, presente en desayunos y guisos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La kiełbasa wędzona representa el corazón de la gastronomía polaca. Ahumada en frío y condimentada con mejorana y ajo, se caracteriza por su piel crujiente y su aroma intenso. Es protagonista tanto en desayunos como en guisos tradicionales, y es considerada un pilar en la dieta de Polonia.

3- Chistorra (Navarra y País Vasco, España): frescura y pimentón

Chistorra roja brillante en espiral cociéndose en una sartén de hierro fundido con aceite burbujeante, acompañada de rebanadas de baguette. Cocina rústica vasca de fondo.
La chistorra, típica de Navarra y País Vasco, se distingue por su frescura y el sabor del pimentón (Imagen Ilustrativa Infobae)

La chistorra es la versión fresca y delgada del chorizo. Solo requiere entre uno y tres días de curación, lo que mantiene su textura jugosa y su sabor intenso de pimentón y grasa. Al freírla, desprende un aceite rojizo que es toda una seña de identidad vasca y navarra. Siempre debe cocinarse antes de comer.

4- Chorizo a la parrilla (Argentina): alma del asado

Primer plano de un choripán con chorizo a la parrilla y abundante chimichurri, servido en un pan crujiente sobre una tabla de madera, con una parrilla encendida de fondo.
El chorizo argentino a la parrilla es el alma del asado y la base del clásico choripán (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chorizo argentino a la parrilla es el orgullo del asado nacional. Fresco, sin curar ni ahumar, se prepara y se consume en el momento. Es la base del clásico choripán, el sándwich con chimichurri que se sirve en reuniones y celebraciones. La técnica de abrirlo en “mariposa” sobre la parrilla permite dorar la grasa y lograr una textura uniforme. Su presencia entre los diez mejores del mundo destaca la fuerza de la tradición argentina.

5- Sucuk (Turquía y Medio Oriente): potencia de especias

Primer plano de una sartén con rodajas de salchicha sucuk turca y dos huevos fritos. En el fondo, pan, aceitunas y tomates en rodajas sobre una mesa.
El sucuk, de Turquía y Medio Oriente, se caracteriza por su fuerte sabor a especias como comino y sumac (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sucuk se elabora con carne halal, principalmente de res o cordero, y un alto contenido de grasa. Su sabor especiado proviene de una mezcla de comino, sumac, ajo y pul biber. En el desayuno turco, se sirve en rodajas fritas junto a huevos, tiñendo la sartén de un intenso color rojo. Su perfil picante lo distingue dentro de la cocina de Medio Oriente.

6- Nürnberger Bratwürste (Alemania): tradición en miniatura

Seis salchichas Nürnberger Bratwürste doradas, chucrut y mostaza en plato de esmalte blanco sobre mesa de madera. Fondo borroso de taberna bávara.
La Nürnberger Bratwürste alemana mantiene una producción regulada y destaca por su tamaño pequeño y sabor a mejorana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Nürnberger Bratwürste solo se produce en Núremberg bajo normas estrictas. Su tamaño pequeño, similar a un dedo, tiene raíces históricas y su sabor dominante es la mejorana fresca. Se sirve en raciones de seis o doce unidades, acompañada de chucrut y mostaza, como parte esencial de la tradición alemana.

7- Cârnaţi de Pleşcoi (Rumania): el sabor del cordero

Primer plano de salchichas Cârnaţi de Pleşcoi de color rojo oscuro sobre una tabla de madera, acompañadas de ajos y pimientos rojos picantes. Fondo rural difuminado.
El Cârnaţi de Pleşcoi rumano utiliza carne de cordero y técnicas de ahumado, con denominación de origen protegida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Cârnaţi de Pleşcoi se caracteriza por su base de carne de cordero, a veces mezclada con res, y su sabor picante e intenso. La elaboración incluye batido con agua con ajo, prensado y ahumado. El resultado es una salchicha delgada, con Denominación de Origen Protegida, valorada en la gastronomía rumana.

8- Salsiccia (Italia): versatilidad y sabor regional

Salsiccia italiana cruda, algunas enrolladas y una rebanada con semillas de hinojo, sobre un mostrador de mármol. Al fondo, pasta con ragú y una pizza con salsiccia.
La salsiccia italiana sobresale por su versatilidad y su presencia en pastas, pizzas y recetas regionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Italia, la salsiccia es más que una salchicha: es un ingrediente multifacético, usado tanto en pastas como en pizzas. La variedad con hinojo, común en el sur, aporta un toque anisado y dulce que equilibra la grasa del cerdo. Esta versatilidad la convierte en una de las favoritas de la cocina italiana, capaz de adaptarse a infinitas recetas.

Las mejores salchichas del mundo no solo conquistan por su sabor. Cada una representa una historia, una tradición y una forma única de entender la comida. El chorizo argentino, entre las diez primeras, confirma el lugar de la parrilla nacional en el mapa gastronómico global.

9- Merguez (Argelia): picante y aromática

Cuatro salchichas merguez rojas a la parrilla con marcas de la parrilla, decoradas con cilantro fresco y un gajo de limón en un plato oscuro. Al fondo, montones de especias de colores.
La merguez se elabora con carne picada de cordero, ternera o una mezcla de ambas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La merguez es una salchicha originaria del norte de África, especialmente de Argelia, Túnez y Marruecos. Se elabora con carne picada de cordero, ternera o una mezcla de ambas. Su color rojo intenso proviene de especias como pimentón, chile y harissa, una pasta picante típica de la región. También lleva comino, ajo, cilantro, hinojo y zumaque.

Por lo general, la merguez se embute en tripas de cordero y puede cocerse a la parrilla, frita o integrarse en guisos, tajines y cuscús. Es un producto tradicional en la gastronomía del norte africano y ganó popularidad en Francia y otros países europeos. Su sabor picante y aromático la distingue como un ingrediente valorado en numerosos platos.

10- Thüringer Rostbratwurst (Alemania): tradicional y especiada

Plato blanco con Thüringer Rostbratwurst doradas, mostaza y chucrut. Fondo de un puesto de comida tradicional alemán al aire libre con gente desenfocada.
Para su elaboración se utiliza carne de cerdo finamente picada, aunque algunas variantes incluyen carne de res o ternera (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Thüringer Rostbratwurst es una salchicha alemana con una tradición que se remonta varios siglos. La receta más antigua registrada, conservada en los Archivos Estatales de Weimar, data de 1613. Figuras como Martín Lutero y Goethe la mencionaron en sus escritos y la elogiaron en distintas ocasiones.

Para su elaboración se utiliza carne de cerdo finamente picada, aunque algunas variantes incluyen carne de res o ternera. Las especias varían según la región, pero suelen incluir sal, pimienta, alcaravea, mejorana y ajo. Se diferencia de otras salchichas alemanas por su bajo contenido de grasa y su combinación característica de condimentos.

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