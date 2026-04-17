América Latina

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro despliegan estrategias opuestas para captar votantes en Brasil y las encuestas están muy parejas

El presidente apuesta por propuestas para aliviar el endeudamiento de las familias, mientras que el senador se centra en reducir la resistencia entre el electorado femenino

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Una imagen dividida muestra a Lula da Silva a la izquierda, vestido de traje azul y corbata, gesticulando; a la derecha, Flávio Bolsonaro con traje gris y camisa clara
El presidente brasileño, Lula da Silva; y el senador Flávio Bolsonaro

A cuatro meses del inicio de la campaña presidencial en Brasil, los principales candidatos intensifican sus maniobras para conquistar al electorado. En este contexto, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro desarrollan acciones diferenciadas para superar los altos índices de rechazo que enfrentan, de acuerdo a las últimas encuestas.

El presidente apuesta por propuestas económicas para aliviar el endeudamiento de las familias y por asociar los problemas recientes con factores externos.

El equipo de comunicación del Partido de los Trabajadores (PT) prepara el lanzamiento de un programa destinado a reducir las deudas, acción que incluiría la utilización del Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio (FGTS) para este fin.

Además, la gestión de Lula está enfocando su discurso en el impacto internacional sobre el precio de los combustibles, atribuyendo el incremento a la guerra en Medio Oriente. El secretario de comunicación del PT, Éden Valadares, sostuvo que “la suba de los combustibles en el mundo es causada por una guerra iniciada por Trump”; y remarcó que los Bolsonaro son aliados del mandatario estadounidense.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Adriano Machado)
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Adriano Machado)

Otro eje central de la estrategia de Lula da Silva consiste en la defensa de la "soberanía nacional“, en especial frente a los Estados Unidos. El presidente hizo público su apoyo al sistema de transferencias Pix como respuesta a críticas del gobierno norteamericano, reforzando la imagen de autonomía y capacidad de respuesta ante presiones externas. Medios locales destacaron que el equipo de campaña considera la “soberanía” como un valor apreciado por el electorado brasileño, y busca posicionar al mandatario como garante de esa independencia.

En contraste, el senador Flávio Bolsonaro, principal figura opositora, centra su atención en reducir la resistencia entre el electorado femenino y generar confianza en los mercados.

Desde el Partido Liberal (PL) reconocen que la familia Bolsonaro enfrenta dificultades para captar votos de mujeres, por lo que analizan la posibilidad de incorporar una candidata a vicepresidenta. Entre las opciones se encuentran las diputadas Simone Marquetto y Clarissa Tércio, y la senadora Teresa Cristina.

El líder del PL en la Cámara de Diputados, Sóstenes Cavalcante, explicó que la decisión se tomará tras analizar encuestas: “Vamos a colocar todo eso en evaluación para ver quién suma más”, reconoció.

El senador Flávio Bolsonaro (REUTERS/Callaghan O'Hare)
El senador Flávio Bolsonaro (REUTERS/Callaghan O'Hare)

La estrategia del hijo del ex jefe de Estado Jair Bolsonaro también contempla endurecer su discurso sobre la seguridad, con propuestas de aumento de penas para delitos de violencia contra la mujer.

El senador busca, además, acercarse al empresariado y demostrar perfil liberal en economía. En línea con este objetivo, mantiene reuniones con referentes del sector privado y pretende anunciar un nombre técnico para el Ministerio de Economía, según fuentes citadas por G1. Un colaborador cercano afirmó que la campaña se orienta hacia “la responsabilidad fiscal, el control del gasto público y la creación de un ambiente seguro para inversiones”.

Una de las propuestas más llamativas de Flávio Bolsonaro es su iniciativa para eliminar la reelección presidencial mediante una enmienda constitucional. Si prospera, la medida regiría desde 2030 y dejaría abierto el camino para nuevos liderazgos, lo que podría ampliar las alianzas partidarias en el futuro. “Al eliminar la reelección consecutiva para el presidente, se busca fortalecer la independencia decisoria del gobernante”, argumentó.

El despliegue de estrategias de ambos candidatos refleja el clima de polarización que caracteriza la escena política brasileña. La campaña de Lula prioriza la gestión de la imagen y el alivio económico, mientras que el equipo de Bolsonaro opta por la diversificación de apoyos y el endurecimiento de sus propuestas en temas sensibles para la sociedad.

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