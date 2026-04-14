AmCham Summit 2026: cómo será la cumbre que organiza la cámara de empresas de EEUU en Argentina

El AmCham Summit reúne a líderes empresariales y funcionarios en Buenos Aires, el objetivo es debatir sobre una Argentina federal en desarrollo (Jaime Olivos)

Este martes 14 de abril se lleva a cabo una nueva edición del AmCham Summit. El evento empresarial central del calendario argentino reunirá a líderes del sector privado, funcionarios públicos y referentes sociales en el Centro de Convenciones de Buenos Aires con el objetivo de discutir cómo construir “Una Argentina federal en desarrollo”, según indica el lema de este año.

La jornada, organizada por AmCham Argentina, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el país, convoca a delinear estrategias que impulsen el crecimiento económico, fortalezcan la competitividad nacional y consoliden condiciones atractivas para la inversión extranjera.

Los sectores estratégicos y la agenda de debates

Las deliberaciones de esta edición girarán en torno a los motores estructurales del crecimiento argentino: agroindustria, energía, minería y salud.

Organizado por AmCham Argentina, el encuentro convoca a los principales tomadores de decisiones para delinear estrategias de crecimiento económico (@amchamarg)

A lo largo de la jornada, el programa contempla paneles dedicados a analizar el posicionamiento internacional de Argentina, la infraestructura productiva, la estabilidad macroeconómica, los desafíos institucionales, el futuro del trabajo, la reconversión de los negocios y la renovación del liderazgo empresarial y sindical. Se impulsarán también espacios de debate entre gobernadores, legisladores nacionales y especialistas de distintos ámbitos, con el objetivo de fomentar el intercambio plural y la construcción colaborativa de soluciones.

El cronograma completo del AmCham Summit 2026

Cronograma AmCham Argentina 2026 (Marcelo Regalado)

Entre los oradores confirmados se destacan figuras clave de la administración nacional y provincial. Participarán Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación; Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro; Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza; Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos; Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería; Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca; Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Jorge Sola, secretario General de la Confederación General del Trabajo; Patricia Bullrich, senadora nacional y presidente del Bloque La Libertad Avanza; Eduardo Vischi, senador nacional y presidente del Bloque UCR; Diego Santilli, ministro de Interior de la Nación; Claudio Poggi, gobernador de San Luis; Leandro Zdero, gobernador del Chaco; Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación; Gabriel Bornoroni, diputado nacional y presidente del Bloque La Libertad Avanza; y Lisandro Nieri, diputado nacional por Mendoza, del Bloque UCR-Unión Cívica Radical.

Cronograma AmCham Argentina 2026 (Marcelo Regalado)

La jornada dará inicio a las 8:15 con la apertura formal del AmCham Summit. A las 9:00, Mariana Schoua, presidenta de la entidad, ofrecerá el discurso inaugural, seguida por la intervención de Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño. Posteriormente, Luis Caputo, ministro de Economía, dialogará sobre el panorama económico nacional, y Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina, expondrá acerca de la relación estratégica entre ambos países. El programa continuará con presentaciones sobre desarrollo federal, infraestructura y productividad, a cargo de referentes académicos y ejecutivos de empresas.

En los paneles posteriores, gobernadores de Río Negro, Mendoza y Entre Ríos debatirán sobre el federalismo. Daniel González, secretario de Energía y Minería, analizará las perspectivas del sector, seguido de un panel sobre proyectos energéticos transformadores. Participarán además figuras como Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, y Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, quien expondrá sobre el desarrollo agroindustrial. Julio Cordero, secretario de Trabajo, y Jorge Sola, secretario general de la CGT, serán entrevistados sobre empleo, desarrollo y sindicalismo en la actualidad.

El evento busca fortalecer la competitividad nacional y consolidar condiciones atractivas para la inversión extranjera en el contexto argentino actual

Por la tarde, el Summit prevé un debate legislativo con Patricia Bullrich y Eduardo Vischi, seguido de un panel sobre minería e inversiones con directivos de empresas referentes. Diego Santilli, ministro del Interior, presentará su perspectiva sobre gobernabilidad y desarrollo, y gobernadores de San Luis, Chaco y Catamarca participarán en un nuevo debate federal.

El segmento final incluirá la intervención de Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, sobre el posicionamiento global de Argentina, y Mario Lugones, ministro de Salud, analizará los retos del sector, seguido por un panel sobre inversión y desarrollo en salud. Alejandra Falco, Doctora en Dirección de Empresas por la Universidad del CEMA, expondrá sobre neuroliderazgo en las organizaciones, antes del segundo debate legislativo entre Gabriel Bornoroni y Lisandro Nieri. El cierre institucional estará a cargo de Alejandro Díaz, CEO de AmCham, y existe la expectativa de que el presidente Javier Milei ofrezca el discurso de clausura previsto para las 18:00.

Estrategias para el desarrollo federal y reglas de juego estables

De acuerdo con el CEO de AmCham Argentina, Alejandro Díaz: “El AmCham Summit se ha consolidado como el espacio de referencia que reúne a los principales tomadores de decisión de la Argentina a fin de construir una agenda que sienta las bases de un crecimiento sostenido. Estamos frente a un contexto económico donde el desarrollo vuelve a estar en el centro de la escena. Desde AmCham creemos que lograr un desarrollo federal exige, ante todo, una construcción colectiva que consolide estabilidad, previsibilidad y reglas claras”.

El programa contempla presentaciones sobre desarrollo federal, infraestructura y productividad a cargo de académicos y ejecutivos de empresas

A la luz de la experiencia de la cámara y sus asociados, la construcción de este nuevo horizonte económico requiere de marcos regulatorios robustos, consensos políticos y una visión a largo plazo. Los expositores analizarán cómo traducir estos principios en políticas públicas y acciones empresariales tangibles, capaces de sentar las bases de un ciclo virtuoso de crecimiento.

Inclusión y diversidad: una apuesta estratégica transversal

La edición 2026 del AmCham Summit pondrá en práctica medidas concretas para garantizar la accesibilidad y promover la diversidad. Habrá interpretación en lengua de señas argentina, a cargo de la Cooperativa de Trabajo En Buenas Manos, para las personas sordas que sigan el evento a través de streaming, así como una alianza con ASDRA, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, destinada a promover la integración laboral de personas con síndrome de Down mediante experiencias de trabajo eventual durante la jornada.

Estas acciones, declaradas como parte de la vocación institucional de la cámara por fortalecer una cultura organizacional basada en la equidad y la inclusión, buscan impulsar la transversalidad de estos valores en el ecosistema productivo argentino.

Acceso y registro del evento

La edición de este año se centra en los sectores agroindustria, energía, minería y salud, considerados motores estructurales del desarrollo nacional (@amchamarg)

La jornada requerirá de inscripción previa para participar presencialmente, a través del sitio web institucional, donde se halla disponible la agenda completa de actividades. El evento podrá seguirse en vivo desde YouTube y redes sociales bajo el hashtag #AmChamSummit2026.

La pregunta central del encuentro puede sintetizarse en: ¿cuáles son los motores y condiciones necesarios para que la Argentina transite de una economía inestable a un esquema de desarrollo federal y sostenido? El AmCham Summit 2026 propone que la respuesta emerja del intercambio plural, el debate informado y la articulación de políticas y estrategias innovadoras entre todos los sectores protagonistas del crecimiento nacional.