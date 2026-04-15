Jonatan Viale contó detalles desconocidos de la histórica pelea entre su padre y Alberto Samid: “Hay mucho mito”

El periodista recordó cómo vivió el feroz encontronazo entre su padre y el empresario en la televisión (Otro día perdido - El trece)

En la televisión argentina hay momentos que quedan grabados en la memoria colectiva. Uno de ellos es, sin dudas, la histórica pelea en vivo entre Mauro Viale y Alberto Samid, que se transformó en un clásico de la pantalla chica y un ícono de los cruces mediáticos. A más de dos décadas de aquel escándalo, Jonatan Viale, hijo del recordado periodista, rememoró el episodio y sumó detalles inéditos, anécdotas familiares y reflexiones sobre el impacto que tuvo ese episodio en su vida personal y en la historia de la televisión.

El periodista fue invitado al programa Otro día perdido (El Trece), conducido por Mario Pergolini y con la participación de Agustín Aristarán, donde no solo repasaron su carrera, sino también los momentos más emblemáticos de Mauro Viale al frente de los noticieros y los programas de debate. “Es increíble lo que logró periodísticamente”, destacó Pergolini al inicio de la charla, mientras Aristarán no dudó en bromear con la expresión “varios bifes”, evocando el clima de tensión que solía vivirse en los sets de la época.

Lejos de esquivar el tema, Jonatan reconoció que le gusta que se hable de su padre y recordó con humor la versatilidad de Mauro: “Pasaba de un informe serio y de repente era todo una locura del espectáculo. Hermoso”, comentó entre risas. La charla se tornó aún más interesante cuando Aristarán le preguntó si había estado presente durante la recordada pelea con Samid en enero de 2022. “El día de las piñas, con Samid, yo lo vi por televisión. Imaginate”, relató Jonatan. “Ese día estaba viéndolo en la tele. Yo le decía: ‘Levantate, levantate’, porque se tropieza y viene uno y le pega”, agregó, y dio su versión del hombre que ingresa a golpear a su padre: “Decían que era un portero del canal que le tenía bronca. Mentira, era un amigo de Samid. Hay mucho mito”.

“Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo”: la frase que antecedió la pelea más recordada de la TV (Archivo)

El conductor y los invitados repasaron frases icónicas del cruce, incluyendo el célebre “Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo”, que Samid le espetó a Mauro en pleno vivo. “Le pone la mano en la cajita”, recordaron entre carcajadas, aludiendo al gesto que antecedió el estallido de violencia física. Jonatan, por su parte, contó que su reacción frente a la pantalla era de pura desesperación: “Siempre me enojaba con mi papá: ‘Decile tu nombre, porque te está chicaneando’. Pero él no quería entrar en la chicana”, reconoció.

La charla derivó en una reflexión sobre la identidad y los apellidos, un tema sensible para la familia Viale. “Él era Mauricio Goldfarb. Yo soy Jonatan Goldfarb”, bromeó el periodista, haciendo referencia al apellido original de la familia antes de adoptar el Viale artístico. “Siempre digo, porque es un apellido hermoso que a mí me gusta, que somos judíos, lo defendemos, lo decimos. Yo le digo: ‘¿Por qué no le dijiste? Así te dejaba de chicanear’”.

El episodio, sin embargo, tuvo un costado oscuro cuando, en medio del enfrentamiento, Samid lanzó un insulto antisemita: “Judío de mie...”. Para Jonatan, ese fue un límite inaceptable. “Ahí brota ese antisemitismo que yo no le perdono, que le saca todo lo caricaturesco”, aseguró. El periodista remarcó que, si bien la pelea quedó en la historia por su carácter explosivo y hasta bizarro, no se debe minimizar el trasfondo discriminatorio que emergió en ese momento.

La histórica pelea en el programa de Mauro Viale terminó a los golpes y marcó un antes y un después en los debates televisivos (Archivo)

El recuerdo de la pelea no solo despertó risas y anécdotas, sino también un análisis sobre la televisión de los años noventa y principios de los 2000, donde los debates podían escalar rápidamente y los límites entre el periodismo y el espectáculo eran difusos. Pergolini, Aristarán y Viale coincidieron en que ese tipo de cruces forman parte del ADN de la televisión argentina y que, pese a la distancia, siguen generando debate y fascinación.

Jonatan admitió que, como hijo, ver a su padre envuelto en semejante escándalo fue una experiencia movilizadora. “ muy distinto si veo que le está pasando a mi papá. Yo me desesperaba”, reveló. La familia Viale, acostumbrada a la exposición mediática, supo transformar ese episodio en una anécdota más, aunque el periodista confesó que siempre le quedó la sensación de que Mauro podría haber respondido de otra manera, reafirmando su identidad y poniendo un límite a las provocaciones.

La anécdota, contada en un clima distendido y de complicidad, permitió repasar uno de los momentos más emblemáticos del periodismo argentino y, al mismo tiempo, reflexionar sobre el rol de los medios, los límites del debate y el peso de las palabras. Con su testimonio, Jonatan Viale no solo homenajeó a su padre, sino que también reabrió el debate sobre los grandes hitos de la televisión y el legado de Mauro Viale, un periodista que supo combinar seriedad, polémica y espectáculo como pocos.