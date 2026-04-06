Deportes

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

Arnaldo Sialle fue hospitalizado de urgencia durante el partido ante Real Pilar y, tras recibir el alta médica, se fue de Flandria por la mala campaña en la Primera B

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arnaldo sialle entrenador flandria
Arnaldo Sialle dejó de ser el entrenador de Flandria

Arnaldo Sialle, hasta el sábado director técnico de Flandria, se desvinculó del club luego de un episodio de salud que requirió atención médica urgente en pleno partido frente a Real Pilar, encuentro correspondiente a la novena fecha de la Primera B.

El incidente se produjo en el entretiempo, cuando Sialle debió ser trasladado de urgencia a la Clínica San José Obrero tras experimentar un pico de presión. Los controles médicos realizados en la clínica arrojaron resultados positivos y, tras algunas horas, el entrenador fue dado de alta y regresó a su domicilio, ya fuera de peligro.

comunicado flandria
El comunicado de Flandria por el pico de presión de su DT, Cacho Sialle

En lo deportivo, Flandria sufrió una nueva caída, esta vez por 3-1, sumando así su quinta derrota consecutiva y la sexta en ocho partidos jugados en el torneo. El equipo, que había comenzado ganando con un gol de Benjamín Giménez, no logró sostener la ventaja y Real Pilar revirtió el marcador con tantos de Marcos Riquelme, Federico Martínez y Dylan Vergara.

La derrota y el presente del club en la tabla, donde se ubica 18° y a solo tres puntos del último, motivaron la finalización del ciclo de Sialle. El club informó que la desvinculación se acordó de común acuerdo con la dirigencia.

El comunicado Flandria por el despido de Cacho Sialle
El comunicado Flandria por el despido de Cacho Sialle

“Arnaldo Sialle dejó de ser el entrenador del plantel profesional de común acuerdo con la comisión directiva. Les agradecemos a Cacho y a Juan, su ayudante de campo, por el trabajo realizado y les deseamos éxitos en su futuro”, fue el comunicado dado a conocer en sus redes sociales.

Durante la gestión de Sialle, Flandria consiguió dos victorias, sufrió seis derrotas y acumuló siete goles a favor y 14 en contra, resultados que dejaron al equipo en una posición comprometida en el campeonato.

Resumen del partido: Real Pilar 3-1 Flandria

Real Pilar venció 3-1 a Flandria como visitante en Jáuregui y quedó a un punto del líder Excursionistas en la Primera B. El equipo local se puso en ventaja con un gol de Benjamín Giménez, pero el Monarca lo dio vuelta con tantos de Marcos Riquelme, Federico Martínez y Dylan Vergara.

Flandria abrió el marcador a los 11 minutos tras una resolución de Giménez. Real Pilar igualó a los 20, cuando Riquelme definió solo tras una jugada por derecha. En el segundo tiempo, el visitante mostró eficacia: Martínez anotó de cabeza a los 2 minutos y Vergara amplió la diferencia a los 15 tras una jugada individual.

En el tramo final, Flandria intentó descontar, pero se encontró con buenas respuestas del arquero Martín Perafán. Con este resultado, Real Pilar sumó su cuarta victoria consecutiva y se posiciona como escolta del campeonato, a una unidad de Excursionistas.

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