Qué significa que aparezcan horneros en mi jardín

La presencia del hornero en jardines de Argentina indica condiciones ambientales favorables para la vida silvestre y la biodiversidad local - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de horneros en los jardines de zonas urbanas o rurales de Argentina y países vecinos suele despertar interés entre quienes disfrutan de la naturaleza en sus hogares. Encontrar un nido de barro o escuchar el canto de estas aves no solo aporta un toque distintivo al entorno, sino que puede interpretarse como un indicio de que el lugar reúne condiciones ambientales favorables para la vida silvestre.

El hornero, designado como el ave nacional argentina, construye estructuras resistentes que se convirtieron en verdaderos símbolos culturales y ecológicos en la región.

De acuerdo con datos del Sistema de Información de Biodiversidad (SIB), la aparición de horneros en casas y jardines revela la existencia de recursos claves: refugio, alimento y una relativa tranquilidad. Este fenómeno, documentado tanto en áreas rurales como en grandes ciudades, se asocia con la capacidad de estas aves para adaptarse a distintos escenarios y convivir con las personas.

El hornero, ave nacional argentina, utiliza barro y paja para construir nidos resistentes que se convierten en símbolos culturales y ecológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué aparecen horneros en el jardín

La construcción de un nido de barro por parte de un hornero suele estar vinculada a la disponibilidad de superficies firmes y protegidas, como paredes, vigas o ramas, y a la existencia de materiales como barro y paja. BBC Mundo detalla que estas aves eligen lugares elevados para mantener a sus crías a salvo de depredadores y de la lluvia.

Su presencia, explican expertos citados por el medio, puede interpretarse como un indicador ambiental positivo, ya que los horneros eligen sitios en los que perciben seguridad para reproducirse.

El Sistema de Información de Biodiversidad destaca que, en entornos urbanos, la cercanía de construcciones humanas ofrece alternativas para anidar, siempre que el ambiente presente poca perturbación y acceso a los materiales necesarios. Los horneros tienden a instalarse en lugares donde la vegetación es suficiente y la contaminación o el ruido no son excesivos.

Desde el punto de vista ecológico, la llegada de horneros suele asociarse a un equilibrio entre actividad humana y naturaleza, lo que permite que distintas especies convivan. Según el SIB, su presencia contribuye al control natural de plagas y al mantenimiento de la biodiversidad local.

La aparición de horneros en zonas urbanas y rurales revela la existencia de refugio, alimento y tranquilidad, según el Sistema de Información de Biodiversidad (freepik)

Cómo eligen los horneros el lugar para hacer su nido

El momento en que un hornero selecciona el sitio para construir su nido responde a varios factores. De acuerdo con BBC Mundo, el ave busca ambientes con baja interferencia, abundancia de materiales y suficiente alimento. Eligen espacios elevados, como aleros, postes y ramas firmes, que ofrezcan protección ante amenazas externas.

El proceso de edificación es llevado a cabo por la pareja, que colabora en la recolección de barro y paja. El nido, de forma redondeada y con una entrada curvada, puede alcanzar unos 20 centímetros de diámetro. Esta arquitectura dificulta el acceso a depredadores y protege a las crías frente a las inclemencias del clima.

El Sistema de Información de Biodiversidad resalta que los horneros suelen reutilizar sus nidos en temporadas sucesivas, reforzando la estructura o construyendo una nueva sobre la anterior.

Especialistas recomiendan no intervenir en la presencia de nidos de hornero, ya que cualquier alteración podría llevar al abandono del sitio por parte de las aves. Si representa un riesgo, organismos de conservación sugieren consultar a autoridades ambientales antes de actuar.

Los horneros eligen lugares elevados como aleros, ramas o postes para anidar y proteger a sus crías de depredadores y la lluvia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras características del hornero

El hornero (Furnarius rufus) es un ave de pequeño tamaño, con plumaje terroso que varía entre tonos de marrón y beige. Presenta un cuerpo compacto, patas fuertes y una cola corta, adaptaciones que le permiten desplazarse con facilidad por el suelo. El SIB destaca que la coloración uniforme y los detalles más claros en el pecho facilitan el camuflaje entre la vegetación baja y los suelos desnudos.

Esta especie se distingue por su comportamiento territorial y su tendencia a vivir en pareja. Durante la época de reproducción, ambos miembros defienden el territorio y emiten cantos coordinados para marcar su presencia. El canto de los horneros, suele escucharse durante el día y cumple funciones de comunicación, tanto para reforzar el vínculo de la pareja como para alertar sobre la presencia de intrusos.

El hornero permanece en su territorio durante todo el año y rara vez realiza desplazamientos de larga distancia. Su ciclo reproductivo incluye la incubación de los huevos dentro del nido y la alimentación de las crías durante varias semanas hasta que logran volar.

El hornero se caracteriza por su plumaje terroso, patas fuertes y cola corta, que facilitan el camuflaje y el desplazamiento en su entorno (Freepik)

De qué se alimentan los horneros

La dieta del hornero está compuesta principalmente por insectos y pequeños invertebrados. De acuerdo con el Sistema de Información de Biodiversidad, estos pájaros recorren el suelo en busca de hormigas, arañas, lombrices y otros organismos, contribuyendo así al control natural de plagas en el entorno.

El SIB sostiene que la actividad alimentaria del hornero favorece el equilibrio ecológico y la salud de los jardines y espacios verdes. Su capacidad para adaptarse a diferentes fuentes de alimento y a la presencia humana explica la expansión de la especie en áreas urbanas y rurales.

En la tradición argentina, el hornero simboliza el trabajo, la perseverancia y la protección del hogar, valores asociados a su meticulosa labor en la construcción del nido y al cuidado de su familia.