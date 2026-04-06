Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”

Infantes de Marina estadounidenses observan una lancha rápida de ataque iraní desde el buque USS John P. Murtha durante un recorrido por el estrecho de Ormuz, en el golfo de Omán (REUTERS)

El Comando de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó el domingo que el estrecho de Ormuz “nunca volverá a ser lo que era, especialmente para Estados Unidos e Israel”, en un contexto de máxima tensión tras el ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió que lanzará ataques si Teherán no reabre la vía marítima estratégica antes del martes.

En una declaración difundida en la red social X, el cuerpo militar iraní sostuvo que su Fuerza Naval “está ultimando los preparativos operativos del plan anunciado por las autoridades iraníes para el nuevo orden en el Golfo Pérsico”. El mensaje se conoció luego de que Washington intensificó sus advertencias militares en el marco de la guerra en Oriente Medio iniciada el 28 de febrero tras bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Trump elevó el tono de sus amenazas en declaraciones públicas y en redes sociales. En una entrevista con The Wall Street Journal, el mandatario aseguró: “Si no hacen algo antes del martes por la noche, no tendrán ninguna central eléctrica y no les quedará ningún puente en pie”. En su plataforma Truth Social, reforzó el mensaje con un lenguaje más directo: “Abran el maldito estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno”.

El presidente estadounidense también advirtió que el martes podría convertirse en “el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán”, y reiteró que su país está dispuesto a ejecutar “intensos bombardeos” contra objetivos iraníes si no se cumple el ultimátum. Además, planteó la posibilidad de tomar el control de recursos petroleros en la región en caso de una escalada.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baghaei (REUTERS)

Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baghaei, respondió a las advertencias y afirmó: “En caso de que se ataque la infraestructura de Irán, reaccionaríamos de la misma manera”. La declaración reflejó la postura de reciprocidad que mantiene el gobierno iraní ante una eventual ofensiva militar estadounidense.

El estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, se consolidó como uno de los principales focos de la crisis. La agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó que “quince navíos cruzaron el estrecho de Ormuz con permiso de Irán en las pasadas 24 horas” y señaló que el tráfico marítimo actual resulta “un 90 % inferior al registrado antes del inicio de la guerra”.

En paralelo, autoridades iraníes avanzaron en medidas para reforzar su control sobre la vía marítima. Días antes, una comisión parlamentaria aprobó un borrador de proyecto de ley que contempla la imposición de tasas de tránsito a los buques que atraviesen el estrecho. Según medios iraníes, la iniciativa incluye el pago obligatorio en moneda nacional, la prohibición de paso para Estados Unidos e Israel y restricciones para países que participen en sanciones unilaterales contra Irán.

Mientras tanto, Trump dejó abierta la posibilidad de una salida negociada, aunque mantuvo la presión militar. En declaraciones a Fox News, indicó que existe “una buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo antes del lunes, pero advirtió que, en caso contrario, considerará “volar todo por los aires”.

El estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, se consolidó como uno de los principales focos de la crisis (EP)

En el plano militar, el mandatario también informó sobre operaciones recientes en territorio iraní. Este domingo, anunció que un aviador estadounidense rescatado tras el derribo de su aeronave se encuentra “gravemente herido”. En Truth Social, escribió: “Hemos rescatado al miembro de la tripulación/oficial de un F-15, gravemente herido y realmente valiente, desde lo profundo de las montañas de Irán”.

Trump confirmó que brindará una conferencia de prensa el lunes a las 13:00 en la Casa Blanca junto a autoridades militares. Además, destacó que la operación de rescate formó parte de una de las misiones “más audaces de la historia” de Estados Unidos. Según detalló, las fuerzas desplegaron “decenas de aeronaves, armadas con las armas más letales del mundo, para recuperarlo”.

(Con información de EFE y AFP)