Marcos Rojo se disculpó con el hincha de Racing, pero se defendió de las críticas: “Cuando tengo un mínimo error, piden mi cabeza”

Marcos Rojo quedó en el ojo de la tormenta en Racing. El experimentado marcador central recibió una dura sanción de cuatro fechas en el Torneo Apertura por sus insultos al árbitro en la derrota contra River Plate. Algunos días más tarde, tuvo un gesto que generó polémica al reírse junto a Cristian Medina tras la caída contra Botafogo en el último minuto por la Copa Sudamericana.

Después de una semana convulsionada, el defensor habló con el programa de ESPN F12. “Estos días estoy tratando de seguir trabajando, seguir enfocado como venía hasta ahora. Hay que salir adelante. Aprovechar para pedir disculpas si a alguien le molestó lo que pasó el otro día en la Copa Sudamericana. Porque lo que pasó con River, son cosas que pasan en el fútbol. Pero lo del otro día capaz se sacó de contexto, era aclarar eso. Pedir disculpas”, argumentó el ex Boca Juniors en el inicio.

Respecto a su expulsión contra el Millonario, explicó: “No lo hago intencionalmente. De hecho, en la jugada con Martínez Quarta y Fausto Vera, sinceramente no lo veo. Estoy forcejeando con los dos y después sale de la jugada porque no me marcaba, y yo estoy tratando de sacarme de encima a Fausto porque la pelota va para un costado. Estoy forcejeando y cuando me zafo, veo que le pego y me di cuenta que lo golpeé en la nuca. Él ni siquiera estaba en la jugada, estaba saliendo. Cuando le pegué ya sabía que me iban a expulsar, estaba clarísimo”.

A esto, sumó: “El referí ya venía advirtiéndome desde que empezó el partido. Me acerqué a hablar con Montiel y Acuña y les dije que no lo había visto. Estaba claro que me iban a expulsar. Pero no lo busqué. Tengo 36 años. ¿Qué gano con meterle una piña a un rival? Con todas las cámaras que hay, con el VAR, con todos los ojos puestos en mi. Sería algo muy tonto de mi parte hacerlo. No tuve ninguna intención. No lo veo a él. Estoy forcejeando con Fausto Vera y se me va la mano a Martínez Quarta. No tengo ningún problema con él y no tendría porqué pegarle una piña”.

Marcos Rojo se mostró molesto por las constantes críticas que recibe y aseguró que es “injusto” que midan sus acciones de una forma diferente que al resto. “Yo lo siento. No quiero ponerme en víctima y decir que están todos contra mí. Pero la realidad es esa. Cuando tengo buenos partidos no escucho a nadie hablando de mí. Pero cuando cometo el mínimo error están toda la semana hablando del tema y pidiendo mi cabeza después de cada partido malo que tengo. Molesta un poco y te termina condicionando. Lo que me gusta hacer es jugar al fútbol”, analizó.

El defensor también aprovechó la ocasión para pedirle disculpas a Sebastián Zunino, árbitro del duelo contra River al que insultó tras la expulsión. “Son cosas del juego. Voy a protestar como lo hacen cinco jugadores más. Todo el mundo protesta. Pero parece que el único que no puede decir nada soy yo adentro de la cancha. Se la pasan sacándome amarilla por cualquier cosa. No quiero entrar en el tema de los referís. Aprovecho para pedir disculpas (a Sebastián Zunino), ya que si bien dije cosas que no estaban en su lugar el otro día, era un cúmulo de cosas que fueron pasando. Nunca tuve una pelea con un árbitro o rival. Son discusiones normales que se dan todos los partidos. Es aclarar eso”, argumentó.

Al mismo tiempo, el defensor explicó la situación al finalizar el duelo contra Botafogo en la que quedó en el foco por hablar con Medina. “Pasa lo de River y justo el otro día en la Sudamericana, saben que estoy hablando con un excompañero y me estoy riendo de una cosa que me está diciendo un compañero que lo conozco desde los 17 años. Conviví mucho con él. Me hizo un comentario, por ahí no era el lugar o el momento, pero yo soy así. El que me conoce sabe que me estoy riendo todo el día y me la paso haciendo bromas. Disculparme con la gente, que es la que sufre. Si les molestó que justo me enfocó la cámara cuando me estoy riendo con un excompañero, pedirles disculpas. Me equivoqué, lo admito”, aseguró.

