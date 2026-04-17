Sociedad

Tanques cerca de la Bombonera y trenes cargados de armamento: el operativo del Ejército que llamó la atención

Las imágenes de vehículos blindados en distintos puntos del país se viralizaron en redes sociales y generaron sorpresa

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El despliegue de vehículos blindados y trenes militares en Buenos Aires sorprendió a la población y se viralizó en redes sociales

En distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias del país, circularon imágenes que mostraban vehículos blindados en movimiento por vías férreas y carreteras. Durante los últimos días, el Ejército Argentino desplegó tanques y armamento en el marco de los ejercicios militares “Kekén”. El despliegue se desarrolló principalmente en Chubut y Santa Cruz, involucró a cerca de dos mil efectivos y movilizó equipamiento desde Buenos Aires, Córdoba y La Pampa.

Las imágenes, que se difundieron rápidamente en redes sociales, generaron diversas repercusiones. Usuarios manifestaron sorpresa al ver vehículos blindados cerca de la Bombonera y en otros barrios porteños. Algunos imaginaron escenas de una película de zombis al observar largas formaciones de tanques y soldados, pero se trató de parte de la modernización operativa de las Fuerzas Armadas.

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Entre el material movilizado se encuentran los nuevos TAM 2C-A2, tanques de fabricación argentina que actualmente se modernizan en el país. También se registró el traslado de vehículos Stryker 8x8, vehículos de transporte Oshkosh, artillería antiaérea y helicópteros C-130, además de equipos logísticos y nombrados Unimog.

Detalles del operativo y objetivos de los ejercicios

Los ejercicios “Kekén” pusieron a prueba la capacidad logística y operativa del Ejército. La operación exigió transportar los vehículos desde diversas provincias, cubriendo distancias de hasta dos mil kilómetros. El movimiento se realizó mediante infraestructura ferroviaria y rutas nacionales, y también incluyó el traslado de combustible, personal, alimentos y municiones.

El Ejército Argentino movilizó cerca de dos mil efectivos y equipamiento militar desde Buenos Aires, Córdoba y La Pampa hacia Chubut y Santa Cruz
El Ejército Argentino movilizó cerca de dos mil efectivos y equipamiento militar desde Buenos Aires, Córdoba y La Pampa hacia Chubut y Santa Cruz

Andrei Serbin Pont detalló en Infobae en Vivo Al Mediodía: “Se están movilizando los TAM 2C-A2, que es un TAM, un tanque de fabricación argentina que está siendo modernizado hoy en Argentina, un esfuerzo muy grande que se viene haciendo y que está permitiéndole a Argentina reintegrar algunas capacidades más modernas”.

El despliegue no solo simula situaciones de combate, también evalúa la respuesta ante emergencias logísticas. Los trenes cargaron material militar, vehículos y equipamiento vital para operaciones territoriales extensas. Las pruebas buscan incorporar conceptos de interoperabilidad, coordinación de unidades y adiestramiento bajo condiciones exigentes.

Serbin Pont afirmó: “Cuando vemos estas imágenes, vos estás viendo trenes que están cargando todo este material. Aparte del material en sí, tienen que cargar el combustible, tienen que transportar al personal, llevar comida, llevar munición. Todos esos esfuerzos que son esenciales para poder ejecutar exitosamente estas operaciones militares”.

Impacto social y antecedentes de los despliegues

El analista internacional destacó antecedentes, como su intervención en la distribución de vacunas contra el COVID-19 y su asistencia durante catástrofes naturales y nevadas en regiones australes. En estos casos, vehículos como los M113 y equipos anfibios resultaron cruciales para llegar a zonas aisladas.

El despliegue del Ejército Argentino mantiene su lógica dual: entrenamiento militar y asistencia civil en emergencias o distribución de vacunas (Ministerio de Defensa)
El despliegue del Ejército Argentino mantiene su lógica dual: entrenamiento militar y asistencia civil en emergencias o distribución de vacunas (Ministerio de Defensa)

“Recordemos que cuando se necesitaba repartir vacunas para el COVID a nivel nacional, la única organización que tenía la capacidad para hacerlo eran las de las fuerzas armadas porque ponen a prueba en este tipo de situaciones”, explicó Serbin Pont.

La movilización actual mantuvo esa lógica dual, orientada tanto al entrenamiento militar como a la asistencia civil. Los ejercicios exigen cooperación continua entre distintas áreas del Ejército, incluyendo tanquistas, ingenieros militares y unidades logísticas.

Modernización y recursos del Ejército Argentino

El despliegue fue posible pese a un contexto de restricción presupuestaria. Serbin Pont enfatizó la importancia del esfuerzo actual del Ejército Argentino para sostener la modernización de sus medios y el entrenamiento del personal. La movilización comportó gastos asociados al traslado de vehículos, suministros y cerca de dos mil efectivos.

Ejercicios similares, como el desarrollado en septiembre y octubre de 2024 denominado Aunikenc, implicaron la movilización de cinco mil efectivos. Estas acciones forman parte de una seguidilla de maniobras programadas durante el año para entrenar y mantener la operatividad de las fuerzas.

“Van a seguir viendo imágenes en redes sociales o van a seguir viendo el transporte de estas unidades, porque los ejercicios duran hasta el 2 de mayo. Después de eso, todo ese material tiene que volver, así que lo van a seguir viendo”, concluyó el analista.

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