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Entre naturaleza salvaje y paisajes extremos: los 10 parques nacionales más impactantes del mundo

Estos sitios permiten descubrir biodiversidad excepcional, formaciones geológicas únicas y ecosistemas que albergan algunas de las especies más emblemáticas del planeta

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Gran cascada blanca cae por una pared de roca gris y marrón. Hay niebla en la base y un arcoíris de colores brillantes justo encima del agua. Se ven árboles
Paisajes excepcionales y biodiversidad única en los parques nacionales más impactantes del mundo (YouTube: yosemitenationalpark)

Explorar los parques nacionales más notables del planeta representa una invitación a descubrir paisajes excepcionales, diversidad biológica y patrimonios culturales únicos.

Un ranking de Time Out exploró los diez parques nacionales más impactantes del mundo, seleccionados por su belleza, historia y oportunidades para la aventura.

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1. Parque Nacional Banff

Parque Nacional de Banff, en Canadá
Lagos turquesa y picos nevados entre las Montañas Rocosas canadienses (Wikimedia)

Fundado en 1885, Banff es el parque nacional más antiguo de Canadá y el tercero más antiguo del mundo. Surgió tras el descubrimiento de fuentes termales en la región, lo que impulsó al gobierno canadiense a proteger la zona para el turismo y la conservación. Con el tiempo, Banff se consolidó como un referente en la protección de ecosistemas montañosos y el desarrollo de actividades recreativas al aire libre.

El parque se distingue como el más famoso de Canadá. Sus lagos de azul intenso y las montañas Rocosas forman un entorno espectacular. Es ideal para senderismo y deportes acuáticos, con espacios para recorrer a pie, nadar y practicar kayak, según Time Out.

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2. Serengeti

Parque Nacional Serengeti
Manadas de ñus y cebras cruzan las llanuras en una de las migraciones más espectaculares del mundo

El Serengeti, ubicado entre Kenia y Tanzania, es célebre por la migración anual de más de un millón de ñus y cientos de miles de cebras. Este parque ofrece uno de los espectáculos de vida salvaje más importantes del mundo, donde también pueden observarse leones, elefantes y leopardos. Su extensión y biodiversidad lo convierten en un destino indispensable para quienes buscan experiencias de safari auténticas.

El Parque Nacional Serengeti fue establecido en 1951, motivado por la necesidad de proteger las vastas llanuras y la fauna que caracteriza la región. Su nombre proviene del término masái “Siringet”, que significa “llanura interminable”. Desde su creación, Serengeti ha sido escenario de proyectos pioneros en conservación y estudios sobre grandes migraciones de mamíferos.

3. Parque Nacional Yellowstone

Géiseres y vida salvaje en la caldera volcánica de Yellowstone (AP)
Géiseres y vida salvaje en la caldera volcánica de Yellowstone (AP)

Yellowstone, en Estados Unidos, es famoso por sus géiseres, fuentes termales y paisajes de montaña. Alberga una gran variedad de fauna, incluidos lobos, osos y bisontes. El parque se asienta sobre una caldera volcánica activa, lo que da origen a fenómenos geotérmicos únicos.

Además, se convirtió en el primer parque nacional del mundo en 1872, resultado de la preocupación por preservar sus paisajes geotérmicos y la vida silvestre frente al avance de la explotación comercial.

4. Parque Nacional Göreme

Amplia vista del pueblo de Goreme, con numerosas formaciones rocosas y casas de piedra incrustadas, bajo un cielo azul con nubes
Chimeneas de hadas y vuelos en globo sobre la Capadocia turca (Wikipedia)

Ubicado en Capadocia, Göreme destaca por sus paisajes de formaciones rocosas y valles esculpidos por la erosión. Sus chimeneas de hadas y la posibilidad de sobrevolar la región en globo aerostático lo convierten en un destino único y fotogénico, además de su relevancia histórica y cultural.

Sus lugares rupestres fueron reconocidos oficialmente en 1986 y declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1985. La región posee una larga historia de asentamientos humanos, con iglesias y viviendas excavadas en la roca desde la época bizantina, convirtiéndolo en un testimonio de la interacción entre el hombre y el entorno natural.

5. Parque Nacional Zhangjiajie

Pilares de piedra y paisajes de película en el corazón de China (REUTERS/Mark Chisholm)
Pilares de piedra y paisajes de película en el corazón de China (REUTERS/Mark Chisholm)

Famoso por sus pilares de piedra que inspiraron el paisaje de la película “Avatar”, Zhangjiajie alberga bosques, puentes naturales y una biodiversidad significativa. Sus senderos y plataformas de observación permiten disfrutar vistas panorámicas de un entorno considerado uno de los más singulares de Asia.

