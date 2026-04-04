Tendencias

La meditación transforma la actividad cerebral en cuestión de minutos, según un nuevo estudio

Un equipo internacional demostró que la respiración puede modificar el funcionamiento del cerebro en apenas dos o tres minutos, desmintiendo la creencia de que los beneficios solo aparecen tras años de práctica

Guardar
Mujer sentada meditando en el suelo de un bosque iluminado por la luz natural, rodeada de árboles altos y césped verde, transmitiendo calma y serenidad.
Un estudio científico revela que la meditación genera cambios en la actividad cerebral tras solo dos o tres minutos de práctica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo estudio científico sobre la meditación demuestra que los cambios en la actividad cerebral pueden detectarse mucho antes de lo que se suponía. Según Psychology Today, bastan apenas dos o tres minutos de práctica para que el cerebro muestre modificaciones medibles, desmontando la creencia de que los efectos solo aparecen tras años de experiencia.

La investigación indica que los beneficios de la meditación pueden observarse en el cerebro en solo unos minutos. En lugar de requerir una práctica prolongada, los resultados muestran que incluso quienes se inician en la observación de la respiración pueden experimentar cambios favorables en la actividad cerebral de manera casi inmediata.

Cómo se realizó el estudio sobre la meditación

El estudio reciente, desarrollado en Bangalore por un equipo del Instituto Nacional de Salud Mental y Neurociencias (NIMHANS), contó con la colaboración de la Universidad de Lieja y la Universidad de Ottawa. Se utilizó un electroencefalograma de 128 canales para monitorear la actividad cerebral de 103 participantes segundo a segundo.

Para examinar la dinámica neuronal, los investigadores dividieron a los voluntarios en tres grupos: principiantes completos, novatos con cierta experiencia previa y practicantes avanzados con miles de horas en técnicas yóguicas. Todos realizaron durante siete minutos una meditación basada en la observación de la respiración, método que proviene de la tradición yóguica de Sadhguru.

Primer plano de una mujer joven con el cabello castaño y ojos cerrados, con la cara iluminada por la luz del sol de un lado, sonriendo suavemente.
La observación de la respiración fue el eje de la práctica meditativa estudiada durante la experiencia de siete minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica consiste en centrar la atención en la respiración natural. Cada vez que surge un pensamiento o distracción, se reconoce y luego se regresa, sin juzgar, al acto de respirar. Esto permitió comparar el efecto real de la meditación en función del nivel de experiencia con una metodología precisa y replicable.

Qué revela el cerebro al meditar

Los datos iniciales mostraron alteraciones claras en la actividad de las ondas cerebrales a los dos o tres minutos de iniciar la meditación, intensificándose hasta alcanzar un pico máximo cerca de los siete minutos. Como indica Psychology Today, estas variaciones coinciden con la experiencia subjetiva de los meditadores: “En cuestión de minutos, la mente se estaba volviendo simultáneamente más enfocada, más relajada y menos propensa a divagar”.

El monitoreo registró tres tipos principales de ondas cerebrales. Las ondas alfa (de 8 a 12 Hz) aumentaron de forma rápida y estable en los participantes, asociándose a un estado de calma y concentración sin ansiedad. Las ondas theta (de 4 a 8 Hz), ligadas a la atención profunda y la introspección, se elevaron notablemente desde el primer minuto, especialmente en practicantes avanzados, lo que sugiere que la experiencia intensiva modifica incluso los momentos de reposo cerebral.

De manera simultánea, las ondas beta1 (de 13 a 20 Hz), vinculadas al estado de alerta relajado, también reflejaron incrementos relevantes. De acuerdo con los investigadores, esto señala una mente despierta y comprometida con el presente. A la vez, descendieron las oscilaciones asociadas a la somnolencia y a la dispersión mental.

Cerebro humano con moléculas de creatina y ATP resaltadas y caminos luminosos sobre fondo azul oscuro.
Las ondas cerebrales muestran alteraciones tras solo dos minutos de iniciar la meditación, alcanzando su punto máximo cerca de los siete minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos indicadores demuestran la eficacia de la observación consciente de la respiración para inducir cambios mentales positivos en muy poco tiempo, independientemente del nivel de práctica.

Implicaciones y beneficios para la vida cotidiana

Más allá del plano neurológico, la meditación aporta ventajas concretas para la salud mental y el día a día. Psychology Today subraya que esta actividad “reduce el estrés, agudiza la atención, desarrolla resiliencia e incluso reduce la inflamación”, respaldado por numerosos estudios previos.

