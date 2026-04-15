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Luana Fernández habló por primera vez de su vínculo con Yao Cabrera, el youtuber en prisión: “Me pagaron”

La participante admitió haber trabajado y convivido en la Mansión WiFi, señalada por la justicia y allanada por la policía

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Luana Fernández habló de su vínculo con Yao Cabrera en una charla en Gran Hermano

El fenómeno de Gran Hermano Generación Dorada volvió a captar la atención del público con las declaraciones de Luana Fernández, una figura que combina exposición mediática, pasado polémico y un presente de alto voltaje en el reality. Modelo, empresaria e influencer, ingresó a la casa con una historia marcada por su vínculo con Yao Cabrera, youtuber uruguayo actualmente en prisión, y por su protagonismo en el entramado digital de la llamada Mansión WiFi.

Su nombre aparece en expedientes judiciales relacionados con la causa que llevó al joven a la cárcel y aunque nunca se había pronunciado públicamente sobre ese asunto en sus plataformas, algo cambió en medio de la convivencia.

Durante una charla en la casa, Luana admitió abiertamente su conexión con Yao Cabrera y relató detalles que hasta ese momento no habían sido expuestos en televisión. “Es de Yao Cabrera, de cuando trabajaba con él. Me lo tatué y me pagaron un montón por tatuarme eso”, reveló ante sus compañeros que consultaron sobre un importante tatuaje relacionado con el equipo del youtuber.

Yao Cabrera
El ex youtuber Yao Cabrera es investigado tambíen por lavado de dinero

La conversación giró en torno a la convivencia durante la pandemia en la Mansión WiFi, una experiencia que Luana describió como intensa y lucrativa: “Viví con ellos en plena pandemia, en una mansión, todos influencers, youtubers, todos vivimos ahí como un año y laburé con ellos y bueno, hacíamos videos todo el día, contenido, estábamos de joda todo el tiempo. No se puede decir todo eso, pero...”.

La influencer dejó claro que su paso por allí fue, para ella, una etapa positiva en términos personales y laborales. “La posta es que la pasé increíble. O sea, en plena pandemia fue. La pasé rebién, porque aparte tenía laburo”, afirmó ante la curiosidad de sus compañeros. Su relato permite comprender cómo funcionaba la dinámica de la casa, detalló el funcionamiento de la convivencia y la generación constante de contenido para redes.

Es la primera vez que se refiere en forma directa al tatuaje, ya que apenas entrada a la casa, Lolo Poggio preguntó directamente: “¿Qué es eso?”, refiriéndose al diseño visible. La reacción de Luana fue inmediata; con una sonrisa nerviosa y una respuesta evasiva, contestó: “No importa”, evitando entrar en detalles sobre el origen o significado en ese momento.

Fragmento de la condena a Cabrera
Fragmento de la condena a Cabrera

El vínculo entre Luana Fernández y Yao Cabrera no se limita a la experiencia laboral o a la convivencia en la Mansión WiFi. Según información de Tomás Dente y el equipo de Entrometidos en la tele (Net TV), el nombre de la participante de Gran Hermano figura en los expedientes judiciales relacionados con la causa que derivó en la condena del youtuber por reducción a la servidumbre.

La Mansión WiFi no solo fue escenario de videos virales y fiestas, sino también de situaciones que terminaron bajo investigación policial. “Que después la allanaron”, recordó uno de los participantes, a lo que Luana respondió: “Yo no estaba, yo no estaba cuando la allanaron, por suerte, pero la allanaron”. La influencer detalló las causas del operativo: “Porque había cosas”, y amplió ante la insistencia de sus compañeros: “Había mucha gente quizá ilegal trabajando. En negro, pero bueno”.

El caso de Cabrera se vio agravado por la exposición mediática y la notoriedad del propio youtuber, según la interpretación de Luana: “Se la agarraron con él porque era superconocido, ¿entendés? Y hubo una causa ahí que no me voy a meter. Por eso allanaron”. La Mansión WiFi quedó marcada como un símbolo de excesos, informalidad y escándalos, hechos que terminaron con el propio Cabrera en prisión: “Está preso ahora”, confirmó la participante en pleno aire.

Luana Fernández, con cabello castaño oscuro, arrodillada en la arena, vistiendo un bikini de encaje negro. Detrás, el mar, una montaña verde y edificios modernos
Luana Fernández, conocida por Gran Hermano Generación Dorada, posa en la arena con un bikini negro, una toalla de Brasil y un bolso rojo, con el mar y edificios de fondo.

La figura de Luana adquirió entonces para el afuera y adentro de la casa una nueva dimensión. Su historia personal, atravesada por la convivencia con Cabrera y la exposición en la Mansión WiFi, se transformó en materia de interés.

Sus confesiones, rupturas televisadas y romances nacientes alimentan el debate tanto entre los espectadores como en las redes sociales. La combinación de su trayectoria como modelo, empresaria e influencer, sumada al peso de un presente bajo la lupa judicial y mediática, la convierten en uno de los personajes centrales de la edición.

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