MÁS FRASES DE MARCOS ROJO

El pedido de disculpas a sus compañeros y sus errores contra River: “Ya tuve la charla que tenía que tener con mis compañeros. Les pedí disculpas por lo que había pasado. No solo por eso, sino por todo. El error que yo cometí en el primer tiempo que condicionó un partido que era muy parejo. Estábamos jugando de igual a igual, lo estábamos haciendo muy bien. Las chances más claras las habíamos tenido nosotros. Con el dolor que me fui es que sentí que el partido se escapó y lo perdimos después de esa jugada. Fue mala suerte, le erré a la pelota. Pasa en todos lados. Le pasó el otro día a Neuer que a los 30 segundos regaló un gol para pasar a una semifinal de Champions. Es muy normal, pero parece que cuando me equivoco yo me tienen que echar de los clubes”.

La sanción de cuatro fechas que recibió y si sus insultos fueron una descarga: “De la sanción no sé nada. Terminé de entrenar recién y me estoy enterando ahora. El golpe existió y sabía que iba a irme expulsado. Los insultos fue un cúmulo de cosas que fueron pasando a lo largo del partido. El error, la expulsión, cómo se dio. Las charlas que ellos también nos dicen no se escuchan. Terminé explotando y no estuve bien. No somos un ejemplo para nadie haciendo estas cosas. Si me dieron cuatro fechas tendré que aceptarlas. No esperaba nada”.

Las críticas que recibe por sus lesiones: “Ahora estoy mucho más tranquilo con las lesiones. Yo siento que me lesiono y sale en todos lados, hablan toda la semana. Y es difícil. Después tenés que salir a la calle. Acá no tanto, pero en Boca fue difícil. Siento que si se lesiona otro no pasa nada, pero me lesiono yo y está en todos lados”.

Cómo es su forma de jugar y la relación que tiene con sus rivales: “Siempre fui así en mi carrera sin importar la camiseta que tenga puesta. Traté de dar lo mejor, de luchar con todas mis armas. Que me he equivocado, seguro. Me voy a seguir equivocando, seguro. Pero siempre fue tratando lo mejor por el club que represento. Si tengo que hablar con el referí o forcejear con alguno por defender a un compañero lo voy a seguir haciendo porque es mi forma de jugar y de entender el fútbol. Nunca es desde el lado de la mala intención. Cualquiera te lo puede decir, yo jamás traté mal a algún rival o le dije algo fuera de lugar. Son cosas normales dentro del campo de juego”.

La recordada lesión a su compañero Santiago Sosa en la cara: “No es lindo verlo. Fue una jugada que yo no lo veo a él, terminamos chocando los dos. Fue una desgracia que ninguno de los dos buscó. Lo que más me dolió fue escuchar o leer que lo hice al propósito. Qué están hablando. Lo escuché, que lo quise lastimar. Es lo que me molestó. Han inventado que no me quiso saludar. Esos detalles que buscan siempre generar un problema y meterme en el foco”.

Si va cambiar su forma de jugar: “Mi forma le molesta a la gente o al rival. Cuando estaba en Boca todos me festejaban, mismo en Estudiantes. El pelear, discutir con el árbitro, los rivales. Pero cuando no te tienen de su lado les molesta. Es mi forma de jugar. Ya tengo 36 años, no voy a cambiar mi forma de jugar. Obvio voy a tener más cuidado. No soy un jugador mal intencionado. Soy bruto, es mi forma de jugar. Soy un central que le gusta la fricción y voy con todo”.

Su carrera y sus metas de seguir jugando de manera profesional: “Gracias a dios hice una muy buena carrera y podría estar en mi casa tranquilo sin estar teniendo problemas o amargándome. Pero decido estar acá, en un club grande. Seguir compitiendo. Es el club ideal para competir y pelear campeonatos. Si sacás el error y la roja, estaba teniendo un gran partido con River. Ese error marcó el partido y la rematé con la roja. Pero si lo analizás, había hecho un gran partido”.

“Cada vez que me toque entrar a la cancha voy a dar todo, como lo hice siempre. Me voy a equivocar, pero siempre fue buscando lo mejor para mis compañeros y el club que defiendo. La gente de Racing tiene que estar tranquila que yo voy a dar lo mejor hasta el último día”.

“Yo siento el fútbol así. El día que no lo sienta más así, me quedaré en mi casa. Cuando estoy adentro de la cancha lo vivo al 100. Trato de defender al club y a mis compañeros en todo momento. Soy así y lo voy a seguir haciendo”.

Cómo piensa que quedó la relación con los hinchas: “A nadie le gusta el murmullo o que lo silben en su cancha. Es la realidad. El otro día me tocó empezar el partido y la gente me aplaudió. El cariño siempre lo sentí y me gustaría que siga de la misma forma. Jamás le falte el respeto a esta camiseta”

La posibilidad de marcharse de Racing y su relación con los hinchas: “La chance de ir a Estudiantes fue real. Pero cuando me tocó jugar acá el primer partido, la gente me aplaudió. Me trató muy bien todo el tiempo”.

Su futuro en Racing: “Hasta junio yo tengo contrato y voy a dar el máximo hasta el último día que voy a estar acá”.