Además, fue designado como el primer parque forestal nacional de China en 1982, en respuesta al valor geológico y ecológico de la zona. El paisaje se formó a lo largo de millones de años por la erosión, y la región está habitada desde tiempos ancestrales por minorías étnicas.

6. Parque Nacional Komodo

Parque Nacional Komodo
El dragón de Komodo, especie endémica, es el gran protagonista de este parque indonesio

Este parque en Indonesia, declarado Patrimonio Mundial, es el hogar del dragón de Komodo, el lagarto más grande del mundo. Además de la fauna única, cuenta con playas de arena rosa y algunos de los mejores puntos de buceo del planeta, gracias a la riqueza de su vida marina y sus arrecifes de coral.

Se estableció en 1980 con el objetivo principal de proteger al dragón de Komodo. Posteriormente, su área de conservación se amplió para resguardar hábitats marinos y otras especies endémicas. La interacción entre las comunidades locales y el parque fue clave para el equilibrio entre conservación y desarrollo turístico.

7. Parque Nacional Kruger

Parque Nacional Kruger
Leones, elefantes y rinocerontes conviven en uno de los mayores refugios de vida salvaje africana

Kruger es conocido por la abundancia de fauna africana, incluidos los “cinco grandes”, león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo. Sus paisajes de sabana y rutas de safari ofrecen la posibilidad de observar animales en libertad y experimentar la naturaleza africana en estado puro.

Fundado en 1926 tras décadas de esfuerzos para frenar la caza excesiva en la región. Su creación sentó las bases para la red de parques nacionales en Sudáfrica. Kruger desempeña un papel esencial en la preservación de la biodiversidad y el desarrollo del turismo de naturaleza en el sur del continente africano.

8. Parque Nacional de los Glaciares

Parque Nacional de los Glaciares, Columbia Británica
Glaciares milenarios y senderos alpinos en la Columbia Británica

Glacier National Park, en la Columbia Británica, destaca por sus impresionantes glaciares, picos nevados y bosques antiguos. Es un lugar ideal para el senderismo, la observación de aves y la contemplación de paisajes alpinos, en una de las regiones más prístinas de Norteamérica.

Este parque canadiense se fundó en 1886 para proteger sus glaciares y la región montañosa cercana al paso Rogers, clave para el desarrollo del ferrocarril transcontinental. La riqueza natural de la zona y su valor como corredor ecológico han impulsado investigaciones científicas y la promoción del turismo responsable.

9. Parque Nacional Etosha

Parque Nacional Etosha
Etosha fue fundamental en la conservación de especies amenazadas

Etosha, en Namibia, es famoso por su extensa salina y la concentración de vida salvaje en sus abrevaderos. El parque se estableció en 1907 durante la administración colonial alemana, convirtiéndose en una de las primeras áreas protegidas de África.

Su nombre significa “gran lugar blanco” en idioma ovambo, en referencia a la vasta salina que domina el paisaje. Etosha ha sido fundamental en la conservación de especies amenazadas en el sur de África. Durante la temporada seca, los visitantes pueden observar cebras, jirafas, elefantes y flamencos, así como depredadores como leones y guepardos, lo que convierte a Etosha en uno de los mejores destinos de safari del continente africano.

10. Parque Nacional Isla del Príncipe Eduardo

Parque Nacional Isla del Príncipe Eduardo
Playas de arena rojiza y dunas costeras conviven con paisajes literarios y rutas para ciclistas

En la región oriental de Canadá, este parque sobresale por sus playas de arena rojiza, dunas y acantilados. Es apreciado para el avistamiento de aves, rutas en bicicleta y el sitio Green Gables, inmortalizado en la literatura. Su entorno integra valor natural y cultural.

El Parque Nacional Isla del Príncipe Eduardo fue creado en 1937 para proteger el frágil ecosistema costero y preservar áreas históricas vinculadas a la cultura local.

Durante determinadas temporadas, algunos de estos parques nacionales ofrecen entradas gratuitas o promociones especiales, facilitando el acceso a visitantes de todas partes del mundo. Las actividades adicionales, como recorridos guiados o acceso a zonas específicas, pueden tener un costo aparte, lo que permite adaptar la visita según los intereses de cada viajero.

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