El Día Internacional del Beso resalta cada 13 de abril la importancia del beso como símbolo de amor y conexión emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso, una fecha que destaca el acto de besar como expresión de amor, afecto y conexión emocional. Pero más allá de su carga simbólica, el Dr. Jorge Huerta Preciado, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y miembro de Top Doctors Group, indica que dicho acto tiene efectos directos sobre la salud física y emocional.

Abrazando la opinión de Huerta Preciado, un beso apasionado puede quemar entre 2 y 26 calorías por minuto, dependiendo de la intensidad. Este tipo de beso implica la activación de 34 músculos faciales y la acción de 112 músculos posturales, mejorando la circulación sanguínea del rostro y estimulando la producción de colágeno, lo que contribuye a la prevención de flacidez y arrugas.

Un beso apasionado involucra también la transmisión de gérmenes: en 10 segundos pueden compartirse hasta 80 millones de bacterias, lo que actúa como una especie de vacuna natural destinada a fortalecer el sistema inmunológico, según el Dr. Huerta Preciado, apoyado en datos de la plataforma médica Top Doctors Group.

Desde el punto de vista neurocientífico, la psicóloga Andrea Febrero González, también miembro de Top Doctors Group, subraya el papel de los neurotransmisores que se liberan al besar: dopamina, oxitocina y serotonina, responsables de generar placer, favorecer el apego y regular el estado de ánimo. Este proceso disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y refuerza la sensación de seguridad y el bienestar emocional.

Según investigaciones de la plataforma médica Top Doctors Group, el acto de besar provoca una vasodilatación que puede reducir la presión arterial, además de estimular la producción de saliva, lo que ayuda a limpiar la cavidad bucal, eliminar bacterias y neutralizar ácidos que dañan el esmalte dental.

El beso apasionado, entonces, reúne dimensiones fisiológicas, inmunológicas y emocionales, consolidándose no solo como gesto romántico, sino también como ritual relevante para el bienestar integral.

Expresiones culturales y figuras mediáticas del beso

Besos icónicos como el de Casillas y Carbonero, o el de Britney Spears y Madonna, marcan la memoria cultural y mediática internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El significado del beso varía según contextos culturales y sociales, funcionando como símbolo de saludo, amor romántico o vínculo familiar. En España, el beso entre Iker Casillas y Sara Carbonero tras la final del Mundial de Sudáfrica en 2010 es citado como referente por 78% de los participantes en una encuesta de Cheerz, la empresa europea de impresión fotográfica móvil. La muestra, según el propio estudio, no especifica el tamaño ni el país de procedencia de los encuestados.

Otros besos mediáticos, como el de Britney Spears y Madonna en los MTV VMAs de 2003, o el primer beso público de Taylor Swift y Travis Kelce, también han quedado grabados en la memoria colectiva internacional.

La presencia del beso en la cultura popular ha sido reforzada por medios y redes sociales, que multiplican la exposición de este gesto. Según el análisis de Cheerz, 61% de las personas considera que las fotos de besos son fundamentales para la proyección de la imagen personal en línea.

Por su parte, según el Libro Guinness de los Récords, el beso más largo de la historia fue registrado en Tailandia en 2013, cuando una pareja permaneció besándose durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos.

El beso en la era digital: influencia, autenticidad y autoestima

Durante un beso de 10 segundos se pueden intercambiar hasta 80 millones de bacterias, fortaleciendo el sistema inmunológico de forma natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto de las redes sociales sobre la percepción del beso se extiende al ámbito emocional y social. El estudio de Cheerz revela que 22% de los participantes admite compararse con las imágenes de besos que visualiza en internet, lo que puede influir en la percepción de autenticidad y autoestima.

Ante esta tendencia, la psicóloga Andrea Febrero González recomienda comprender el beso como una expresión genuina de afecto y un ritual cultural con impacto emocional y social. Sostiene que la valoración personal debe prevalecer frente a la comparación digital para conservar el sentido auténtico del beso.

De acuerdo con la especialista y la plataforma médica Top Doctors Group, es fundamental identificar el beso como una práctica que trasciende modas y plataformas virtuales, participando tanto de la vida íntima como de la cultura global.

Así, el beso continúa siendo un elemento central en la interacción humana, anclado tanto en sus beneficios fisiológicos como en su peso cultural y simbólico.