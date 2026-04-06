La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

La actriz habló con sus seguidores por el inconveniente que tuvo en Italia, luego del nacimiento de Gia, su primera nieta (Video: Instagram)

Desde Italia Catherine Fulop compartió con sus seguidores el inconveniente por un video en sus redes sociales que luego debió eliminar. Según sus propias palabras, la difusión de esas imágenes en TikTok motivó a fanáticos de Paulo Dybala a buscar pistas sobre la ubicación del futbolista junto a Oriana Sabatini, su hija.

La conductora expuso en sus historias de Instagram el motivo de esta decisión: “Voy con plano bien cerrado porque ustedes saben que se pusieron a buscar dónde vivían los chicos por mis videos, tuve que bajar uno de TikTok que estaba medio viralizado”, explicó Fulop, subrayando su incomodidad ante la situación que se da luego de un mes del nacimiento de Gia, su primera nieta.

El hecho llevó a Fulop a limitar su actividad en redes sociales, optando por no mostrar tantos detalles de su estancia en Europa y pidiendo disculpas a sus seguidores más fieles: “Me imagino que me estarán extrañando que no los saludo todas las mañanas”, reconoció frente a su comunidad virtual.

“Voy con plano bien cerrado porque ustedes saben que se pusieron a buscar dónde vivían los chicos por mis videos, tuve que bajar uno de TikTok que estaba medio viralizado”, explicó Catherine Fulop (Instagram)

Para evitar que los numerosos fanáticos de Dybala puedan descubrir la dirección donde reside el futbolista de AS Roma de la Serie A de Italia, la venezolana eligió modificar su comportamiento digital y priorizar la privacidad de su familia dado que desde que se enteró la noticia de su abuelazgo, Cathy fue muy activa al mostrar su día a día.

Anticipando su regreso a Buenos Aires, la conductora manifestó lo difícil que será dejar el país europeo tras varias semanas acompañando a su hija y a su nieta recién nacida: “Hay que volver a la Argentina, es todo muy lindo acá con la nietita pero hay que volver. Eso va a ser duro”, aseguró.

La transformación que vivió Catherine Fulop tras el nacimiento de su nieta quedó reflejada en una carta pública cargada de afecto y gratitud. “Feliz cumple mes, Gia y qué mes tan increíble ha sido”, escribió la actriz hace unos días, recordando con emoción las horas previas al parto en Roma y la ansiedad compartida junto a la familia.

“Hay que volver a la Argentina, es todo muy lindo acá con la nietita pero hay que volver. Eso va a ser duro”, contó la actriz

Fulop confesó que su papel como abuela se resume en “malcriar con amor y devolverla bañadita”, y no ocultó la admiración que siente al ver a Oriana Sabatini y Paulo Dybala afrontando la maternidad y la paternidad por primera vez. “Ver a Ori y Paulo juntos, fuertes y amorosos, me hacía admirarlos más”, expresó en su mensaje.

La artista relató que los momentos junto a Gia se volvieron sus favoritos del día. “Mis mañanas ayudando a que tu mami descanse un par de horitas se convirtieron en mis momentos favoritos”, reconoció en su publicación, agregando que el amor por su nieta “es mucho más de lo que todos te dicen”.

La carta incluyó un agradecimiento especial: “Gracias, Gia por enseñarme un nuevo amor. Gracias, hija mía, por permitirme acompañarlas y compartir cada instante”. Fulop concluyó que, desde la llegada de su nieta, “ya no soy la misma”.

La felicidad de Catherine Fulop por el nacimiento de su nieta

Gia nació el 2 de marzo en Roma y la noticia fue celebrada por toda la familia. Fulop acompañó a su hija desde el primer instante y compartió con sus seguidores detalles de la llegada de la bebé y la nueva dinámica familiar.

Durante su estadía en Italia, Fulop reconoció la importancia de adaptarse a los tiempos actuales, brindando apoyo a Oriana solo cuando se lo solicita y aprendiendo a observar la crianza bajo una mirada respetuosa y cercana.

La presencia de la actriz en redes sociales se vio marcada por esta nueva etapa, bajo el título “crónicas de una abuela en Italia”, donde comparte su experiencia y la alegría de este vínculo familiar renovado.