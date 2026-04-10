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El error común al cocinar acelga que hace que pierda sus nutrientes

Un hábito frecuente en su preparación puede reducir su valor nutricional sin que muchos lo noten, advierten especialistas

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Hervir la acelga en abundante agua provoca la pérdida de vitaminas hidrosolubles como la vitamina C y el ácido fólico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acelga ocupa un lugar destacado en la cocina por su sabor y versatilidad, pero un error frecuente en su preparación puede hacer que pierda gran parte de sus nutrientes. Aunque el hervor es el método más popular, especialistas y medios internacionales advierten que esta práctica afecta el valor nutricional de la verdura.

Según Real Simple, cocinar acelga en agua hirviendo hace que las vitaminas hidrosolubles, como la C y el ácido fólico, se diluyan y terminen en el agua, restando así beneficios al plato final.

El error común al cocinar acelga

El error más extendido al preparar acelga consiste en hervirla en abundante agua. Aunque resulta sencillo y rápido, diversos expertos coinciden en que este método provoca la pérdida de nutrientes esenciales. “Al hervir, vitaminas como la C y algunas del complejo B migran al agua y se desperdician”, explica un informe de Real Simple.

Además, la cocción excesiva afecta la textura y el color. La acelga hervida tiende a volverse blanda y pierde el tono verde intenso que la caracteriza. Este deterioro no solo impacta el aspecto visual sino también su sabor y valor nutricional.

De acuerdo con especialistas consultados por Healthline, el método de hervor prolongado compromete propiedades antioxidantes, minerales y vitaminas, lo que reduce de manera considerable los aportes de la verdura.

Olla de acero inoxidable con tapa de vidrio hirviendo acelga en una hornalla de gas encendida. Vapor se eleva en una cocina moderna con encimeras grises.
El exceso de cocción deteriora la textura, el color y el valor nutricional de la acelga, según expertos en gastronomía saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cocinar acelga para que no pierda sus nutrientes

Para conservar los nutrientes de la acelga, es mejor evitar hervirla mucho tiempo. Medios como Real Simple recomiendan cocinarla al vapor o salteada. Al vapor, las hojas y tallos mantienen sus vitaminas, minerales y color; solo se necesita unos minutos sobre agua hirviendo, tapada, hasta que quede tierna.

El salteado, cortando la acelga en tiras y cocinándola brevemente con aceite de oliva, también conserva los nutrientes y realza el sabor. Healthline sugiere sumar los tallos cortados en trozos pequeños para aprovechar todo el valor nutricional.

¿Es bueno comer acelga cruda?

Consumir acelga cruda es seguro y aporta beneficios, aunque su sabor resulta más intenso y su textura más fibrosa. Incluirla en ensaladas o jugos verdes permite aprovechar al máximo sus vitaminas y minerales, ya que no sufre pérdida por la cocción.

Sin embargo, algunos compuestos presentes en la acelga, como los oxalatos, pueden resultar difíciles de digerir para personas sensibles. Por eso, se recomienda variar los métodos de consumo y alternar entre cruda y cocida al vapor o salteada.

Primer plano de acelga verde en tiras cocinándose en una sartén negra con aceite de oliva, una cuchara de madera la remueve, con vapor visible.
El salteado de acelga, especialmente al agregar los tallos, permite aprovechar todos los nutrientes esenciales de la verdura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según indica Real Simple, la acelga cruda combina bien con cítricos, frutos secos y quesos suaves. Esta opción amplía las posibilidades culinarias y garantiza el aprovechamiento del perfil nutricional completo de la verdura.

Los beneficios de la acelga para la salud

La acelga es reconocida por su aporte de vitaminas, minerales y antioxidantes. Su consumo regular se asocia con beneficios para la salud cardiovascular, el fortalecimiento del sistema inmunológico y la prevención de enfermedades crónicas. SegúnCleveland Clinic, la acelga contiene:

  • Altos niveles de vitamina K, esencial para la coagulación y la salud ósea.
  • Vitamina A en forma de betacaroteno, fundamental para la visión y el sistema inmunitario.
  • Vitamina C, que favorece la absorción de hierro y protege contra infecciones.
  • Ácido fólico (vitamina B9), necesario para mujeres embarazadas y el desarrollo celular.
  • Minerales como magnesiohierrocalcio y potasio.

El bajo contenido calórico de la acelga —alrededor de 20 calorías por cada 100 gramos— la convierte en una opción adecuada para dietas de control de peso.

La acelga es una de las mejores fuentes vegetales de vitamina K y magnesio”, detalla Real Simple en una de sus guías de cocina saludable. Su densidad nutricional la vuelve adecuada para distintos grupos de edad y necesidades alimenticias.

El valor nutricional de la acelga

Primer plano de acelga cruda y recién cortada sobre una tabla de madera. Se aprecian sus hojas verdes intensas y tallos blancos y rojizos.
El alto contenido de vitamina K, magnesio y compuestos antioxidantes de la acelga favorece la salud ósea e inmunológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 100 gramos de acelga fresca aportan cerca de 20 calorías, 1,8 gramos de proteínas, 3,7 gramos de carbohidratos, 0,2 gramos de grasas y 1,6 gramos de fibra. Entre sus micronutrientes destacan la vitamina K —que supera el 300% del valor diario recomendado—, la vitamina A, la vitamina C y el ácido fólico. También contiene cantidades relevantes de magnesio, calcio, hierro y potasio.

Consumir tanto las hojas como los tallos permite aprovechar todo el potencial nutricional y el sabor de esta verdura. Según Real Simple, elegir métodos de cocción como el vapor o el salteado ayuda a conservar mejor estos nutrientes, lo que convierte a la acelga en un alimento importante dentro de una dieta equilibrada.

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