El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

La pelea entre Andrea del Boca y Yanina Zilli en Gran Hermano sumó tensión tras una polémica mención a Diego Maradona (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La convivencia en Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) sumó un nuevo capítulo en su escandalosa temporada con el durísimo enfrentamiento entre Andrea del Boca y Yanina Zilli, que esta vez tuvo un condimento extra: una polémica referencia a Diego Maradona que terminó de encender los ánimos dentro de la casa.

Todo comenzó a partir de una escena que Andrea había propuesto días atrás como parte de un juego actoral. Fiel a su trayectoria en telenovelas, la actriz planteó una dinámica junto a Brian Sarmiento en la que él interpretaba a un futbolista millonario, mientras ella encarnaba un personaje dramático. “Esto es parte de una telenovela”, explicó más tarde, defendiendo la idea como un recurso para generar contenido dentro del reality.

Sin embargo, lo que parecía un juego tomó otro rumbo cuando comenzaron a circular versiones sobre lo que se había dicho en esa escena. Yanina Zilli, que no había presenciado el momento, expuso la situación basándose en lo que le contó Brian —quien sí estuvo en la cena— y sumó un relato que rápidamente generó polémica.

Según le explicó Yanina a su compañera Cinzia Francischiello, Andrea habría hecho comentarios sobre los futbolistas y sus relaciones personales que incomodaron a varios. “Dijo que él era un jugador de fútbol y los jugadores de fútbol compraban siempre con plata a las mujeres y a las novias”, reprodujo Zilli, dando a entender que la actriz generalizó sobre ese universo.

La referencia de Andrea del Boca a Maradona en una dinámica actoral desató críticas y provocó un fuerte enfrentamiento en la casa

Pero la situación escaló aún más cuando agregó un detalle clave que terminó de desatar el conflicto. “¿Sabés a quién nombró? A Maradona. Por ejemplo, a Maradona, que está muerto”, relató Yanina, indignada por la referencia al exfutbolista en ese contexto.

La mención del Diez fue el punto de partida para el cruce directo entre ambas. Yanina decidió confrontar a Andrea durante la gala, poniendo el tema sobre la mesa sin rodeos. “¿Ahí lo nombraste a Maradona, que no está en este plano?”, le preguntó, marcando su desacuerdo con lo que consideró un comentario inapropiado.

La actriz no esquivó la discusión y defendió su postura con firmeza. “Maradona era mi amigo. ¿Por qué yo no voy a nombrar a mi amigo?”, respondió, asegurando que no hubo intención de faltar el respeto. Incluso agregó que lo había mencionado desde un lugar afectivo y que había hablado bien de él, al punto de remarcar que también había agradecido a Claudia Villafañe durante esa misma charla.

Pero la tensión ya era inevitable. La exvedette insistió en cuestionar el contexto de esa mención y sugirió que no era adecuado traer el nombre del ídolo en ese tipo de conversación. Incluso redobló la apuesta al mencionar a Dalma Maradona como posible espectadora del programa: “Que lo mire Dalma, a ver qué le pareció cuando lo nombró a Maradona”, lanzó, dejando en claro su postura. Andrea, muy molesta, reaccionó con dureza: “Si no estuviste, callate la boca”, lanzó, desatando un ida y vuelta sin freno.

Yanina Zilli confrontó a Andrea por generalizar sobre futbolistas y por nombrar a Maradona, lo que encendió el conflicto

A partir de ese momento, la discusión se volvió cada vez más personal. “Yo me callo si quiero”, retrucó Yanina, y en cuestión de segundos el intercambio derivó en una catarata de acusaciones. Yanina no dudó en ir al hueso: “Sos novelera acá desde que llegaste. No te quiere nadie”, disparó, cuestionando tanto su forma de jugar como su relación con el resto de la casa.

Andrea intentó sostener su postura apelando a su trayectoria y al respaldo del público. “Vos no me querrás, el público me quiere”, respondió, pero lejos de calmar las aguas, eso motivó nuevos ataques por parte de su compañera.

Yanina la acusó de actuar constantemente para las cámaras, de buscar protagonismo y de manipular las situaciones. Incluso lanzó frases aún más duras, como cuando la tildó de “cínica” y “perversa”, en un enfrentamiento que dejó en evidencia la ruptura total entre ambas.

El clima llegó a su punto más incómodo cuando la discusión incluyó referencias personales. “Hacé callar la boca a tu hija”, lanzó Yanina, y que terminó de desbordar la situación que Santiago del Moro se encargó de calmar.

Andrea del Boca defendió su derecho a mencionar a Maradona, asegurando que lo hizo desde el cariño y sin intención de ofender

A este contexto se suma una historia previa que alimenta el imaginario sobre el vínculo entre Andrea del Boca y Diego Maradona, que la propia actriz recordó en el piso de Intrusos, en 2019. Según contó, ambos tuvieron un acercamiento años atrás cuando intentaron coincidir en Italia por un proyecto laboral que finalmente no se concretó.

En aquel entonces, el “Diez” la sorprendió con un gesto romántico: llenó su habitación de hotel con rosas y le dejó una tarjeta con una frase que quedó en su memoria. Tiempo después, se reencontraron en televisión, en un sketch en La noche del Diez, el ciclo que tuvo Diego en 2005, donde protagonizaron un beso que, según relató Del Boca, él esperaba desde hacía décadas. Sin embargo, la actriz aclaró que nunca hubo una relación sentimental más allá de esos momentos y que todo quedó en una anécdota marcada por la admiración y el juego de la ficción.