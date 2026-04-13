Tendencias

Día Internacional del Beso: los beneficios para la salud que revela la ciencia, de quemar calorías a reducir el estrés

Especialistas explican que besar no solo fortalece los vínculos afectivos, sino que también activa procesos fisiológicos y emocionales que impactan en el bienestar, desde la liberación de hormonas hasta la mejora de la salud cardiovascular

Guardar
Primer plano de un hombre con gorra besando a una mujer, con el fondo lleno de siluetas de personas y un cielo pálido al anochecer.
El Día Internacional del Beso resalta cada 13 de abril la importancia del beso como símbolo de amor y conexión emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso, una fecha que destaca el acto de besar como expresión de amor, afecto y conexión emocional. Pero más allá de su carga simbólica, el Dr. Jorge Huerta Preciado, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y miembro de Top Doctors Group, indica que dicho acto tiene efectos directos sobre la salud física y emocional.

Abrazando la opinión de Huerta Preciado, un beso apasionado puede quemar entre 2 y 26 calorías por minuto, dependiendo de la intensidad. Este tipo de beso implica la activación de 34 músculos faciales y la acción de 112 músculos posturales, mejorando la circulación sanguínea del rostro y estimulando la producción de colágeno, lo que contribuye a la prevención de flacidez y arrugas.

Un beso apasionado involucra también la transmisión de gérmenes: en 10 segundos pueden compartirse hasta 80 millones de bacterias, lo que actúa como una especie de vacuna natural destinada a fortalecer el sistema inmunológico, según el Dr. Huerta Preciado, apoyado en datos de la plataforma médica Top Doctors Group.

Desde el punto de vista neurocientífico, la psicóloga Andrea Febrero González, también miembro de Top Doctors Group, subraya el papel de los neurotransmisores que se liberan al besar: dopamina, oxitocina y serotonina, responsables de generar placer, favorecer el apego y regular el estado de ánimo. Este proceso disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y refuerza la sensación de seguridad y el bienestar emocional.

Según investigaciones de la plataforma médica Top Doctors Group, el acto de besar provoca una vasodilatación que puede reducir la presión arterial, además de estimular la producción de saliva, lo que ayuda a limpiar la cavidad bucal, eliminar bacterias y neutralizar ácidos que dañan el esmalte dental.

El beso apasionado, entonces, reúne dimensiones fisiológicas, inmunológicas y emocionales, consolidándose no solo como gesto romántico, sino también como ritual relevante para el bienestar integral.

Expresiones culturales y figuras mediáticas del beso

Varias parejas besándose en un parque decorado con luces y flores durante el Día de los Enamorados.
Besos icónicos como el de Casillas y Carbonero, o el de Britney Spears y Madonna, marcan la memoria cultural y mediática internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El significado del beso varía según contextos culturales y sociales, funcionando como símbolo de saludo, amor romántico o vínculo familiar. En España, el beso entre Iker Casillas y Sara Carbonero tras la final del Mundial de Sudáfrica en 2010 es citado como referente por 78% de los participantes en una encuesta de Cheerz, la empresa europea de impresión fotográfica móvil. La muestra, según el propio estudio, no especifica el tamaño ni el país de procedencia de los encuestados.

Otros besos mediáticos, como el de Britney Spears y Madonna en los MTV VMAs de 2003, o el primer beso público de Taylor Swift y Travis Kelce, también han quedado grabados en la memoria colectiva internacional.

La presencia del beso en la cultura popular ha sido reforzada por medios y redes sociales, que multiplican la exposición de este gesto. Según el análisis de Cheerz, 61% de las personas considera que las fotos de besos son fundamentales para la proyección de la imagen personal en línea.

Por su parte, según el Libro Guinness de los Récords, el beso más largo de la historia fue registrado en Tailandia en 2013, cuando una pareja permaneció besándose durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos.

El beso en la era digital: influencia, autenticidad y autoestima

Dos personas se besan al aire libre durante el atardecer. La mujer tiene el cabello castaño claro y el hombre el cabello oscuro. El sol ilumina sus rostros.
Durante un beso de 10 segundos se pueden intercambiar hasta 80 millones de bacterias, fortaleciendo el sistema inmunológico de forma natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto de las redes sociales sobre la percepción del beso se extiende al ámbito emocional y social. El estudio de Cheerz revela que 22% de los participantes admite compararse con las imágenes de besos que visualiza en internet, lo que puede influir en la percepción de autenticidad y autoestima.

Ante esta tendencia, la psicóloga Andrea Febrero González recomienda comprender el beso como una expresión genuina de afecto y un ritual cultural con impacto emocional y social. Sostiene que la valoración personal debe prevalecer frente a la comparación digital para conservar el sentido auténtico del beso.

