“Hombres de moda”: Analía Maiorana reunió a los diseñadores más destacados para celebrar la inspiración femenina

Analía Maiorana convocó a un destacado grupo de hombres de la moda para un encuentro especial: hablar sobre historias de mujeres que los marcaron a lo largo de su carrera

En un emotivo homenaje a las mujeres inspiran a los grandes creadores, Analía Maiorana reunió a un distinguido grupo de diseñadores y estilistas de la moda en el Bar Wine del Alvear Icon hotel. El motivo fue celebrar a las figuras femeninas que marcaron sus trayectorias personales y profesionales.

Analia Maiorana, hombres de la moda e historias de mujeres, en un encuentro en el Alvear Icon hotel

En un clima de intimidad, el intercambio giró en torno a relatos y emociones, con espacio para anécdotas y recuerdos que suelen quedar fuera de los flashes.

Analía Maiorana junto a Benito Fernández y Fabián Paz

La anfitriona, junto a su tercer perfume Glam, creado junto a fragancias Cannon, propuso una consigna simple y profunda: ¿qué mujeres dejaron huella en su camino? Así, diseñadores, fotógrafos, maquilladores y asesores de imagen compartieron experiencias donde la sensibilidad femenina fue motor y refugio.

Fabián Zitta

“El verdadero lujo es poder detenernos a escuchar y reconocer a quienes nos inspiran”, expresó Maiorana, visiblemente emocionada.

Gabriel Lage rememora a sus musas

Los diseñadores Benito Fernández, Adrián Brown, Laurencio Adot, Gabriel Lage, Marcelo Senra, Fabián Paz y Fabián Zitta, acompañado por su socio Charly Fonseca, compartieron anécdotas y recuerdos junto a la anfitriona, con quien mantienen una relación de amistad de muchos años.

Laurencio Adot y Analía Maiorana

A ellos se sumaron el fotógrafo Gabriel Machado, el maquillador Sebastián Correa y el asesor de imagen Fabián Medina Flores, invitados por Maiorana en el marco de la presentación de su fragancia Glam.

Analía Maiorana convocó a un destacado grupo de hombres de la moda para un encuentro especial: hablar sobre historias de mujeres que los marcaron a lo largo de su carrera

“Más allá del talento y el éxito de cada uno, valoro algo mucho más profundo: se animaron a contar anécdotas e historias personales sobre las mujeres que los atravesaron en su trayectoria de vida. En un mundo que va muy rápido, hicieron una pausa para compartir y escucharnos, algo que cada vez cuesta más. Para mi fue un enorme regalo… una noche muy especial”

Gabriel Machado y una anécdota con la cantante Cher

La voz de los creadores: homenaje a las mujeres que inspiran

Entre los testimonios que resonaron en la mesa, la voz de Lage se detuvo en un momento bisagra: “Haber vestido a Letizia de España fue cerrar un círculo familiar. Mi padre vino desde España y nunca pudo volver. Siento que al vestir a su reina, mi padre volvió de alguna manera a su tierra”.

Marcelo Senra con Analia Maiorana

La historia de Brown también encontró en lo íntimo su inspiración: “Victoria, mi esposa, vio un vestido blanco de damasco y me dijo: ‘Con este vestido me casaría’. Cuando decidimos casarnos me preguntó si aún lo conservaba. Lo buscamos y lo llevó para nuestra boda”.

Fabián Paz

El encuentro convocó a nombres clave de la moda local como Benito Fernández, Laurencio Adot, Marcelo Senra, Fabián Paz, Fabián Zitta y Charly Fonseca, además del fotógrafo Gabriel Machado, el maquillador Sebastián Correa y el asesor de imagen Fabián Medina Flores. Cada uno compartió una vivencia en la que la presencia de una mujer fue decisiva en su formación o en la definición de su estilo.

Los hombres de moda junto a Analía Maiorana

Las madres, musas y figuras que inspiran en la moda argentina

En varias historias, la figura materna se impuso como fuente de aprendizaje y referencia. Senra relató: “Sabía cocer, bordar, tejer y creo que al estar siempre juntos eduqué mi mirada y fui entendiendo de a poquito lo que es este oficio. Extraño mucho a mi madre, sigo sus pasos”.

Analía Maiorana y Adrián Brown

Para Zitta, más allá de la técnica, el legado fue de valores: “Mi madre me transmitió los valores más importantes de la vida”.

Maiorana con Gabriel Machado y Fabián Medina Flores

A su vez, Benito Fernández destacó: “Máxima de Holanda es quien marcó mi carrera. Y me gusta no solo por lo que se ve, su condición de reina. Admiro que es una mujer que trabaja, cuida a su familia, lucha por los derechos de las mujeres.

Mientras que Adot evocó el impulso que recibió de Amalita: “Una mujer que me marcó fue Amalia Lacroze de Fortabat que me pidió, cuando era un chico de 19 años que recién empezaba, le haga conjuntos para todos los días de la semana”.

Laurencio Adot

El diálogo también abordó el vínculo cotidiano con mujeres reales, clientas y protagonistas de historias anónimas. “No podría elegir una mujer porque trabajo con ellas todo el tiempo y todas tienen historias que inspiran”, afirmó Paz.

Por su parte, Correa recordó sus raíces: “Me crié en un hogar matriarcal. Todo ese amor de mi madre lo vuelco a mi trabajo con las mujeres”.

El momento del brindis

El relato de Machado aportó una mirada internacional al mencionar su sesión con Cher: “Con ella tuve la producción más larga de mi carrera, fue una maratón de 23 horas sin pausa, una experiencia única. Pensé que solo íbamos a trabajar tres horas pero ella veía las fotos que había hecho con las mujeres argentinas y quería reproducirlas”.

Medina Flores, en tanto, subrayó el valor de los desfiles de Mujeres Protagonistas, donde vistió a “más de 485 mujeres que se destacan por ser noticia”, entre ellas Margarita Barrientos y reconocidas periodistas.

Analía Maiorana junto a Sebastián Correa

El cierre del encuentro dejó en claro que la relación entre el creador y sus musas es un vínculo vivo, nutrido por historias, emociones y aprendizajes que trascienden lo profesional. “Detrás de cada creación hay emociones y vínculos que dejan huella”, sintetizó Maiorana.