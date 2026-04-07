Receta de pepinillos en vinagre, rápida y fácil

La receta de pepinillos en vinagre destaca como acompañamiento clásico de reuniones, picadas y asados en toda la Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sabor de los pepinillos en vinagre ocupa un lugar habitual en la mesa argentina. Asociados a encuentros familiares, picadas y bodegones, estos pequeños encurtidos destacan por su acidez y textura crocante. Acompañan sándwiches, tablas de quesos y fiambres, y suelen estar presentes en reuniones y asados durante todo el año. En el país, forman parte de la despensa cotidiana y su elaboración casera permite adaptar la receta según preferencias personales.

Se consumen todo el año, pero brillan en reuniones, picadas, asados y hasta en la heladera, listos para calmar el antojo. Su preparación casera es mucho más fácil de lo que parece y permite ajustar el punto de acidez y las especias a gusto. Asimismo, la receta es tan sencilla que se puede realizar con ingredientes habituales.

Receta de pepinillos en vinagre

Los pepinillos en vinagre son pequeños pepinos conservados en una mezcla de vinagre, agua, sal y especias. El proceso es rápido: sólo hace falta hervir la salmuera, verterla sobre los pepinillos frescos y dejar reposar en frascos. Así, logran ese sabor ácido, crocante y aromático para acompañar cualquier tipo de comidas y en cualquier momento.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos (más 24 a 48 horas de reposo)

Preparación activa: 20 minutos

Cocción: 10 minutos

Ingredientes

500 gr de pepinillos frescos (tipo pickles)

500 ml de vinagre de alcohol o vino blanco

250 ml de agua

2 cucharadas de sal gruesa

1 cucharadita de azúcar

1 cucharadita de granos de pimienta negra

2 dientes de ajo, pelados

2 hojas de laurel

1 ramita de eneldo fresco (opcional)

Frascos de vidrio esterilizados con tapa hermética

Los pepinillos en vinagre caseros permiten ajustar el nivel de acidez y especias para personalizar la preparación según gustos familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pepinillos en vinagre, paso a paso

Lavar bien los pepinillos y cortarlos en rodajas o dejarlos enteros si son pequeños. Distribuir los pepinillos en los frascos esterilizados junto con el ajo, laurel, pimienta y eneldo. En una olla, mezclar el vinagre, el agua, la sal y el azúcar. Llevar a hervor y revolver hasta disolver la sal y el azúcar. Verter la salmuera caliente sobre los pepinillos hasta cubrirlos por completo. Tapar bien los frascos y dejar enfriar a temperatura ambiente. Guardar en la heladera al menos 24 horas antes de consumir para que tomen sabor. A mayor reposo, mejor será el resultado. Una vez abiertos, conservar siempre en la heladera.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Los ingredientes específicos y el paso a paso de la receta rinde aproximadamente 2 frascos medianos, equivalente a unas 8 porciones como guarnición o picada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 18 kcal

Grasas: 0,1 gr

Carbohidratos: 3,2 gr

Proteínas: 0,5 gr

Los datos numéricos revelados son estimados y el valor nutricional preciso dependerá de cuáles son los ingredientes utilizados en específico, la preparación de la receta y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los pepinillos en vinagre deben ser guardados en la heladera y cerrados herméticamente. Así pueden durar hasta dos meses. Una vez abierto el frasco, consumir dentro de 2 a 3 semanas, siempre manteniendo los pepinillos cubiertos por el líquido.