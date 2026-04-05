El viaje inesperado del huevo y el conejo de Pascua: cómo se convirtieron en símbolos de la celebración

Una mezcla de creencias antiguas, costumbres prohibidas y el ingenio de las personas dio origen a los símbolos y dulces de esta festividad

Aunque el huevo y el conejo aparecen cada año en decoraciones, regalos y dulces durante la Pascua, pocos conocen el verdadero origen de estos símbolos. Un sorprendente recorrido histórico y cultural llevó a estos elementos a convertirse en íconos de la celebración, atravesando tradiciones paganas, creencias religiosas y costumbres populares.

Celebrada en distintos rincones del mundo, la Pascua ocupa un lugar central en el calendario cristiano por su profundo significado: conmemora la resurrección de Jesucristo, un acontecimiento que marca el corazón de esta tradición y reúne a millones de fieles cada año.

En numerosos hogares, los huevos decorados y el conejo de Pascua no solo adornan mesas y jardines: representan una mezcla de tradiciones que va más allá de la liturgia. Estos símbolos reúnen creencias cristianas, huellas paganas y costumbres asociadas con la llegada de la primavera en el hemisferio norte, conformando una iconografía tan diversa como antigua.

Las tradiciones de Pascua combinan rituales paganos, la resignificación cristiana y costumbres europeas como la decoración de huevos (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del siglo XIX, Francia y Alemania impulsaron una transformación clave en la tradición pascual: la llegada de los primeros huevos de chocolate. Esta reinterpretación material de los símbolos antiguos convirtió una costumbre devocional en un ritual moderno, dando origen a una de las prácticas más arraigadas de la festividad. El huevo de chocolate no solo renovó la forma de celebrar la Pascua, sino que consolidó su protagonismo en la celebración, diferenciándose de la mera continuidad simbólica que subsistía en otras regiones de Europa.

El significado del huevo y el conejo de Pascua en la tradición cristiana

En las culturas y religiones previas al cristianismo, el huevo ocupaba un lugar destacado como emblema de vida y renovación. Con el tiempo, la tradición sumó un matiz particular: la Iglesia prohibió el consumo de huevos durante los cuarenta días de Cuaresma, aunque el ritmo natural de las gallinas continuaba. Ante la acumulación, los fieles optaron por cocerlos y conservarlos, recubriéndolos con cera y decorándolos para diferenciarlos de los recién puestos. Al concluir el ayuno, estos huevos se convertían en parte de la celebración, compartidos como símbolo tangible de la renovación espiritual que representa la Pascua.

Durante la Edad Media, el cristianismo prohibió comer huevos en Cuaresma y la costumbre de decorarlos marcaba el fin del ayuno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conejo de Pascua también hunde sus raíces en tradiciones paganas, especialmente en el ámbito germánico. En el norte de Europa, este animal fue adoptado como símbolo de fertilidad y asociado a la diosa Eostre, cuyo nombre dio origen al término inglés “Easter”. La primera mención escrita sobre el conejo como figura pascual aparece en Alemania en 1682. La expansión de la tradición se produjo gracias a las migraciones de comunidades germánicas, que la llevaron a otros países del continente y a Estados Unidos. Con el tiempo, el conejo de Pascua se consolidó como el personaje encargado de esconder y proteger los huevos para los niños, convirtiéndose en un mito familiar que atraviesa generaciones.

El conejo de Pascua tiene raíces en la veneración germánica de la diosa Eostre, asociando a este animal con la primavera y la fertilidad (Freepik)

Aunque la imagen del conejo repartiendo huevos desafía la lógica biológica —los mamíferos no los ponen—, su rol en la Pascua se explica por su notable capacidad reproductiva: este animal puede tener entre cuatro y ocho camadas al año, con hasta diez crías en cada una. Desde tiempos del Antiguo Egipto, el conejo fue reconocido como símbolo de fertilidad, un significado que culturas europeas retomaron y adaptaron mucho después. El investigador Evaristo de Miranda destaca que, incluso antes de que el conejo ganara protagonismo, la liebre ya figuraba en la iconografía cristiana. “La liebre fue asociada con Cristo, representada con orejas grandes para escuchar mejor la palabra de Dios”, señala Miranda.

Francia y Alemania popularizaron en el siglo XIX el huevo de chocolate, transformándolo en un símbolo moderno y global de la Pascua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una celebración que une tiempos y símbolos

La Pascua marca el final de la Cuaresma, un periodo de cuarenta días que comienza con el Miércoles de Ceniza y concluye con la Semana Santa, evocando la persecución, crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo. En numerosos países del hemisferio norte, la celebración se fusiona con rituales de bienvenida a la primavera. Ramos de lirios y narcisos, junto a la presencia colorida de huevos y conejos de chocolate, se integran en las festividades, reflejando la convivencia de antiguos ritos, tradiciones religiosas y costumbres transformadas a lo largo del tiempo.

Hoy, la Pascua reúne historia, espiritualidad y costumbres globales que mantienen actual el sentido simbólico de huevos y conejos cada año (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, la Pascua encarna una síntesis construida a lo largo de siglos, donde el sentido cristiano convive con símbolos heredados de rituales antiguos y costumbres de origen pagano. Aquello que nació como una expresión de fe se transformó en una de las tradiciones más extendidas y dulces del planeta, capaz de reunir historias, sabores y creencias en una misma celebración.