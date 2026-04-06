Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

La conductora habló en Infama de la relación que comenzó con su flamante pareja (Video: Infama/ América TV)

Después de años enfocada en su carrera y en su vida personal lejos del foco romántico, Marcela Tauro volvió a apostar al amor. La periodista sorprendió al contar en vivo que desde hace dos meses está conociendo a un hombre que nada tiene que ver con el mundo del espectáculo y que, sin buscarlo, terminó ocupando un lugar importante en su presente: Leopoldo “Polo” Arancibia.

La historia, según relató la conductora de Infama (América TV), comenzó de manera completamente casual. Fue el 18 de enero cuando, en medio de una jornada laboral, lo conoció en la puerta del canal. La situación distó de cualquier escena planificada: ella tenía una reunión de trabajo que finalmente no prosperó, pero ese contratiempo terminó abriendo la puerta a un encuentro inesperado. Fue una amiga en común quien ofició de nexo y, sin demasiadas vueltas, el vínculo empezó a construirse desde ese primer momento.

Desde entonces, la relación avanzó con naturalidad, aunque con un perfil bajo que la periodista intentó sostener. Durante semanas, Tauro eligió no revelar la identidad de su pareja ni dar demasiados detalles, en parte por respeto hacia él, quien no pertenece al ambiente mediático, y también por una decisión personal de tomarse el tiempo necesario para conocerse sin presiones externas.

Marcela Tauro y Leopoldo Arancibia llevan dos meses de relación desarrollada lejos del mundo del espectáculo y las redes sociales

“Estoy sola hace tres años, no tengo nada que ocultar”, explicó al hablar del tema, dejando en claro que su postura no responde al secreto, sino al cuidado. Sin embargo, la dinámica del medio en el que trabaja terminó empujándola a exponer la relación antes de lo que hubiese querido. La conductora confirmó el romance luego de que el periodista Juan Etchegoyen expusiera la versión sobre su romance en Infobae en vivo.

El nombre de Leopoldo Arancibia comenzó a circular públicamente en ese contexto y desmintió algunas informaciones: se mencionó que era empresario automotriz y que habría tenido vínculos con otras figuras del espectáculo, hechos que la periodista negó.

Lejos de la exposición mediática, “Polo”, como lo llama su entorno, mantiene un perfil completamente distinto al de Tauro. No es una figura pública, no forma parte del ambiente artístico y, según ella misma destacó, ni siquiera está involucrado activamente en redes sociales. De hecho, un detalle que llamó la atención es que no se siguen en Instagram, algo que en estos tiempos resulta casi inusual.

La periodista presentó a su pareja en vivo luego de rumores y presiones mediáticas, aclarando versiones imprecisas sobre Arancibia

Ese contraste entre ambos mundos es, justamente, uno de los aspectos que más valora la periodista. “No es del medio, gracias a Dios”, deslizó en tono distendido, dando a entender que esa diferencia aporta tranquilidad a una relación que recién comienza.

A pesar de su bajo perfil, hay algunos rasgos que Tauro dejó entrever sobre su pareja. Lo describió como un hombre “muy caballero”, amable y con una personalidad más bien reservada. Incluso, quienes ya tuvieron contacto con él dentro de su círculo laboral coincidieron en esa percepción: un hombre respetuoso, algo tímido y poco interesado en la exposición.

El vínculo, aunque reciente, ya dio algunos pasos importantes. Su hijo ya lo conoce, al igual que su familia más cercana. Ese detalle no es menor, ya que Tauro dejó en claro que su prioridad siempre fue el bienestar de su entorno íntimo, especialmente después de haber atravesado varios años sin pareja.

Además, compartieron momentos importantes como su cumpleaños, que celebraron juntos en una salida que incluyó también a su hijo. En esa ocasión, él tuvo gestos que marcaron la dinámica de la relación: le regaló una orquídea, ropa y bombones, detalles que reflejan una atención cuidada y un interés genuino.

Tauro destacó el carácter reservado y caballeroso de Arancibia, subrayando su amabilidad y la buena impresión en su entorno laboral

Otro de los momentos que trascendieron fue un viaje a Mendoza, donde asistieron a la Fiesta de la Vendimia. Allí, según contó la periodista, muchos creyeron que él era su guardaespaldas o su mánager debido a su contextura física, ya que es alto y de presencia imponente. Esa anécdota, contada con humor, dejó ver también cómo el entorno empieza a reaccionar ante la aparición de esta nueva figura en su vida.

Sin embargo, no todo fue lineal. Tauro también reveló que recibió mensajes de terceros que intentaron advertirle sobre su pareja, una situación que manejó con cautela. Lejos de dejarse influenciar, eligió confiar en su propio criterio y en lo que fue construyendo en estos meses. “A esta altura de mi vida ya me doy cuenta”, afirmó, dejando en claro que la experiencia le permite filtrar opiniones ajenas.

Por su parte, Arancibia también está transitando su propio proceso de adaptación. Según relató la periodista, no está acostumbrado a la exposición ni al funcionamiento del medio, y de repente se encontró con su nombre circulando públicamente y con un aumento inesperado de interés en sus redes sociales. Aun así, su reacción fue tranquila, tomándolo con cierta sorpresa pero sin dramatizar.