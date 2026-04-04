Tendencias

Las plantas grandes y fáciles de cuidar que transforman tu living

Desde opciones resistentes hasta esculturales, Male Eirin detalla cómo elegir y ubicar la planta perfecta para que tu living gane personalidad, amplitud y un plus de bienestar emocional

Guardar
Male Eirin subraya: “El cambio fundamental —al incorporar naturaleza viva— no es decorativo, es emocional” en la transformación de los espacios interiores

Tu casa puede ser un refugio visualmente impecable, pero si está desconectada de la naturaleza, el bienestar que transmite será limitado. Incorporar plantas grandes en el living no solo modifica el diseño, genera un impacto directo en la calidad sensorial de los ambientes y en el estado emocional de quienes los habitan.

El concepto de biofilia —la necesidad innata de vincularnos con lo natural— está respaldado por décadas de investigación en neurociencia que demuestran su efecto regulador sobre el cerebro, según mis observaciones como diseñadora de interiores en el trabajo diario y la evidencia científica revisada por mi disciplina y el resultado obtenido con clientes.

PLANTAS LIVING DECO
El efecto de sumar naturaleza viva va más allá de la decoración y ayuda a regular las emociones de manera inmediata

La simple presencia de elementos naturales en interiores puede reducir los niveles de cortisol, mejorar la concentración, aumentar la sensación de bienestar y favorecer estados de relajación.

No es necesaria la presencia masiva de vegetación: una hoja, una textura o un tono de verde basta para que el cerebro reaccione positivamente, lo que implica que incluso una sola planta puede cambiar el ambiente de una casa.

PLANTAS LIVING DECO
Seleccionar con intención una especie protagonista influye en la calma, el equilibrio y la experiencia sensorial dentro de cada ambiente

Las plantas grandes transforman los espacios y el bienestar emocional

La verdadera revolución sucede cuando se integra una planta de gran porte en el living. En términos de diseño, el objeto pequeño acompaña, pero el objeto grande transforma.

El aporte de vida de una planta —algo que ningún mueble puede replicar— actúa sobre la escala, la percepción de amplitud y la sensación de refugio.

PLANTAS LIVING DECO
La biofilia y la integración de plantas grandes en el living potencian el bienestar y la calidad sensorial del hogar
  • Sansevieria

Mi recomendación, especialmente para quienes consideran que “matan todas las plantas”, comienza con la sansevieria.

PLANTAS LIVING DECO
Ubicala en rincones vacíos o zonas de paso debido a su estructura compacta

Esta especie es resistente a la poca luz y al descuido, tolera cambios de temperatura y necesita riego esporádico.

INFOGRAFIAS PLANTAS LIVING DECO
La sansevieria es la planta ideal para principiantes, gracias a su resistencia a la falta de luz y bajo mantenimiento en interiores

Ubicala en rincones vacíos o zonas de paso debido a su estructura compacta, destaca por su verticalidad y orden visual, aportando una percepción de estabilidad y calma.

  • Ave del paraíso

La ave del paraíso (Strelitzia nicolai) se comporta como una pieza arquitectónica en sí misma. Se recomienda para living amplios o cerca de ventanales, nunca sobrecargada ni adherida a otros muebles.

INFOGRAFIAS PLANTAS LIVING DECO
Estudios de neurointeriorismo confirman que la simple presencia de elementos naturales puede reducir el cortisol y mejorar la concentración

Sus hojas evocan paisajes tropicales, actuando como un anclaje visual. La neurociencia explica que el cerebro busca puntos de referencia claros para orientarse: una planta de gran porte logra este efecto de inmediato, disminuyendo la percepción de caos y fortaleciendo la seguridad sensorial.

PLANTAS LIVING DECO
Sus hojas evocan paisajes tropicales, actuando como un anclaje visual
  • Ficus lyrata

El ficus lyrata se comporta como un objeto escultórico central dentro del espacio. Requiere luz abundante y debe ubicarse en lugares amplios, evitando zonas de paso o espacios comprimidos.

PLANTAS LIVING DECO
El ficus lyrata, recomendado para ambientes amplios y luminosos, aporta orden, foco visual y jerarquía en la decoración del hogar

Por su estructura y el tamaño de sus hojas, aporta orden, jerarquía y foco visual. Sin puntos de anclaje claros, el cerebro tiende a dispersarse o a cansarse; al incorporarlos, mejora la interpretación y organización del entorno.

INFOGRAFIAS PLANTAS LIVING DECO
Por su estructura y el tamaño de sus hojas, aporta orden, jerarquía y foco visual
  • Potus

El potus ofrece una opción versátil y sencilla para quienes buscan movimiento y fluidez. Funciona sobre estantes altos, bibliotecas o muebles desde los que pueda colgar.

PLANTAS LIVING DECO
El potus agrega dinamismo y sensación de libertad a los espacios y es súper versátil a la hora de elegir su ubicación en pisos, mesas o estanterías

Sus ramas guiadas generan dinamismo y rompen la rigidez del mobiliario recto. El cerebro procesa las formas orgánicas y fluidas de manera menos exigente: experimenta el ambiente como relajante y natural.