De acuerdo con la especialista y la plataforma médica Top Doctors Group, es fundamental identificar el beso como una práctica que trasciende modas y plataformas virtuales, participando tanto de la vida íntima como de la cultura global.

Así, el beso continúa siendo un elemento central en la interacción humana, anclado tanto en sus beneficios fisiológicos como en su peso cultural y simbólico.

Temas Relacionados

Día Internacional del BesoCultura PopularRedes SocialesBienestar EmocionalNewsroom BUE

Últimas Noticias

Amar en tiempos de “mercados” difíciles: la soledad elegida, la pareja idealizada y los estigmas que frenan la separación

En La Fórmula Podcast, la psicoanalista y ensayista Alexandra Kohan planteó que el amor sigue siendo un problema estructural más allá de los cambios de época y cuestionó la lógica del “checklist” en los vínculos, al sostener que el deseo no responde a criterios objetivos ni previsibles. Además, analizó el impacto del aislamiento pospandemia en las relaciones, la dificultad para encontrarse con la diferencia y la necesidad de recuperar el espacio para que el deseo pueda surgir

Amar en tiempos de “mercados” difíciles: la soledad elegida, la pareja idealizada y los estigmas que frenan la separación

De Kendall Jenner a Victoria Beckham: secretos de las celebridades para realzar sus looks con aros y collares

Las estrellas demuestran cómo elegir el accesorio correcto puede aportar sofisticación y originalidad

De Kendall Jenner a Victoria Beckham: secretos de las celebridades para realzar sus looks con aros y collares

Los cortes de cabello que deslumbran en Coachella 2026: cómo el festival redefine la moda capilar

Este evento marca un cambio: el pelo pasa de complemento a protagonista y destaca por estilos libres, texturizados y llenos de actitud

Los cortes de cabello que deslumbran en Coachella 2026: cómo el festival redefine la moda capilar

Taylor Swift redefinió la moda urbana en Nueva York: su look con guiños al glamour de los años 90

La cantante sorprendió en su salida nocturna por Manhattan al elegir prendas de líneas simples y colores neutros

Taylor Swift redefinió la moda urbana en Nueva York: su look con guiños al glamour de los años 90

De hummus a guacamole: cuáles son los diez mejores untables del mundo y qué ingredientes los hacen únicos

Una selección pone en valor la riqueza cultural y gastronómica de sus países de origen, donde recetas tradicionales conquistan paladares

De hummus a guacamole: cuáles son los diez mejores untables del mundo y qué ingredientes los hacen únicos
DEPORTES
El día que Bielsa perdió un clásico y enloqueció por una broma: “Si se avivaba, nos mataba”

El día que Bielsa perdió un clásico y enloqueció por una broma: “Si se avivaba, nos mataba”

A 10 años del último partido de Kobe Bryant en la NBA: 60 puntos en una remontada épica y una inolvidable frase de despedida

La contundente respuesta de Gustavo Costas sobre la expulsión de Marcos Rojo en la derrota de Racing ante River

13 frases de Coudet tras la victoria ante Racing: qué le falta a River, elogio a Costas y la rotación antes de jugar con Boca

Los mejores memes del triunfo de River ante Racing: de las rachas de Coudet y Beltrán a la nueva expulsión de Marcos Rojo

TELESHOW
Emilia Mernes brilló en Coachella 2026 junto a Luísa Sonza: el sensual look que eligió

Emilia Mernes brilló en Coachella 2026 junto a Luísa Sonza: el sensual look que eligió

Anunciaron a la actriz de telenovelas de fama internacional que llegará a Gran Hermano en el lugar de Andrea del Boca

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira celebraron el segundo cumpleaños de su hijo Beltrán con una fiesta soñada

La tajante decisión que tomó Paula Chaves después de su pelea con Zaira Nara: “Una de mis hijas era su ahijada”

La euforia de Tini Stoessel por el show de Justin Bieber en Coachella: el video de su reacción

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO | Trump afirmó que no le importa si Irán retoma las conversaciones: “No tendrán un arma nuclear”

EN VIVO | Trump afirmó que no le importa si Irán retoma las conversaciones: “No tendrán un arma nuclear”

Echémosle ganas, gobernador

El régimen de Irán ejecutó al menos 1.639 personas en 2025, la cifra más alta desde 1989

El papa León XIV inicia en Argelia una histórica gira africana con un llamado a la paz y al diálogo entre religiones

Revelan cómo un pez tropical “elige” a sus parejas: la sorprendente estrategia detrás de su diversidad genética