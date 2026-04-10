Receta de canastitas de choclo, rápida y fácil

Hay algo en el aroma de una canastita de choclo que es puro hogar argentino: masa crocante, relleno tibio, ese dorado apenas chisporroteando, y la promesa de un bocado que reconforta hasta el alma. Las canastitas de choclo, con su base de tapa de empanada y el relleno suave que mezcla choclo dulce con quesos fundentes, son como un puente entre la tradición panadera y el ingenio de la cocina cotidiana. Basta con verlas en una bandeja para que desaparezcan en segundos, ya sea en una picada, en la previa de un asado, o como solución improvisada cuando llega gente sin avisar.
En el paisaje gastronómico argentino, las canastitas de choclo ocupan un lugar especial por su simpleza y versatilidad. Se las encuentra en panaderías de barrio y en mesas familiares de todo el país, donde cumplen el doble rol de ser un clásico vegetariano y una opción económica. Muchos las recuerdan como parte de cumpleaños infantiles, picnics de primavera o reuniones de domingo, siempre ofreciendo esa textura cremosa y el toque apenas dulce que aporta el choclo nacional. A diferencia de otras tartas o empanadas, la canastita tiene la gracia de ser individual, fácil de comer con la mano, y lista en menos de lo que tarda el mate en enfriarse.
Receta de canastitas de choclo
Las canastitas de choclo son bocados individuales preparados con tapas de empanada para horno, rellenas con una mezcla cremosa de choclo, cebolla rehogada y una buena cantidad de queso. Se arman en moldes (pueden ser de muffins, flaneras o simplemente pirotines resistentes), se rellenan, y se cocinan al horno fuerte hasta dorar. La clave está en lograr un relleno húmedo, pero no líquido, y una base crocante que aguante el relleno sin humedecerse. Admite variantes, pero el choclo y el queso no pueden faltar.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 12 tapas para empanadas (tipo hojaldre o criolla, para horno)
- 1 lata de choclo en grano (aprox. 300 gr) o 2 tazas de choclo desgranado cocido
- 1 cebolla mediana
- 2 huevos
- 150 gr de queso cremoso o mozzarella
- 2 cucharadas de queso rallado
- 2 cucharadas de crema de leche (opcional, le da más cremosidad)
- 2 cucharadas de aceite
- Sal y pimienta a gusto
- 1 pizca de nuez moscada
Cómo hacer canastitas de choclo, paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C (fuerte) y preparar una asadera con pirotines de papel o moldes para muffins.
- Picar finamente la cebolla y rehogar con el aceite a fuego medio hasta que quede transparente, evitando que se dore.
- En un bol, mezclar el choclo, la cebolla rehogada, los huevos, el queso cremoso cortado en cubos, el queso rallado y la crema de leche. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
- Disponer las tapas de empanada en los moldes, presionando suavemente para darles forma de canastita.
- Rellenar cada canastita con la mezcla de choclo, cuidando de no sobrepasar el borde.
- Llevar la asadera al horno y cocinar durante 20 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el relleno cuajado.
- Dejar entibiar antes de desmoldar.
- Espolvorear queso rallado extra por encima antes de hornear para lograr un dorado más tentador, si se desea.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 12 canastitas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 145 kcal
- Grasas: 7 gr
- Carbohidratos: 15 gr
- Proteínas: 6 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, duran hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden freezar ya horneadas (bien envueltas) por hasta 1 mes. Para consumir, calentar directo del freezer en horno moderado.