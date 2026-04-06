Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Florencia de la V reveló que sus hijos eligen un viaje a Europa antes que una fiesta de 15 años tradicional (Video: La Noche de Mirtha, Eltrece)

Florencia de la V volvió a abrir una ventana a su intimidad familiar y sorprendió al revelar cuál fue el inesperado pedido que le hicieron sus hijos, Paul e Isabella, de cara a una fecha tan especial como sus 15 años. La conductora estuvo como invitada en La noche de Mirtha (Eltrece) y, en medio de una charla distendida sobre su presente, su carrera y su costado más personal, compartió una anécdota que descolocó incluso a Mirtha Legrand: sus mellizos no quieren una gran fiesta.

Todo surgió cuando la actriz y conductora habló sobre el momento de plenitud que atraviesa, tanto en lo profesional como en lo personal. En ese repaso, inevitablemente aparecieron sus hijos, que este año llegarán a una edad muy significativa. Fue entonces cuando contó que, lejos de entusiasmarse con una celebración tradicional, ambos eligieron otra forma de festejar. “Mis hijos cumplen 15 años, pero no quieren una fiesta, quieren ir a Europa, viajar”, dijo, con una mezcla de sorpresa y emoción al contar la decisión que tomaron sus mellizos.

Paul e Isabella, los mellizos de Florencia de la V, cumplen 15 años y prefieren experiencias antes que celebraciones fastuosas (Instagram)

La reacción de Mirtha fue inmediata. Acostumbrada a escuchar historias de festejos fastuosos, vestidos, salones y grandes producciones para esa edad tan emblemática, no pudo ocultar su asombro. “Qué raro que no quieran”, comentó La Chiqui, reflejando una sorpresa que seguramente compartieron muchos de los que seguían la entrevista. Pero Flor explicó enseguida que, en realidad, esa elección habla mucho de cómo son sus hijos y de la personalidad que fueron construyendo con el paso del tiempo.

“Son muy de perfil bajo ellos, la verdad”, explicó, dejando en claro que el viaje tiene más que ver con una búsqueda íntima y personal que con una simple alternativa a la clásica fiesta de 15. En esa frase resumió buena parte de la identidad de sus mellizos, a quienes siempre intentó preservar de la exposición pública pese a su propia notoriedad. Aunque crecieron muy cerca del mundo del espectáculo, Paul e Isabella eligieron otro registro, más reservado, más alejado del ruido mediático y de las grandes apariciones.

La decisión de los hijos de Florencia de la V de evitar una gran fiesta refleja su perfil bajo y su personalidad reservada

La confesión también estuvo atravesada por la emoción del tiempo que pasa. Flor, visiblemente movilizada por la cercanía de esa fecha tan importante, se permitió una reflexión tan simple como potente: “Se me pasó volando el tiempo, no puedo creer que ya cumplan 15 años”. La frase tuvo un tono nostálgico, de madre que todavía parece ver a sus hijos como niños pequeños, aunque ya estén entrando en otra etapa de la vida. En esa mesa televisiva, por un momento, la figura pública quedó en segundo plano y apareció con fuerza la mujer, la mamá, la que se conmueve frente al crecimiento de sus hijos.

No es la primera vez que Flor habla con sinceridad sobre la crianza y el modo en que acompaña a Paul e Isabella. En una entrevista reciente con LAM (América TV) ya había dado señales del vínculo profundo que mantiene con ellos y de la importancia que le da al diálogo dentro de la familia. De hecho, al referirse a situaciones difíciles que les tocó atravesar, especialmente vinculadas al bullying, contó cuál fue el consejo clave que les dio para enfrentar esos momentos. “Cuando vivieron alguna situación los senté y les dije que nunca se avergüencen de su mamá, porque yo simplemente elegí vivir mi vida de manera diferente y no le hago mal a nadie”, explicó en su momento.

Esa reflexión no solo habló de su historia personal, sino también del tipo de educación que eligió para sus hijos: una basada en la honestidad, el respeto y la inclusión. “En mi casa siempre se habló de todo. Mis hijos crecieron en un mundo inclusivo, donde las personas se quieren por lo que son”, señaló en ese momento.