Cada cuánto conviene lavar el cabello: claves para adaptar la higiene según las necesidades individuales

El consenso de la dermatología internacional indica que la frecuencia de lavado debe personalizarse, equilibrando la higiene y la protección de los aceites naturales del cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones sobre la frecuencia ideal para lavar el cabello generan dudas y hábitos muy diversos, tanto en hombres como en mujeres. Según especialistas citados por el medio The Independent, no existe una única frecuencia válida para todos, sino que la rutina debe adaptarse al tipo de cabello, las condiciones del cuero cabelludo y el estilo de vida de cada persona.

El dermatólogo consultado por el medio explicó que las personas con cabello graso pueden requerir lavados más frecuentes, incluso cada dos días, mientras que quienes tienen cabello seco o rizado suelen beneficiarse de una rutina más espaciada, lavando su melena una o dos veces por semana. Los especialistas subrayan que el exceso de lavado puede eliminar aceites naturales necesarios para la salud capilar, lo que incrementa el riesgo de sequedad y fragilidad.

Fuentes internacionales como la clínica estadounidense Cleveland Clinic y el hospital universitario Houston Methodist coinciden en que el tipo de cabello y el nivel de producción de sebo determinan la frecuencia óptima. Según la doctora Shilpi Khetarpal, de Cleveland Clinic: “Quienes tienen el cabello fino y liso suelen necesitar lavados más frecuentes, cada uno o dos días, mientras que los cabellos gruesos o muy rizados pueden lavarse una vez por semana o cada dos semanas”. Además, factores como la edad, la etnia y el clima influyen en la producción de aceites y en la necesidad de higiene del cuero cabelludo.

El uso de productos de peinado, la actividad física y la sudoración también modifican la rutina recomendada. Houston Methodist resalta: “Las personas que utilizan mucho fijador, gel o sprays deben considerar lavados más regulares para evitar la acumulación de residuos”. Por otro lado, la doctora Jennifer Maender señaló al medio estadounidense que la frecuencia de lavado debe reducirse en personas con cuero cabelludo seco, niños y adultos mayores, ya que la producción de aceites disminuye con la edad.

Algunos dermatólogos, citados por la revista Men’s Health y la revista Cosmopolitan, advierten que no lavar el cabello con la frecuencia adecuada puede causar irritación, caspa y hasta caída capilar. En casos de patologías como la dermatitis seborreica o la psoriasis, es necesario seguir indicaciones personalizadas y utilizar productos específicos recomendados por especialistas.

Quienes tienen cabello seco, rizado o grueso se benefician de rutinas de lavado más espaciadas, aconsejando solo una o dos veces por semana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones más actuales de la dermatología internacional apuntan a personalizar la frecuencia de lavado según las características individuales, adaptando los cuidados a las necesidades de cada cuero cabelludo.

Cuándo conviene lavar el cabello con mayor frecuencia según los especialistas

Según expertos de la clínica estadounidense Cleveland Clinic y el hospital universitario Houston Methodist, quienes presentan mayor producción de sebo, como las personas con cabello graso, requerirán rutinas de lavado más frecuentes. Esta necesidad aumenta si además realizan actividad física intensiva o viven en climas cálidos, ya que el sudor y la acumulación de productos pueden favorecer la irritación del cuero cabelludo.

La doctora Shilpi Khetarpal, especialista en dermatología de Cleveland Clinic, explicó que: “Lavarse el cabello cada uno o dos días es recomendable para quienes tienen el cabello fino y liso, o si el pelo tiende a acumular grasa rápidamente”. De igual modo, el empleo de productos de styling incide en la necesidad de higiene, ya que “el uso habitual de fijador, gel o sprays puede requerir lavados más regulares para eliminar los residuos".

Otros factores, como la edad y cambios hormonales, inciden en la producción natural de aceites capilares. “En la adolescencia, los niveles de andrógenos incrementan la grasa del cuero cabelludo, mientras que en adultos mayores esta disminuye, lo cual modifica la frecuencia ideal de lavado”, destacan las fuentes citadas.

Tanto en hombres como en mujeres, la rutina personal debe considerar el balance entre higiene y protección de los aceites naturales que nutren el cuero cabelludo, adaptándose siempre a las características individuales.

Pautas para reducir la frecuencia y casos que requieren atención médica

El consenso de la dermatología internacional indica que la frecuencia de lavado debe personalizarse, equilibrando la higiene y la protección de los aceites naturales del cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

En personas con cabello seco o rizado, una rutina menos frecuente es aconsejable para evitar la deshidratación. Los expertos coinciden en que el exceso de lavados puede “eliminar aceites naturales necesarios”, aumentando el riesgo de sequedad y fragilidad en el cabello.

La doctora Jennifer Maender, de Houston Methodist, recomienda espaciar los lavados en aquellos casos donde la producción de sebo es baja, como en adultos mayores o niños. “La frecuencia de lavado debe ajustarse a la sensibilidad y las necesidades de cada cuero cabelludo”, indicó la especialista.

Referencias de la revista Men’s Health y la revista Cosmopolitan advierten que “no lavar el cabello con la frecuencia adecuada puede causar irritación, caspa y hasta caída capilar”. Además, patologías específicas como la dermatitis seborreica o la psoriasis requieren protocolos personalizados: “En estos cuadros es fundamental seguir la indicación de un dermatólogo y utilizar productos específicos para evitar brotes o complicaciones”, enfatizan los especialistas consultados.

La personalización sigue siendo la directriz principal en la dermatología internacional para la salud capilar, de acuerdo al consenso de las fuentes especializadas.