El presidente ruso, Vladimir Putin; junto al dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, en Moscpu el 7 de mayo de 2025 (Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos al que accedió Axios, la administración Trump notificó al Congreso que Cuba habría contribuido con hasta 5.000 combatientes para apoyar a Rusia en la guerra contra Ucrania, además de brindar respaldo diplomático y político a Moscú.

El documento señala que si bien no existe evidencia pública que demuestre que el régimen cubano haya enviado oficialmente a todos estos combatientes, existen indicios relevantes de que la dictadura de Miguel Díaz-Canel permitió, facilitó o no impidió el reclutamiento de ciudadanos cubanos.

Un portavoz del Departamento de Estado declaró que el régimen de la isla no ha protegido a sus ciudadanos de ser utilizados en el conflicto ruso-ucraniano.

El informe, enviado a comités clave del Congreso el pasado 8 de abril, sostiene que los cubanos constituyen uno de los principales grupos extranjeros que combaten junto a las fuerzas rusas en Ucrania.

Las estimaciones varían pero la mayoría de fuentes abiertas calcula que entre 1.000 y 5.000 ciudadanos cubanos participan o participaron en el conflicto en distintos momentos.

Equipos de rescate trabajan en el lugar donde se encontraban los edificios de apartamentos alcanzados durante un ataque aéreo ruso, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en Sloviansk, región de Donetsk, Ucrania, el 15 de abril de 2026 (Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Donetsk/Imagen cedida a través de REUTERS)

Fuentes de inteligencia ucranianas afirman que varios miles se encuentran directamente en el frente.

El senador Ted Cruz declaró a Axios que el régimen cubano perjudica los intereses estadounidenses en todo el mundo y expresó su expectativa de que el presidente Donald Trump impulse pronto un cambio de gobierno en La Habana.

La participación de cubanos en la guerra salió a la luz en 2023, cuando The Moscow Times informó sobre el reclutamiento activo de ciudadanos cubanos por parte de Rusia.

La dictadura de Cuba abrió una investigación penal y afirmó que el tráfico de personas está prohibido por sus leyes, anunciando posteriormente la imputación de 40 acusados en nueve causas. Sin embargo, el informe del Departamento de Estado cuestiona la transparencia del sistema judicial cubano, lo que dificulta verificar estas afirmaciones.

En octubre del año pasado, la presencia de combatientes cubanos fue citada por el Departamento de Estado para oponerse a una resolución de la ONU que buscaba levantar el embargo estadounidense sobre Cuba.

Más recientemente, la administración Trump ha intensificado sus esfuerzos para desplazar del poder al dictador Miguel Díaz-Canel.

Díaz-Canel, en declaraciones a NBC, sostuvo que el régimen cubano se defenderá y está dispuesto a morir si fuera necesario.