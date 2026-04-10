Receta de canastitas de choclo, rápida y fácil

La combinación de texturas y sabores que convirtió a este bocado en un clásico de reuniones argentinas se gana un lugar en cualquier mesa

Varias canastitas de choclo recién horneadas con relleno cremoso y granos de maíz visibles, sobre una tabla de madera rústica, con hierbas verdes esparcidas.
La receta de canastitas de choclo incluye relleno cremoso de choclo y queso sobre tapas de empanada horneadas hasta dorar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay algo en el aroma de una canastita de choclo que es puro hogar argentino: masa crocante, relleno tibio, ese dorado apenas chisporroteando, y la promesa de un bocado que reconforta hasta el alma. Las canastitas de choclo, con su base de tapa de empanada y el relleno suave que mezcla choclo dulce con quesos fundentes, son como un puente entre la tradición panadera y el ingenio de la cocina cotidiana. Basta con verlas en una bandeja para que desaparezcan en segundos, ya sea en una picada, en la previa de un asado, o como solución improvisada cuando llega gente sin avisar.

En el paisaje gastronómico argentino, las canastitas de choclo ocupan un lugar especial por su simpleza y versatilidad. Se las encuentra en panaderías de barrio y en mesas familiares de todo el país, donde cumplen el doble rol de ser un clásico vegetariano y una opción económica. Muchos las recuerdan como parte de cumpleaños infantiles, picnics de primavera o reuniones de domingo, siempre ofreciendo esa textura cremosa y el toque apenas dulce que aporta el choclo nacional. A diferencia de otras tartas o empanadas, la canastita tiene la gracia de ser individual, fácil de comer con la mano, y lista en menos de lo que tarda el mate en enfriarse.

Receta de canastitas de choclo

Las canastitas de choclo son bocados individuales preparados con tapas de empanada para horno, rellenas con una mezcla cremosa de choclo, cebolla rehogada y una buena cantidad de queso. Se arman en moldes (pueden ser de muffins, flaneras o simplemente pirotines resistentes), se rellenan, y se cocinan al horno fuerte hasta dorar. La clave está en lograr un relleno húmedo, pero no líquido, y una base crocante que aguante el relleno sin humedecerse. Admite variantes, pero el choclo y el queso no pueden faltar.

Vista superior de cinco canastitas de choclo en moldes blancos, con choclo, queso en cubos, cebolla morada picada y perejil fresco sobre una tabla de madera.
Este plato vegetariano se destaca como opción económica y versátil para picadas, eventos familiares y cumpleaños infantiles - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 12 tapas para empanadas (tipo hojaldre o criolla, para horno)
  • 1 lata de choclo en grano (aprox. 300 gr) o 2 tazas de choclo desgranado cocido
  • 1 cebolla mediana
  • 2 huevos
  • 150 gr de queso cremoso o mozzarella
  • 2 cucharadas de queso rallado
  • 2 cucharadas de crema de leche (opcional, le da más cremosidad)
  • 2 cucharadas de aceite
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 pizca de nuez moscada

Cómo hacer canastitas de choclo, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C (fuerte) y preparar una asadera con pirotines de papel o moldes para muffins.
  2. Picar finamente la cebolla y rehogar con el aceite a fuego medio hasta que quede transparente, evitando que se dore.
  3. En un bol, mezclar el choclo, la cebolla rehogada, los huevos, el queso cremoso cortado en cubos, el queso rallado y la crema de leche. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
  4. Disponer las tapas de empanada en los moldes, presionando suavemente para darles forma de canastita.
  5. Rellenar cada canastita con la mezcla de choclo, cuidando de no sobrepasar el borde.
  6. Llevar la asadera al horno y cocinar durante 20 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el relleno cuajado.
  7. Dejar entibiar antes de desmoldar.
  8. Espolvorear queso rallado extra por encima antes de hornear para lograr un dorado más tentador, si se desea.
Nueve canastitas de choclo recién horneadas sobre una tabla de madera, mostrando el relleno cremoso y granos de maíz, con una de ellas partida por la mitad.
Para preparar 12 canastitas de choclo se necesitan ingredientes básicos como choclo, cebolla, huevo, queso cremoso y masa de empanada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 12 canastitas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 145 kcal
  • Grasas: 7 gr
  • Carbohidratos: 15 gr
  • Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, duran hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden freezar ya horneadas (bien envueltas) por hasta 1 mes. Para consumir, calentar directo del freezer en horno moderado.

Todo lo que hay que saber sobre MaraTANA 2026 en Buenos Aires: cuál es el recorrido renovado y los horarios de largada

Diseñan una lente inteligente que administra su propio tratamiento y controla el glaucoma de manera autónoma

Entre camisetas y calcetines inteligentes: cómo es la nueva generación de ropa que puede redefinir la salud cotidiana

Qué es el slow living, la tendencia en diseño que busca crear armonía y paz en cada rincón del hogar

Paseo con Sombrero Buenos Aires 2026: así será el evento que concientiza sobre el cuidado de la piel

Guido Andreozzi volvió a ganarle el duelo a Horacio Zeballos y avanzó a semis del Masters 1000 de Montecarlo

Guido Andreozzi volvió a ganarle el duelo a Horacio Zeballos y avanzó a semis del Masters 1000 de Montecarlo

La estrategia que implementó un entrenador paraguayo durante la pausa de hidratación de un partido de Copa Libertadores

Atención selección argentina: dos gigantes de Europa pujan por fichar a Nico Paz

Argentina enfrentará a Brasil en busca de la clasificación a semifinales del Sudamericano Sub 17: hora, TV y posibles formaciones

El plan del Atlético de Madrid para retener a Julián Álvarez ante el interés del Barcelona

Lanzan el primer tráiler oficial de la serie sobre Moria Casán y anuncian la fecha de estreno

Lanzan el primer tráiler oficial de la serie sobre Moria Casán y anuncian la fecha de estreno

El exótico instrumento de un participante de Es mi sueño que sorprendió a Joaquín Levinton: “¿Puedo probarlo?“

Darío Lopilato mostró cómo se recupera del accidente: “Rodeado de mucho amor y oraciones”

Nazarena Vélez y el eterno homenaje a su hermana Jazmín: su conmovedor recuerdo a 16 años de la tragedia

Charlie y la fábrica de chocolate convirtió la calle Corrientes en un musical: el adelanto de magia, dulces y canto

Emergencia por lluvias en República Dominicana: daños en doce escuelas y servicios básicos suspendidos

Emergencia por lluvias en República Dominicana: daños en doce escuelas y servicios básicos suspendidos

Purga de Putin: Rusia condenó a 19 años de cárcel por corrupción al ex viceministro de Defensa Pável Popov

Bolivia: el ministro de Hidrocarburos supera moción de censura en medio de polémica por combustibles

Murió a los 68 años Afrika Bambaataa, pionero del hip-hop

El 20% de trabajadores a tiempo completo en EEUU afirma que la inteligencia artificial reemplazó parte de su trabajo