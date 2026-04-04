La meditación transforma la actividad cerebral en cuestión de minutos, según un nuevo estudio

Un estudio científico revela que la meditación genera cambios en la actividad cerebral tras solo dos o tres minutos de práctica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo estudio científico sobre la meditación demuestra que los cambios en la actividad cerebral pueden detectarse mucho antes de lo que se suponía. Según Psychology Today, bastan apenas dos o tres minutos de práctica para que el cerebro muestre modificaciones medibles, desmontando la creencia de que los efectos solo aparecen tras años de experiencia.

La investigación indica que los beneficios de la meditación pueden observarse en el cerebro en solo unos minutos. En lugar de requerir una práctica prolongada, los resultados muestran que incluso quienes se inician en la observación de la respiración pueden experimentar cambios favorables en la actividad cerebral de manera casi inmediata.

Cómo se realizó el estudio sobre la meditación

El estudio reciente, desarrollado en Bangalore por un equipo del Instituto Nacional de Salud Mental y Neurociencias (NIMHANS), contó con la colaboración de la Universidad de Lieja y la Universidad de Ottawa. Se utilizó un electroencefalograma de 128 canales para monitorear la actividad cerebral de 103 participantes segundo a segundo.

Para examinar la dinámica neuronal, los investigadores dividieron a los voluntarios en tres grupos: principiantes completos, novatos con cierta experiencia previa y practicantes avanzados con miles de horas en técnicas yóguicas. Todos realizaron durante siete minutos una meditación basada en la observación de la respiración, método que proviene de la tradición yóguica de Sadhguru.

La observación de la respiración fue el eje de la práctica meditativa estudiada durante la experiencia de siete minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica consiste en centrar la atención en la respiración natural. Cada vez que surge un pensamiento o distracción, se reconoce y luego se regresa, sin juzgar, al acto de respirar. Esto permitió comparar el efecto real de la meditación en función del nivel de experiencia con una metodología precisa y replicable.

Qué revela el cerebro al meditar

Los datos iniciales mostraron alteraciones claras en la actividad de las ondas cerebrales a los dos o tres minutos de iniciar la meditación, intensificándose hasta alcanzar un pico máximo cerca de los siete minutos. Como indica Psychology Today, estas variaciones coinciden con la experiencia subjetiva de los meditadores: “En cuestión de minutos, la mente se estaba volviendo simultáneamente más enfocada, más relajada y menos propensa a divagar”.

El monitoreo registró tres tipos principales de ondas cerebrales. Las ondas alfa (de 8 a 12 Hz) aumentaron de forma rápida y estable en los participantes, asociándose a un estado de calma y concentración sin ansiedad. Las ondas theta (de 4 a 8 Hz), ligadas a la atención profunda y la introspección, se elevaron notablemente desde el primer minuto, especialmente en practicantes avanzados, lo que sugiere que la experiencia intensiva modifica incluso los momentos de reposo cerebral.

De manera simultánea, las ondas beta1 (de 13 a 20 Hz), vinculadas al estado de alerta relajado, también reflejaron incrementos relevantes. De acuerdo con los investigadores, esto señala una mente despierta y comprometida con el presente. A la vez, descendieron las oscilaciones asociadas a la somnolencia y a la dispersión mental.

Las ondas cerebrales muestran alteraciones tras solo dos minutos de iniciar la meditación, alcanzando su punto máximo cerca de los siete minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos indicadores demuestran la eficacia de la observación consciente de la respiración para inducir cambios mentales positivos en muy poco tiempo, independientemente del nivel de práctica.

Implicaciones y beneficios para la vida cotidiana

Más allá del plano neurológico, la meditación aporta ventajas concretas para la salud mental y el día a día. Psychology Today subraya que esta actividad “reduce el estrés, agudiza la atención, desarrolla resiliencia e incluso reduce la inflamación”, respaldado por numerosos estudios previos.

El fin de esta modalidad no es suprimir los pensamientos, sino identificarlos y regresar sin juzgar la atención a la respiración, promoviendo así la atención plena. Bastan unos minutos para notar mejoras en la concentración y la autorregulación emocional. Esto refuta la creencia de que los beneficios solo surgen después de largos años de práctica y facilita el acceso a quienes tienen poco tiempo.

Según los investigadores, incluso una versión simplificada de la atención plena puede generar mejoras inmediatas, incrementando la capacidad para manejar el estrés y percibir con mayor nitidez el momento presente.

Por qué la meditación importa ahora más que nunca

En un contexto donde la capacidad de atención disminuye y el estrés aumenta, incorporar la meditación en la rutina resulta una estrategia eficaz para afrontar la saturación digital y las demandas de la vida moderna. La práctica puede integrarse fácilmente durante desplazamientos, reuniones o al final del día.

La meditación emerge como herramienta clave frente a la saturación digital y el estrés cotidiano en la vida moderna (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Psychology Today, su función más relevante no se limita al alivio temporal, sino que contribuye al desarrollo de sabiduría, empatía y autoconocimiento. Lejos de ser exclusiva de los monasterios, esta herramienta está al alcance de quienes desean insertarla en cualquier momento del día.

La rapidez con la que produce efectos motiva a iniciarse: el estudio concluye que dedicar apenas unos minutos diarios puede marcar una diferencia frente a los retos de la vida actual.

Las dudas sobre el tiempo necesario para observar resultados en la meditación quedan resueltas. La evidencia presentada por Psychology Today y equipos internacionales confirma que el cerebro responde de forma positiva en apenas un par de minutos, acercando la práctica a cualquier persona interesada.

Darle valor a cada momento y dedicarlo a la observación atenta representa una oportunidad para reorganizar prioridades. La clave no es cuánto tiempo, sino cómo se aprovecha, demostrando que pequeños espacios de atención plena pueden tener un impacto real.