El fin de esta modalidad no es suprimir los pensamientos, sino identificarlos y regresar sin juzgar la atención a la respiración, promoviendo así la atención plena. Bastan unos minutos para notar mejoras en la concentración y la autorregulación emocional. Esto refuta la creencia de que los beneficios solo surgen después de largos años de práctica y facilita el acceso a quienes tienen poco tiempo.

Según los investigadores, incluso una versión simplificada de la atención plena puede generar mejoras inmediatas, incrementando la capacidad para manejar el estrés y percibir con mayor nitidez el momento presente.

Por qué la meditación importa ahora más que nunca

En un contexto donde la capacidad de atención disminuye y el estrés aumenta, incorporar la meditación en la rutina resulta una estrategia eficaz para afrontar la saturación digital y las demandas de la vida moderna. La práctica puede integrarse fácilmente durante desplazamientos, reuniones o al final del día.

Imagen representativa de mujeres participando en una sesión de yoga en un entorno inspirador y colorido. La práctica incluye meditación, relajación y ejercicios diseñados para mejorar la salud y promover la longevidad. (Imagen ilustrativa Infobae)
La meditación emerge como herramienta clave frente a la saturación digital y el estrés cotidiano en la vida moderna (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Psychology Today, su función más relevante no se limita al alivio temporal, sino que contribuye al desarrollo de sabiduría, empatía y autoconocimiento. Lejos de ser exclusiva de los monasterios, esta herramienta está al alcance de quienes desean insertarla en cualquier momento del día.

La rapidez con la que produce efectos motiva a iniciarse: el estudio concluye que dedicar apenas unos minutos diarios puede marcar una diferencia frente a los retos de la vida actual.

Las dudas sobre el tiempo necesario para observar resultados en la meditación quedan resueltas. La evidencia presentada por Psychology Today y equipos internacionales confirma que el cerebro responde de forma positiva en apenas un par de minutos, acercando la práctica a cualquier persona interesada.

Darle valor a cada momento y dedicarlo a la observación atenta representa una oportunidad para reorganizar prioridades. La clave no es cuánto tiempo, sino cómo se aprovecha, demostrando que pequeños espacios de atención plena pueden tener un impacto real.

Temas Relacionados

MeditaciónActividad CerebralSalud MentalBeneficios De La MeditaciónPsychology TodayNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Emily Blunt se consolida como ícono de glamour: los mejores looks de la actriz de “El diablo viste a la moda”

Con prendas que incluyen lazos, capas, terciopelo y detalles dorados, la intérprete reinventa el concepto de elegancia contemporánea en cada evento

Emily Blunt se consolida como ícono de glamour: los mejores looks de la actriz de “El diablo viste a la moda”

Cortes de cabello masculinos: los estilos que son furor y cómo elegir el ideal

La moda capilar se transforma en una poderosa herramienta de expresión personal. Un repaso por lo último

Cortes de cabello masculinos: los estilos que son furor y cómo elegir el ideal

“Somos adultos, pero no nos sentimos así”: la crisis silenciosa de esta generación según Florencia Sichel

En La Fórmula Podcast, la filósofa y escritora profundizó en las tensiones de la vida contemporánea, desde la dificultad para habitar el presente hasta la presión por alcanzar ideales de éxito y felicidad. Además, reflexionó sobre la importancia de aceptar las contradicciones y construir una vida más propia, lejos de mandatos externos, donde también haya lugar para el error, el cambio y la incertidumbre

“Somos adultos, pero no nos sentimos así”: la crisis silenciosa de esta generación según Florencia Sichel

Descubren más de 30 lagos debajo de glaciares en el Ártico: cómo afectan al deshielo en la región

Investigadores identificaron cuerpos de agua ocultos en el extremo norte y aportaron claves para entender cambios en la dinámica de las masas heladas y su impacto ambiental

Descubren más de 30 lagos debajo de glaciares en el Ártico: cómo afectan al deshielo en la región

Jugar con muñecos potencia la empatía y el desarrollo social en la infancia, según un nuevo estudio

La investigación evidenció mejoras en la interpretación de emociones y un mayor desarrollo del diálogo social en quienes jugaron con juguetes tradicionales

Jugar con muñecos potencia la empatía y el desarrollo social en la infancia, según un nuevo estudio
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

El manual que pone en jaque la obsesión moderna por “sanar”

Una sorprendente travesía en busca del verdadero significado de la amistad

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”

La belleza de la semana: dos siglos de Gustave Moreau, el artista que transformó la pintura moderna