INFOGRAFIAS PLANTAS LIVING DECO
Incorporar una planta de gran porte en espacios interiores transforma la percepción de amplitud y seguridad sensorial según la neurociencia
  • Monstera

La monstera deliciosa es expresiva por excelencia. Sus hojas recortadas y expansivas demandan espacio y luz, de preferencia en macetas grandes apoyadas en el piso.

INFOGRAFIAS PLANTAS LIVING DECO
La monstera deliciosa es expresiva por excelencia

Aporta sensación de amplitud y ligereza, lo que el cerebro asocia con libertad y bienestar.

PLANTAS LIVING DECO
La monstera deliciosa agrega dinamismo y sensación de libertad, favoreciendo la ligereza y el movimiento en los ambientes
  • Zamioculca

Para quienes buscan bajo mantenimiento, la zamioculca permite sumar volumen y profundidad en rincones difíciles o con poca luz.

INFOGRAFIAS PLANTAS LIVING DECO
Para quienes buscan bajo mantenimiento, la zamioculca es perfecta

Su color verde oscuro transmite elegancia y estabilidad, generando también una sensación de refugio.

PLANTAS LIVING DECO
Esta especie es perfecta para sumar verde sin mantenimiento

Diversidad controlada y fórmula de composición en interiorismo

El error común es acumular sin criterio diversas plantas; en realidad, se trata de diseñar la composición. Propongo una fórmula sencilla: una planta grande como punto focal, una colgante para aportar movimiento y otra estructural para ordenar el espacio.

INFOGRAFIAS PLANTAS LIVING DECO
Transformar el hogar con naturaleza viva no es solo una decisión estética, sino un cambio emocional que influye en el estado de ánimo diario

Las agrupaciones adecuadas —diferenciando alturas, formas y estilos dentro de un mismo criterio estético— logran equilibrio, interés visual y lo que llamo diversidad controlada.

Esta estrategia está fundamentada en el funcionamiento cerebral: disfrutar de diversidad, pero siempre dentro de una organización reconocible.

PLANTAS LIVING DECO
La sugerencia profesional es crear una composición equilibrada: una planta grande, una colgante y una estructural para diversidad controlada

El proceso de transformación, según mi experiencia, consiste en elegir una sola planta protagonista, ubicarla con intención y darle espacio para que el ambiente respire distinto. La conexión emocional resulta inmediata: el entorno no solo se ve mejor, provoca calma, bienestar y una sensación de arraigo que ningún mueble puede reemplazar.

PLANTAS LIVING DECO
Para Male Eirin, diseñadora de interiores, “el entorno no solo se ve mejor, sino que provoca calma, bienestar y una sensación de arraigo” al sumar una planta protagonista

La casa puede ser bella y funcional, pero su mayor potencial es convertirse en un espacio regulador y sostenedor del ánimo de quienes la habitan. El cambio fundamental —al incorporar naturaleza viva— no es decorativo, es emocional.

Temas Relacionados

infobae-decodecomale-eirinplantasnaturalezajardindiseñoarquitecturahogarneurointeriorismoneuroarquitecturaneurocienciadecoracionliving

Últimas Noticias

Emily Blunt se consolida como ícono de glamour: los mejores looks de la actriz de “El diablo viste a la moda”

Con prendas que incluyen lazos, capas, terciopelo y detalles dorados, la intérprete reinventa el concepto de elegancia contemporánea en cada evento

Emily Blunt se consolida como ícono de glamour: los mejores looks de la actriz de “El diablo viste a la moda”

Cortes de cabello masculinos: los estilos que son furor y cómo elegir el ideal

La moda capilar se transforma en una poderosa herramienta de expresión personal. Un repaso por lo último

Cortes de cabello masculinos: los estilos que son furor y cómo elegir el ideal

“Somos adultos, pero no nos sentimos así”: la crisis silenciosa de esta generación según Florencia Sichel

En La Fórmula Podcast, la filósofa y escritora profundizó en las tensiones de la vida contemporánea, desde la dificultad para habitar el presente hasta la presión por alcanzar ideales de éxito y felicidad. Además, reflexionó sobre la importancia de aceptar las contradicciones y construir una vida más propia, lejos de mandatos externos, donde también haya lugar para el error, el cambio y la incertidumbre

“Somos adultos, pero no nos sentimos así”: la crisis silenciosa de esta generación según Florencia Sichel

Descubren más de 30 lagos debajo de glaciares en el Ártico: cómo afectan al deshielo en la región

Investigadores identificaron cuerpos de agua ocultos en el extremo norte y aportaron claves para entender cambios en la dinámica de las masas heladas y su impacto ambiental

Descubren más de 30 lagos debajo de glaciares en el Ártico: cómo afectan al deshielo en la región

Jugar con muñecos potencia la empatía y el desarrollo social en la infancia, según un nuevo estudio

La investigación evidenció mejoras en la interpretación de emociones y un mayor desarrollo del diálogo social en quienes jugaron con juguetes tradicionales

Jugar con muñecos potencia la empatía y el desarrollo social en la infancia, según un nuevo estudio
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

El manual que pone en jaque la obsesión moderna por “sanar”

Una sorprendente travesía en busca del verdadero significado de la amistad

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”

La belleza de la semana: dos siglos de Gustave Moreau, el artista que transformó la pintura moderna